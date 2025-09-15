آزادکار وزن ۹۲ کیلوگرم کشورمان با ضربه فنی حریف قزاقستانی خود به مدال برنز رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در دیدار رده بندی وزن ۹۲ کیلوگرم رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان امیرحسین فیروزپور با نتیجه ۴ بر صفر و ضربه فنی مقابل کامیل کوروگلیف از قزاقستان به برتری دست یافت و صاحب مدال برنز شد.

او پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۷ بر صفر احمد باتایف از بلغارستان را از پیش رو برداشت و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۷ بر ۲ باتیربک تساکولوف از اسلواکی را شکست داد و به نیمه نهایی رسید.

فیروزپور در این مرحله با نتیجه ۱۱ بر ۶ مغلوب امان‌الله گاجی‌ماگومدوف از روسیه شد و به دیدار رده بندی رفت.

اگر مربیان ایران در تمرینات علاوه بر زیر گیری وزیر کتف زدن،فنون ترکیبی را به صورت مداوم باقهرمانان عزیز کشورمان کار کنند،مدالهای طلای بیشتر ی را کسب خواهند کرد،در غیر این صورت حریفان با آنالیز،مبارزات را پیروز می شوند،کشتیگیران ما باید با برنامه ها وسبک های بیشتری در مسابقات حاضر شوند
