نخست وزیر اسرائیل ادعا کرد که قطر و چین کمپینی علیه اسرائیل را رهبری و تأمین مالی می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز دوشنبه ادعا کرد که قطر و چین در رسانه‌های غربی، کمپینی علیه اسرائیل را رهبری و تأمین مالی می‌کنند و تلاش می‌کنند تا این رژیم را از نظر سیاسی «محاصره» کنند و حمایت متحدانش را تضعیف کنند.

نتانیاهو در دیدار با هیئتی از قانونگذاران ایالت‌های آمریکا در وزارت امور خارجه در قدس شرقی گفت: «آن‌ها در حال سازماندهی حمله‌ای علیه اسرائیل هستند... [از طریق]رسانه‌های اجتماعی جهان غرب و ایالات متحده. ما باید با آن مقابله کنیم و با روش‌های خودمان با آن مقابله خواهیم کرد.»

او مدعی شد که «مبالغ هنگفتی» در محاصره رسانه‌ای اسرائیل سرمایه‌گذاری می‌شود.

علاوه بر این، نخست وزیر اسرائیل تأکید کرد که اسرائیل باید صنعت نظامی خود، به ویژه تولید سلاح، را تقویت کند، زیرا برخی از کشور‌های اروپای غربی ارسال سلاح به اسرائیل را متوقف کرده‌اند.

منبع: تایمز اسرائیل

