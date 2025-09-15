امیرحسین زارع موفق به کسب مدال طلا در رقابت‌های جهانی کشتی آزاد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیرحسین زارع، سنگین وزن آزادکار کشورمان موفق به کسب مدال طلا در رقابت‌های جهانی کشتی آزاد شد که حرکات او منجر به واکنش مجری برنامه پاورقی شد.

Iran (Islamic Republic of)
فاطمه
۰۹:۱۸ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
خدا قوت پهلوان افتخار ایرانی ومسلمان هاست رحمت بر شیری که خوردی
۰
۱
پاسخ دادن
-
ناشناس
۰۷:۴۹ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
خدایا این سربازان عزیز وطن راحفظ کن ودشمنانشان راخواروذلیل بفرما.اللهم انصرجیوش المسلمین وعساکرالموحدین واخذل جیوش الکافرین والمنافقین
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۴۴ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
خداقوت پهلوان
۰
۴
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۲۲:۵۵ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
از این مجری خیلی بدم میاد کلا محتوا برنامه هاش چرت محض هستش
۲
۵
پاسخ دادن
