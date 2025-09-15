باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از الجزیره، سران کشورهای عربی و اسلامی در بیانیه، تاکید کردند: حمله به مکانی بیطرف که نقش میانجیگری در بحران غزه را ایفا میکرد، نهتنها نقض آشکار قوانین بینالمللی است بلکه روند تلاشهای جهانی برای تحقق صلح را نیز با مانع جدی مواجه کرده است.
سران کشورهای عربی و اسلامی ضمن اعلام «همبستگی مطلق» با قطر، حمایت کامل خود را از هرگونه اقدام این کشور برای پاسخ به تجاوز اسرائیل اعلام و همچنین از موضع «متمدنانه و حکیمانه» قطر در مواجهه با این حمله غافلگیرانه تقدیر کردند.
این بیانیه همچنین با تاکید بر حمایت از تلاشهای میانجیگرانه قطر، مصر و آمریکا برای توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی به غزه، نقش سازنده دوحه در تقویت امنیت منطقهای را ستود.
بیانیه پایانی نشست، در ادامه با رد هرگونه تلاش برای توجیه تجاوز اسرائیل، تهدیدات مکرر این رژیم مبنی بر احتمال حملات مجدد به قطر را محکوم کرد.
شرکتکنندگان در این باره هشدار دادند که هدف اصلی این حملات، تضعیف نقش میانجیگری و جلوگیری از توقف تجاوزات به غزه است. همچنین بر لزوم مقابله با طرحهای اسرائیل برای تحمیل واقعیتهای جدید در منطقه و تهدید امنیت جمعی کشورهای عربی و اسلامی تأکید شد.
این بیانیه همچنین ضمن محکوم کردن سیاستهای رژیم صهیونیستی که منجر به فاجعه انسانی بیسابقه در غزه شده، هرگونه تلاش برای کوچاندن فلسطینیها را غیرقابل قبول دانست و با هشدار نسبت به پیامدهای خطرناک تصمیمات احتمالی اسرائیل برای الحاق بخشهایی از اراضی اشغالی، خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای توقف تجاوزات مکرر اسرائیل شد.
سران حاضر در نشست از تلاشها برای پایان دادن به مصونیت اسرائیل از مجازات حمایت و بر ضرورت هماهنگی جهت تعلیق عضویت این رژیم در سازمان ملل متحد تأکید کردند. همچنین با استقبال از تصویب «اعلامیه نیویورک» در مجمع عمومی سازمان ملل درباره راهحل دو کشوری، مخالفت خود را با سوءاستفاده رژیم صهیونیستی از اسلامهراسی برای توجیه نقضهای حقوق بشری اعلام داشتند.