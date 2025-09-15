پاکستان خواستار تعلیق عضویت اسرائیل در سازمان ملل شد و فراخوانی برای تشکیل یک نیروی ویژه عربی-اسلامی برای مقابله با «طرح‌های توسعه‌طلبانه» داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - پاکستان روز دوشنبه خواستار تعلیق عضویت اسرائیل در سازمان ملل متحد شد و برای مقابله با «طرح‌های توسعه‌طلبانه» این رژیم، تشکیل یک نیروی ویژه عربی-اسلامی را فراخواند.

شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان گفت: «پاکستان به شدت حمله بی‌پروا و تحریک‌آمیز اسرائیل به دوحه در نهم سپتامبر را محکوم کرد.

شریف در یک اجلاس عربی-اسلامی در دوحه اشاره کرد که این حمله، که حاکمیت و تمامیت ارضی قطر را «نقض» کرد، یک «حادثه منفرد» نبود، بلکه تجلی دیگری از «آرمان‌های هژمونیک اعلام شده» اسرائیل است.

او گفت: «کارزار نسل‌کشی اسرائیل، غزه را به تلی از خاک و ویرانی تبدیل کرده است. جهان همواره scars (زخم‌های) این کشتار بی‌پایان را که بر پیکره بشریت نقش بسته است، به دوش خواهد کشید.»

شریف خواستار «ایجاد یک نیروی ویژه عربی-اسلامی برای اتخاذ اقدامات مؤثر به منظور دفع طرح‌های توسعه‌طلبانه اسرائیل» شد و درخواست سازمان همکاری اسلامی برای تعلیق عضویت اسرائیل در سازمان ملل را تکرار کرد.

او افزود: «شورای امنیت سازمان ملل باید فوراً و تحت فصل هفت منشور ملل متحد، از اسرائیل بخواهد که آتش‌بس فوری، بدون قید و شرط و دائمی برقرار کند، اسرا را آزاد کند و به تبادل زندانیان فلسطینی اقدام نماید.»

او خواستار دسترسی «تضمین‌شده، پایدار و امن» بشردوستانه برای تمام غیرنظامیان نیازمند در غزه و همچنین حمایت از کارگران امدادی، پرسنل پزشکی و روزنامه‌نگاران شد.

او گفت: «ما باید به یک راه‌حل عادلانه، جامع و پایدار مبتنی بر دو دولت با ایجاد یک دولت مستقل فلسطین در مرز‌های قبل از سال ۱۹۶۷ دست یابیم.»

منبع: آناتولی

برچسب ها: سازمان ملل ، اسرائیل ، نخست وزیر پاکستان
خبرهای مرتبط
بیانیه پایانی اجلاس دوحه:
کشورهای عربی و اسلامی خواستار تعلیق عضویت اسرائیل در سازمان ملل شدند
محمود عباس خواستار اقدام عملی جامعه جهانی علیه اسرائیل شد
شورای همکاری خلیج فارس خواستار فعال‌سازی مکانیزم دفاع مشترک شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
خوش‌رقصی ضد ایرانی وزیر خارجه آمریکا برای نتانیاهو
امیر قطر: دوحه هدف حمله خائنانه اسرائیل قرار گرفت
اجلاس دوحه: محکومیت‌های بی‌اثر اسرائیل یا اقدام قاطع؟
هنرپیشه آمریکایی هنگام دریافت جایزه اِمی فریاد «آزادی فلسطین» سر داد
رسوایی فساد و مواد مخدر در دفتر وزیر کابینه اسرائیل
انفجار یک شی ناشناس و مرموز در آسمان چین
اسرائیل طی ۴ روز گذشته ۱۰ ساختمان آنروا را در شهر غزه ویران کرده است
تهدید ترامپ به اعلام وضعیت اضطرار ملی در واشنگتن
مدودف: منطقه پرواز ممنوع در اوکراین به معنای جنگ ناتو و روسیه است
سامانه موشکی تایفون آمریکا در ژاپن رقابت تسلیحاتی در آسیا را تشدید می‌کند
آخرین اخبار
بلغارستان مالک روسی کشتی مرتبط با انفجار بندر بیروت را بازداشت کرد
مادورو: آمریکا با تهدید به جایی نخواهد رسید
نشریه اکسیوس: نتانیاهو پیش از بمباران قطر، ترامپ را مطلع کرده بود
دیپلماسی تهاجمی پاکستان: از تعلیق عضویت تا تشکیل نیروی ویژه ضد اسرائیل
ادعای نتانیاهو: قطر و چین در تلاش برای «محاصره» اسرائیل هستند
نروژ سفیر روسیه را در رابطه با ادعای حادثه پهپاد فراخواند
کشورهای عربی و اسلامی خواستار تعلیق عضویت اسرائیل در سازمان ملل شدند
شورای همکاری خلیج فارس خواستار فعال‌سازی مکانیزم دفاع مشترک شد
ادعاهای تکراری مقام نظامی اسرائیل علیه ایران برای توجیه سیاست‌های جنگ‌طلبانه
آلبانیزه: اسرائیل در پی غیرقابل سکونت کردن شهر غزه است
هنرپیشه آمریکایی هنگام دریافت جایزه اِمی فریاد «آزادی فلسطین» سر داد
فراخوان جهانی ۸۴ سازمان بشردوستانه برای تحریم اقتصادی شهرک‌های اسرائیلی
لبنان شرط صلح با اسرائیل را پذیرش ابتکار صلح عربی دانست
محمود عباس خواستار اقدام عملی جامعه جهانی علیه اسرائیل شد
اردوغان: اعمال فشار‌های اقتصادی بر اسرائیل ضروری است
السیسی: نقض حاکمیت قطر نقض مطلق حقوق بین‌الملل است
نخست‌وزیر عراق: امنیت کشورهای عربی قابل مذاکره نیست
پادشاه اردن: وحدت عربی و اسلامی برای پاسخ به اسرائیل ضروری است
دبیرکل سازمان همکاری اسلامی: شورای امنیت اسرائیل را پاسخگو کند
ابوالغیط: سکوت در برابر جنایات اسرائیل باید پایان یابد
جهان عرب باید اولویت‌های خود در برابر اسرائیل را بازبینی کند
آکادمی نظامی انگلیس از ثبت‌نام دانشجویان اسرائیلی خودداری می‌کند
سانچز: اسرائیل باید از رقابت‌های ورزشی محروم شود
امیر قطر: دوحه هدف حمله خائنانه اسرائیل قرار گرفت
چین، واشنگتن را به «قلدری» در اعمال تعرفه بر خرید نفت روسیه متهم کرد
انگلیس سفیر روسیه را احضار کرد
خوش‌رقصی ضد ایرانی وزیر خارجه آمریکا برای نتانیاهو
رسوایی فساد و مواد مخدر در دفتر وزیر کابینه اسرائیل
کرملین: ناتو عملا با روسیه درگیر است
اجلاس دوحه: محکومیت‌های بی‌اثر اسرائیل یا اقدام قاطع؟