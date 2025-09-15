باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - پاکستان روز دوشنبه خواستار تعلیق عضویت اسرائیل در سازمان ملل متحد شد و برای مقابله با «طرحهای توسعهطلبانه» این رژیم، تشکیل یک نیروی ویژه عربی-اسلامی را فراخواند.
شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان گفت: «پاکستان به شدت حمله بیپروا و تحریکآمیز اسرائیل به دوحه در نهم سپتامبر را محکوم کرد.
شریف در یک اجلاس عربی-اسلامی در دوحه اشاره کرد که این حمله، که حاکمیت و تمامیت ارضی قطر را «نقض» کرد، یک «حادثه منفرد» نبود، بلکه تجلی دیگری از «آرمانهای هژمونیک اعلام شده» اسرائیل است.
او گفت: «کارزار نسلکشی اسرائیل، غزه را به تلی از خاک و ویرانی تبدیل کرده است. جهان همواره scars (زخمهای) این کشتار بیپایان را که بر پیکره بشریت نقش بسته است، به دوش خواهد کشید.»
شریف خواستار «ایجاد یک نیروی ویژه عربی-اسلامی برای اتخاذ اقدامات مؤثر به منظور دفع طرحهای توسعهطلبانه اسرائیل» شد و درخواست سازمان همکاری اسلامی برای تعلیق عضویت اسرائیل در سازمان ملل را تکرار کرد.
او افزود: «شورای امنیت سازمان ملل باید فوراً و تحت فصل هفت منشور ملل متحد، از اسرائیل بخواهد که آتشبس فوری، بدون قید و شرط و دائمی برقرار کند، اسرا را آزاد کند و به تبادل زندانیان فلسطینی اقدام نماید.»
او خواستار دسترسی «تضمینشده، پایدار و امن» بشردوستانه برای تمام غیرنظامیان نیازمند در غزه و همچنین حمایت از کارگران امدادی، پرسنل پزشکی و روزنامهنگاران شد.
او گفت: «ما باید به یک راهحل عادلانه، جامع و پایدار مبتنی بر دو دولت با ایجاد یک دولت مستقل فلسطین در مرزهای قبل از سال ۱۹۶۷ دست یابیم.»
