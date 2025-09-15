محمد اسلامی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با رئیس هیأت نمایندگی ونزوئلا به ریاست آلبرتو کینترو، معاون وزیر علوم و فناوری این کشور دیدار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد اسلامی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، امرروز دوشنبه (۲۴ شهریورماه) در حاشیه شصت‌ونهمین کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با رئیس هیأت نمایندگی ونزوئلا به ریاست آلبرتو کینترو، معاون وزیر علوم و فناوری این کشور دیدار کرد.

در این دیدار، همکاری‌های مشترک دو کشور در حوزه فناوری هسته‌ای مورد بررسی قرار گرفت. گسترش همکاری‌ها در زمینه تولید رادیودارو‌ها و توسعه آموزش و پژوهش هسته‌ای از مهم‌ترین محور‌های گفت‌و‌گو بود.

همچنین موضوع راه‌اندازی مجدد شتاب‌دهنده‌ها در ونزوئلا که به دلیل تحریم‌ها از چرخه بهره‌برداری خارج شده بود، مطرح شد. در این زمینه، اقدام متخصصان ایرانی برای تعمیر و فعال‌سازی دوباره این شتاب‌دهنده‌ها با استقبال و قدردانی طرف ونزوئلایی همراه شد.

در پایان نشست، دو طرف بر تداوم روند همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف تأکید کردند و مقرر شد گابریلا خمینس، وزیرعلوم و فناوری ونزوئلا و هیأت نمایندگان این کشور در آینده نزدیک سفری به ایران داشته باشند.

برچسب ها: معاون رئیس جمهور ، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران
خبرهای مرتبط
رئیس سازمان انرژی اتمی: سفر به وین با دستاورد‌های مهم به پایان رسید
۳ دستور عارف برای حل مشکلات اهالی هنر و رسانه
باید به فلسفه حقوق محیط زیست توجه شود‌
معاون رئیس جمهور:
معوقات کادر درمان پرداخت می‌شود/ افزایش ۳۰۰ درصدی اضافه کار پرستاران
نقش مهم طرح‌های ریلی در توسعه کشور/ ارتقاء مبادلات تجاری کشور با تکمیل طرح ریلی زاهدان - چابهار
عارف: طرح اصلاح زنجیره عرضه آرد و نان در دستور کار دولت است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هدیه دولت به مادران؛ واریز ماهانه ۲ میلیون تومان به «کارت امید مادر» از ۱۴۰۵
پیام تبریک رهبری انقلاب به تیم ملی کشتی آزاد
دیدار لاریجانی با بن سلمان و وزیر دفاع سعودی
فضائلی: سخنگوی رهبر انقلاب نیستم
پزشکیان: مسلمانان اختلاف را کنار بگذارند، چون عامل ناامنی، اسرائیل است
رئیس سازمان انرژی اتمی: سفر به وین با دستاورد‌های مهم به پایان رسید
نجفی: کشور‌ها برای عدم حمایت از قطعنامه ایران در آژانس تحت فشار سیاسی قرار گرفته‌اند
تجلیل قالیباف از دانش‌آموزان نخبه
دیدار سفیر جدید ایران در ساحل عاج با عراقچی
قالیباف: توجه به تفکر سیستمی و حکمرانی داده‌محور نیاز امروز کشور است
آخرین اخبار
وزارت خارجه: سیاست‌های آمریکا در قبال ایران مداخله‌جویانه و مزورانه است
رئیس سازمان انرژی اتمی: سفر به وین با دستاورد‌های مهم به پایان رسید
قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان نمادی از همبستگی و تلاش جمعی است
دیدار لاریجانی با بن سلمان و وزیر دفاع سعودی
پیام تبریک رهبری انقلاب به تیم ملی کشتی آزاد
پیام تبریک فرمانده کل ارتش به مناسبت قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد
تعیین سرنوشت منطقه با اراده منطقه‌ای، نقطه اشتراک نظر تهران و باکو است
هدیه دولت به مادران؛ واریز ماهانه ۲ میلیون تومان به «کارت امید مادر» از ۱۴۰۵
قالیباف: توجه به تفکر سیستمی و حکمرانی داده‌محور نیاز امروز کشور است
عارف: بازارچه‌های مرزی ایران و پاکستان فعال شوند
دولت مصمم است اقداماتی تحول‌آفرین در نظام سلامت انجام دهد
تجلیل قالیباف از دانش‌آموزان نخبه
فضائلی: سخنگوی رهبر انقلاب نیستم
نگاهداری: استعداد‌های درخشان باید درگیر حکمرانی شوند
پزشکیان: مسلمانان اختلاف را کنار بگذارند، چون عامل ناامنی، اسرائیل است
تخصیص ۴۰ میلیون دلار برای حل مشکل کاغذ مطبوعات و نشر به تصویب رسید
نجفی: کشور‌ها برای عدم حمایت از قطعنامه ایران در آژانس تحت فشار سیاسی قرار گرفته‌اند
دیدار سفیر جدید ایران در ساحل عاج با عراقچی
دولت چهاردهم حتی در سخت‌ترین شرایط هم
عارف: موفقیت کشتی‌گیران کشورمان نمادی از همبستگی و تلاش جمعی است
عراقچی: ایران قربانی یکجانبه‌گرایی و ماجراجویی‌های خطرناک آمریکا است
تجاوزگری رژیم صهیونیستی برای همه کشور‌ها به حقیقتی مسلم تبدیل شده است
۳ دستور عارف برای حل مشکلات اهالی هنر و رسانه
تلاش وزارت رفاه برای ارائه خدمات بهتر به مردم، خانواده بزرگ تامین اجتماعی و کارگران
لاریجانی به عربستان سفر کرد
مراکز درمانی ساخته شده با حق بیمه مردم، باید بالاترین سطح بهره‌وری را داشته باشند
باید به فلسفه حقوق محیط زیست توجه شود‌
اقامه دعوا علیه آمریکا و رژیم اسرائیل در دادگاه‌های بین‌المللی پیگیری می‌شود
مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه حمایت از ایرانیان را مغایر سیاست‌های کلی قانونگذاری دانست
عراقچی: باید از گرفتار شدن در بلندپروازی‌های غیرواقع بینانه پرهیز کنیم