تیم ملی کشتی آزاد ایران پس از ۱۲ سال موفق شد قهرمان جهان شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی کشتی آزاد ایران در رقابت‌های کشتی آزاد قهرمان جهان ۲۰۲۵ که در زاگرب کرواسی در حال برگزاری است در پایان رقابت‌های ۸ وزن قهرمانی تاکنون صاحب یک مدال طلا، یک نقره و ۳ برنز شده تا یک روز زودتر، بالاتر از آمریکا به عنوان قهرمانی زودهنگام جهان دست یابد.

امیرحسین زارع در وزن ۱۲۵ کیلوگرم برای ایران صاحب مدال طلا شد، احمد محمدنژاد جوان در وزن ۶۱ کیلوگرم نقره گرفت و محمد نخودی در ۷۹، کامران قاسمپور در ۸۶ و امیرحسین فیروزپور در وزن ۹۲ کیلوگرم نیز صاحب مدال برنز شدند.

ایران در ۲ وزن پایانی نیز دو فینالیست دارد و رحمان عموزاد در وزن ۶۵ کیلوگرم و امیرعلی آذرپیرا در وزن ۹۷ کیلوگرم نیز فردا شب سه شنبه برای کسب مدال طلا به میدان می‌روند.

 آخرین قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران به ۱۲ سال پیش و در رقابت‌های جهانی ۲۰۱۳ بوداپست مجارستان بر می‌گردد.

برچسب ها: کشتی آزاد قهرمانی جهان ، تیم ملی کشتی آزاد ایران ، کشتی آزاد
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۶ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
درود بر شرف و غیرتتان و درود بر این کادر مربیگری انقلابی و وطن پرست.تا کور شود هرآنکه نتواند ببیند غیرت انقلابی را.ماشاءالله
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۳ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
شیر مادر ، نان پدر حلالتون
احسنت به علیرضا دبیر و مربیان زحمتکش تیم ملی
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۱ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
ماشاالله درود خدا بر شما،زنده باد جمهوری اسلامی ایران
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۷ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
روسیه نیستش؟
۳
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مشت آهنین
۲۲:۰۴ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
تو دلم مونده در وزن حسن یزدانی نتونستیم آمریکا رو شکست بدیم،مثل خوره افتاده به جونم،البته هر کشوری بستگی به فیزیک مردمانش در یکی دو وزن همیشه سرآمد هستند،مثل ژاپن و آمریکا
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۱ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
ایول واقعا کارتون درسته
۱
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۱ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
عالی بود دمتون گرم
۱
۱۵
پاسخ دادن
