تیم ملی کشتی آزاد ایران پس از ۱۲ سال موفق شد قهرمان جهان شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی کشتی آزاد ایران در رقابت‌های کشتی آزاد قهرمان جهان ۲۰۲۵ که در زاگرب کرواسی در حال برگزاری است در پایان رقابت‌های ۸ وزن قهرمانی تاکنون صاحب یک مدال طلا، یک نقره و ۳ برنز شده تا یک روز زودتر، بالاتر از آمریکا به عنوان قهرمانی زودهنگام جهان دست یابد.

امیرحسین زارع در وزن ۱۲۵ کیلوگرم برای ایران صاحب مدال طلا شد، احمد محمدنژاد جوان در وزن ۶۱ کیلوگرم نقره گرفت و محمد نخودی در ۷۹، کامران قاسمپور در ۸۶ و امیرحسین فیروزپور در وزن ۹۲ کیلوگرم نیز صاحب مدال برنز شدند.

ایران در ۲ وزن پایانی نیز دو فینالیست دارد و رحمان عموزاد در وزن ۶۵ کیلوگرم و امیرعلی آذرپیرا در وزن ۹۷ کیلوگرم نیز فردا شب سه شنبه برای کسب مدال طلا به میدان می‌روند.

آخرین قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران به ۱۲ سال پیش و در رقابت‌های جهانی ۲۰۱۳ بوداپست مجارستان بر می‌گردد.