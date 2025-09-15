باشگاه خبرنگاران جوان - علی اصغر رجبی مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز ایران، در مراسم در نشست همایش سرمایه‌گذاری در صنعت گاز کشور با بیان اینکه روزانه معادل ۹ میلیون بشکه نفت خام در قالب نفت گاز برق گازوئیل بنزین و سایر حامله‌های انرژی در کشور تولید می‌شود، اظهار کرد: از این ۹ میلیون معادل بشکه نفت خام، ۵ میلیون بشکه در قالب مصرف برق گاز، گازوئیل و بنزین استفاده می‌شود و ۲ میلیون بشکه معادل نفت خام به عنوان صادرات و ۲ میلیون بشکه معادل نفت خام انرژی هدر می‌رود.

وی با تاکید بر اینکه اگر این ۲ میلیون بشکه معادل نفت خام را ثضرب در ۳۶۵ روز و ضربدر میانگین قیمت نفت کنیم سالانه ۸۰ میلیارد دلار انرژی در کشور هدر می‌رود، اظهار کرد: طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت در ماده ۴۶ جدول ۱۰ دولت موظف است تا پایان برنامه هفتم توسعه معادل یک میلیون و ۲۸۵ هزار بشکه نفت خام را به چرخه بازگرداند.

مدیر انرژی و کربن شرکت گاز افزود: اگر میزان هدرربت را به گاز طبیعی تبدیل کنیم روزانه ۲۰۰ میلیون متر مکعب گاز یعنی معادل تولید ۸ فاز گاز عسلویه است که باید تا پایان برنامه هفتم به چرخه تولید بازگردانیم.

رجبی تاکید کرد: در کشور ۲۱ هزار مشترک برای مرغداری‌ها وجود دارد و ۵۸ هزار سالن مرغداری داریم که ۳۳ درصد آنها در استان‌های شمالی یعنی مازندران گیلان و گلستان قرار دارند که در انتهای خط انتقال گاز قرار دارند و مصرف مرغداری‌ها در کشور ۲.۴ میلیارد متر مکعب گاز در سال است.

وی با بیان اینکه دمای آسایش مرغ ۴۲ درجه است گفت: در سالن‌ها بعد از اینکه دما افزایش پیدا می‌کند به خاطر افزایش سطح آمونیاک ناشی از فضله مرغ در‌های مرغداری را باز می‌کنند تا اکسیژن جایگزین شود و این باعث می‌شود هم گاز هدر برود و هم مصرف دان مرغ افزایش پیدا کند.

مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز افزود: اگر سنسور اکسیژن و دامپر‌های تعویض هوا در مرغداری‌ها وجود داشته باشد به میزان زیادی هم در مصرف گاز و هم در مصرف دان مرغ صرفه‌جویی می‌شود.

رجبی با تاکید بر اینکه قیمت گاز در بورس انرژی هر متر مکعب ۱۷۵۰۰ تومان است، گفت: این در حالی است که گازی که به خانه‌ها تحویل می‌دهیم هر متر مکعب ۲۰۰ تومان، گازی که به صنایع می‌دهیم حدود ۸ تا ۹ هزار تومان و گازی که به پتروشیمی‌ها می‌دهیم ۵۰۰ تومان و در ورس انرژی هر متر مکعب ۱۷۵۰۰ تومان قیمت گذاری می‌شود.

وی با بیان اینکه قبلاً اعلام می‌شد که یک هندوانه که ۲ لیتر آب دارد برای تولید آن ۲۰۰ لیتر آب مصرف می‌شود و در واقع ۱۸۰ لیتر آب مجازی از طریق صادرات هندوانه از کشور خارج می‌شد، اما در گلخانه‌ها برای صرفه‌جویی آب میزان گاز زیادی مصرف شد و در حال حاضر گاز مجازی به عنوان صادرات فلفل و یا سایر محصولات گلخانه‌ای از کشور صادر می‌شود.