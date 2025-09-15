مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز گفت: در کشور سالانه معادل ۸۰ میلیارد دلار انواع حامل‌های انرژی هدر می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی اصغر رجبی مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز ایران، در مراسم در نشست همایش سرمایه‌گذاری در صنعت گاز کشور با بیان اینکه روزانه معادل ۹ میلیون بشکه نفت خام در قالب نفت گاز برق گازوئیل بنزین و سایر حامله‌های انرژی در کشور تولید می‌شود، اظهار کرد: از این ۹ میلیون معادل بشکه نفت خام، ۵ میلیون بشکه در قالب مصرف برق گاز، گازوئیل و بنزین استفاده می‌شود و ۲ میلیون بشکه معادل نفت خام به عنوان صادرات و ۲ میلیون بشکه معادل نفت خام انرژی هدر می‌رود. 

وی با تاکید بر اینکه اگر این ۲ میلیون بشکه معادل نفت خام را ثضرب در ۳۶۵ روز و ضربدر میانگین قیمت نفت کنیم سالانه ۸۰ میلیارد دلار انرژی در کشور هدر می‌رود، اظهار کرد: طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت در ماده ۴۶ جدول ۱۰ دولت موظف است تا پایان برنامه هفتم توسعه معادل یک میلیون و ۲۸۵ هزار بشکه نفت خام را به چرخه بازگرداند. 

مدیر انرژی و کربن شرکت گاز افزود: اگر میزان هدرربت را به گاز طبیعی تبدیل کنیم روزانه ۲۰۰ میلیون متر مکعب گاز یعنی معادل تولید ۸ فاز گاز عسلویه است که باید تا پایان برنامه هفتم به چرخه تولید بازگردانیم. 

رجبی تاکید کرد: در کشور ۲۱ هزار مشترک برای مرغداری‌ها وجود دارد و ۵۸ هزار سالن مرغداری داریم که ۳۳ درصد آنها در استان‌های شمالی یعنی مازندران گیلان و گلستان قرار دارند که در انتهای خط انتقال گاز قرار دارند و مصرف مرغداری‌ها در کشور ۲.۴ میلیارد متر مکعب گاز در سال است. 

وی با بیان اینکه دمای آسایش مرغ ۴۲ درجه است گفت: در سالن‌ها بعد از اینکه دما افزایش پیدا می‌کند به خاطر افزایش سطح آمونیاک ناشی از فضله مرغ در‌های مرغداری را باز می‌کنند تا اکسیژن جایگزین شود و این باعث می‌شود هم گاز هدر برود و هم مصرف دان مرغ افزایش پیدا کند. 

مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز افزود: اگر سنسور اکسیژن و دامپر‌های تعویض هوا در مرغداری‌ها وجود داشته باشد به میزان زیادی هم در مصرف گاز و هم در مصرف دان مرغ صرفه‌جویی می‌شود.

رجبی با تاکید بر اینکه قیمت گاز در بورس انرژی هر متر مکعب ۱۷۵۰۰ تومان است، گفت: این در حالی است که گازی که به خانه‌ها تحویل می‌دهیم هر متر مکعب ۲۰۰ تومان، گازی که به صنایع می‌دهیم حدود ۸ تا ۹ هزار تومان و گازی که به پتروشیمی‌ها می‌دهیم ۵۰۰ تومان و در ورس انرژی هر متر مکعب ۱۷۵۰۰ تومان قیمت گذاری می‌شود. 

وی با بیان اینکه قبلاً اعلام می‌شد که یک هندوانه که ۲ لیتر آب دارد برای تولید آن ۲۰۰ لیتر آب مصرف می‌شود و در واقع ۱۸۰ لیتر آب مجازی از طریق صادرات هندوانه از کشور خارج می‌شد، اما در گلخانه‌ها برای صرفه‌جویی آب میزان گاز زیادی مصرف شد و در حال حاضر گاز مجازی به عنوان صادرات فلفل و یا سایر محصولات گلخانه‌ای از کشور صادر می‌شود.

برچسب ها: نفت خام ، شرکت ملی گاز ایران
خبرهای مرتبط
تولید سوخت و انرژی به جای استخراج نفت خام
آغاز پیش‌راه‌اندازی نخستین واحد نمک‌زدایی سیار در صنعت نفت ایران
افتتاح خط ۳۰ اینچ نفت ترش؛ توسعه انرژی در لرستان به مرحله جدید رسید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۴ شهریور ۱۴۰۴
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۲۴ شهریور ماه
ادامه شرایط بحرانی آب در کشور؛ بارش‌ها ۴۰ درصد کمتر از میانگین بلندمدت
سقف قیمت ارزی حبوبات مشخص شد
به دنبال افزایش ظرفیت تأمین برق هستیم+ فیلم
فرایند ارزیابی انطباق خودرو‌های وارداتی به قوت خود باقی است
آمادگی اسلام‌آباد برای گسترش همکاری‌های اقتصادی، فنی و منطقه‌ای با تهران
کاهش ۱ واحدی شاخص کل بورس
افزایش ۲ برابری صادرات ایران به آفریقا
کاهش ۱۴۰ تا ۱۶۰ میلیارد متر مکعب در منابع آب زیر زمینی+ فیلم
آخرین اخبار
سالیانه ۸۰ میلیارد دلار انرژی در کشور هدر می‌رود
آغاز ساخت بیش از ۱۴۵ هزار واحد مسکن حمایتی در شهر‌های جدید
پایان هفته نواحی غربی کشور توفانی می‌شود
وزیر صمت: ایران برای ارتقای روابط تجاری با افغانستان برنامه‌های جدید دارد
صدور ۱۰ هزار میلیارد تومان گواهی صرفه‌جویی انرژی
توسعه صنایع تبدیلی نیازمند ۱۷۰ همت اعتبار است+فیلم
توقف واردات منجر به نوسان قیمت گوشت در بازار شد
خطوط مستقیم کشتیرانی میان بنادر ایران و پاکستان راه‌اندازی می‌شود
فرایند ارزیابی انطباق خودرو‌های وارداتی به قوت خود باقی است
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۲۴ شهریور ماه
سهم ۳ میلیارد دلاری ایران از بازار پاکستان
واگذاری هزارهکتار زمین برای توسعه گلخانه+ فیلم
کاهش ۱۴۰ تا ۱۶۰ میلیارد متر مکعب در منابع آب زیر زمینی+ فیلم
سقف قیمت ارزی حبوبات مشخص شد
نیاز به ۱۶۰ میلیون مترمکعب خوراک تا پایان برنامه هفتم
صرفه جویی سه میلیون دلاری در هزینه های انتقال گاز
بازگشت واحد گازی ۱۲۳ مگاواتی خیام نیشابور به شبکه سراسری برق
۴.۳ میلیارد دلار درآمد ارزی کشاورزی متعلق به باغبانی است+فیلم
نگرانی برای گاز رسانی در زمستان امسال نداریم / صدور قبوض نجومی گاز برای مشترکان پر مصرف
ادامه شرایط بحرانی آب در کشور؛ بارش‌ها ۴۰ درصد کمتر از میانگین بلندمدت
افزایش ۲ برابری صادرات ایران به آفریقا
کاهش ۱ واحدی شاخص کل بورس
سه هزار و ۲۳۳ همت تسهیلات توسط شبکه بانکی پرداخت شد
آمادگی اسلام‌آباد برای گسترش همکاری‌های اقتصادی، فنی و منطقه‌ای با تهران
تدوین نقشه راه تجارت ۱۰ میلیارد دلاری ایران و پاکستان در سه ماه آینده
وابستگی ۷۳ درصدی سبد انرژی کشور به گاز
تشکیل کارگروه ویژه برای جمع آوری گاز‌های فلر
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۴ شهریور ۱۴۰۴
شرایط بخشودگی ۹۵ درصدی جرائم مالیات بر ارزش افزوده ابرازی بهار ۱۴۰۴
به دنبال افزایش ظرفیت تأمین برق هستیم+ فیلم