سرمربی تیم ملی کشتی آزاد گفت: قهرمانی نتیجه یک کار تیمی است تا این اتفاق تاریخی رقم بخورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پژمان درستکار سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران پس از قهرمانی زودهنگام در رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در زاگرب کرواسی گفت: خیلی خوشحالم در این شرایطی که مردم عزیز ما دل‌شکسته بودند، مخصوصا پس از جنگ ۱۲ روزه توانستیم آن‌ها را خوشحال کنیم. این برد پرچم ایران را بالا برد و بچه‌ها برای ششمین بار در تاریخ قهرمان زودهنگام جهان شدند و بالاتر از آمریکا قرار گرفتند.

او ادامه داد: این قهرمانی نتیجه یک کار تیمی است نه پژمان درستکار یا کشتی گیرانی که روی تشک رفتند، بلکه همه عوامل کمک کردند تا این اتفاق تاریخی رقم بخورد.

درستکار بیان کرد: ما ۷ مدال گرفتیم و برای سومین بار پیاپی در تاریخ به این تعداد مدال در مسابقات جهانی رسیدیم و برای اولین بار است که قهرمانی زودهنگام جهان را بدست آوردیم. خوشحالم که مردم ایران خوشحال هستند. امیدوارم پرچم ایران همیشه سرفراز باشد.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد درباره پیروزی امیرعلی آذرپیرا برابر احمد الدینوف گفت: تاج الدینوف از سال ۲۰۲۳ تا امروز یک بار هم نباخته بود و شکست ناپذیر بود، اما آذرپیرا به این شکست ناپذیری پایان داد. تاکتیکی که ما داشتیم و تاکتیک پذیری آذرپیرا باعث این پیروزی شد. این قهرمانی مبارک مردم ایران باشد.

برچسب ها: پژمان درستکار ، تیم ملی کشتی آزاد ایران ، کشتی آزاد ، کشتی آزاد قهرمانی جهان
تبادل نظر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۷ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
درود بر شما پهلوان خدانگهدارت باشه بچه انقلابی وطن پرست
