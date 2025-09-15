رئیس جمهور نزوئلا ضمن تاکید بر حق مشروع دفاع گفت رخدادهای اخیر با آمریکا تنش نیست؛ بلکه از هر نظر یک تهاجم است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، روز دوشنبه حوادث اخیر با ایالات متحده را «تهاجم» توصیف کرد و افزود که ارتباط بین دو کشور «آسیب دیده است».

مادورو در یک کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت: «ونزوئلا حق مشروع دفاع را اعمال می‌کند. این تنش نیست؛ این از هر نظر یک تهاجم است. این یک تهاجم نظامی (جاری) است و ونزوئلا محق است که با این تهاجم مقابله کند.» او افزود که روابط با واشنگتن «از هم گسیخته است.»

علاوه بر این، رئیس‌جمهور ونزوئلا، آمریکا را به تهدید با «بمب‌ها، مرگ و باج‌خواهی» متهم کرد. مادورو تأکید کرد که ونزوئلا «اینگونه عمل نمی‌کند» و اعلام کرد که «با تهدید و زور، هرگز به نتیجه‌ای نخواهید رسید.»

پیشتر، رئیس‌جمهور آمریکا در پاسخ به پرسشی درباره تغییر رژیم در ونزوئلا گفت: نه گزینه است و نه غیرگزینه، خواهیم دید چه می‌شود!
ترامپ در ادامه با بیان این ادعا که ونزوئلا در حال سازماندهی باند‌های قاچاقچیان و ارسال مواد مخدر به ایالات متحده است، تاکید کرد: این امر قابل قبول نیست.

شبکه خبری سی ان ان پیشتر به نقل از منابع آگاه نوشت که رئیس‌جمهور آمریکا در چارچوب کارزار اعمال فشار شدید بر همتای ونزوئلایی خود، حمله به خاک این کشور را مطرح کرده است.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: نیکلاس مادورو ، دولت آمریکا
