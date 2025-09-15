در آستانه بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، بازار لرستان زیر ذره‌بین تعزیرات حکومتی قرار گرفت. هدف این نظارت‌ها جلوگیری از تخلفات صنفی و ایجاد آرامش برای خانواده‌هاست.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان از آغاز طرح سراسری نظارت بر بازار خبر داد.

قهرمان شاهی گفت: تیم‌های نظارتی با حضور در سطح بازار، بر قیمت‌ها و نحوه توزیع کالاهای مورد نیاز دانش‌آموزان و دانشجویان به‌طور مستمر نظارت می‌کنند.

شاهی با اشاره به جدیت این طرح افزود: با واحدها و افراد متخلف برخورد جدی خواهد شد و علاوه بر جریمه نقدی، در صورت لزوم واحد آنان تعطیل و یا پلمب خواهد شد.

حمایت از خانواده‌ها و اصناف قانونمند

به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی استان، اجرای این طرح با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و تأمین آرامش روانی خانواده‌ها در آستانه مهر انجام می‌شود.

 او تأکید کرد که اصناف قانونمند نیز از این طرح منتفع خواهند شد و جایگاه آنان در بازار تقویت می‌شود.

 

