باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان از آغاز طرح سراسری نظارت بر بازار خبر داد.
قهرمان شاهی گفت: تیمهای نظارتی با حضور در سطح بازار، بر قیمتها و نحوه توزیع کالاهای مورد نیاز دانشآموزان و دانشجویان بهطور مستمر نظارت میکنند.
شاهی با اشاره به جدیت این طرح افزود: با واحدها و افراد متخلف برخورد جدی خواهد شد و علاوه بر جریمه نقدی، در صورت لزوم واحد آنان تعطیل و یا پلمب خواهد شد.
حمایت از خانوادهها و اصناف قانونمند
به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی استان، اجرای این طرح با هدف حمایت از مصرفکنندگان و تأمین آرامش روانی خانوادهها در آستانه مهر انجام میشود.
او تأکید کرد که اصناف قانونمند نیز از این طرح منتفع خواهند شد و جایگاه آنان در بازار تقویت میشود.