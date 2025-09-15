باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران که صبح امروز دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ به منظور شرکت در نشست اضطراری سران کشورهای اسلامی و اتحادیه عرب به دوحه قطر سفر کرده بود، پس از شرکت در این نشست و تشریح مواضع و دیدگاه‌های کشورمان، دقایقی قبل این کشور را به مقصد جمهوری اسلامی ایران ترک کرد.

رئیس جمهور در حاشیه این نشست با روسای جمهوری مصر، لبنان، تاجیکستان، نخست وزیر پاکستان و ولیعهد پادشاهی سعودی نیز دیدار و گفت‌وگو کرد.

هواپیماهای رژیم صهیونیستی عصر سه‌شنبه (۱۸ شهریورماه) ضمن تجاوز به حریم هوایی قطر، محل برگزاری نشست هیات بلندپایه حماس به ریاست «خلیل الحیه» در منطقه کاتارای دوحه پایتخت این کشور را بمباران کردند.

به همین منظور، نشست وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسلامی روز گذشته (یکشنبه ۲۳ شهریور) در دوحه و با حضور وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به موضوع تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به قطر برگزار شد؛ این اجلاس مقدمه نشست سران اسلامی-عربی بود که امروز دوشنبه با حضور «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهور اسلامی ایران برگزار خواهد شد.

رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیش از این ضمن محکومیت این اقدام رژیم جنایتکار صهیونیستی، بر ضرورت مقابله با ماجراجویی‌های این رژیم تأکید کردند.