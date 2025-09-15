دبیر شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی ایران به گزافه گویی نخست وزیر رژیم صهیونیستی پاسخ داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بنیامین نتانیاهو در ادامه ادعاها و گزافه گویی های خود در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «ما در دورانی پر از چالشهای عظیم قرار داریم. تجاوز ایران و گروههای تروریستی وابسته به آن، کسانی که می گویند «مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل»، این شعار را تصادفی نمیدهند، آنها اسرائیل را خط مقدم تمدن آمریکایی در خاورمیانه میدانند.»
علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی ایران نیز در پاسخ به نخست وزیر رژیم صهیونیستی، در رسانه های اجتماعی ایکس نوشت: «با این حرف نتانیاهو اگر ملت آمریکا خودکشی کنند حق دارند که یک جنایتکارِ بیهویتِ کودککش خود را خط مقدم تمدن آنها معرفی میکند.»