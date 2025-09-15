وزیر ورزش و جوانان در پیامی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران در رقابت های جهانی را تبریک گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد دنیا‌مالی وزیر ورزش و جوانان، در پیامی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۵ زاگرب کرواسی را تبریک گفت.

متن این پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

آنچه در زاگرب کرواسی رقم خورد، تجلی دوباره عزت، اقتدار و افتخار کشتی ایران بود؛ لحظه‌ای تاریخی که پس از ۱۲ سال انتظار، فرزندان دلیر این سرزمین با غیرت و توانمندی، پرچم ایران را پیش از پایان رقابت‌ها بر فراز قله جهان به اهتزاز درآوردند و قهرمانی زودهنگام را برای کشور به ارمغان آوردند.

کسب ششمین عنوان قهرمانی جهان توسط تیم ملی کشتی آزاد کشورمان، برگ زرینی دیگر بر تاریخ پرافتخار ورزش ایران افزود و نشان داد که نسل تازه کشتی‌گیران با ایمان، تلاش و اراده می‌توانند همچون بزرگان گذشته، نام ایران را در سپهر ورزش جهان جاودانه سازند.

در این مسیر درخشان، یاد قهرمانان و پیشکسوتانی را گرامی می‌دارم که سال‌ها با فداکاری و افتخار، تاریخ کشتی ایران را در میادین جهانی نگاشتند و میراثی ماندگار از عزت و اقتدار بر جای گذاشتند.

این موفقیت بزرگ را به ملت شریف ایران، قهرمانان سرافراز تیم ملی، کادر فنی و مربیان پرتلاش و همچنین مسئولان فدراسیون کشتی که با تدبیر و پشتکار زمینه این افتخار را فراهم ساختند، صمیمانه تبریک عرض می‌کنم.

در عین حال، با امید و اطمینان، برای دو قهرمان شایسته کشورمان، رحمان عموزاد و امیرعلی آذرپیرا که فردا شب در فینال اوزان خود به میدان می‌روند، آرزوی موفقیت دارم و یقین دارم بار دیگر شاهد درخشش پرچم ایران خواهیم بود.

این قهرمانی زودهنگام، نشاطی فراگیر در دل‌های مردم آفرید و الهام‌بخش نسل‌های آینده شد تا با انگیزه‌ای تازه راه پرافتخار کشتی ایران را ادامه دهند.

