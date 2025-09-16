باشگاه خبرنگاران جوان فلاحتی- سردار غلامرضا حسن‌پوررئیس سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور، با بیان اینکه شهدای اصناف ستون‌های استوار اقتصاد و امنیت کشور هستند، گفت:نام و یاد این شهدا باید همواره زنده بماند تا نسل‌های آینده بدانند امنیت و رونق بازار مرهون ایثار اصناف شهید است.

وی بر ضرورت آشنایی نسل جوان با الگو‌های ایثار و شهادت تأکید کرد و گفت: نسل جوان باید با الگو و اسوه شهدا آشنا شوند و سیره آنان را در زندگی خود به‌کار گیرند.

سردار حسن پور ادامه داد: یکصد شهدای اصناف کشور، نقش بی‌بدیلی در دفاع از آرمان‌های انقلاب ایفا کردند. این شهدا، که از دل بازار و کسبه برخاسته بودند، با ترک کسب‌وکار و زندگی خود، به جبهه‌های حق علیه باطل شتافتند و با نثار جانشان، عزت و اقتدار ایران اسلامی را تضمین کردند.

وی افزود: هدف این اجلاسیه است که شهدا تنها به‌عنوان چهره‌های آسمانی معرفی نشوند، بلکه بازاریان و اصناف بدانند هر یک می‌توانند همان مسیر را ادامه دهند.

سردار غلامرضا حسن‌پور ادامه داد: استان یزد ۴۵۶ شهید اصناف تقدیم انقلاب کرده است.

وی با اشاره به اینکه اصناف در جنگ ۱۲روز خوش درخشیدند، تصریح کرد: کار را به مردم واگذار کنید، مردم در هر حوادث به خوبی نقش موثری ایفا کردند.

مردم پشت صحنه دفاع مقدس با اتحاد و همدلی ایستادند و پشتیبان نظام بودند.

خوشنامی اصناف یزدی در انصاف

تحریم‌ها رو دور زدیم با کمک همین اصناف و بازیان/ مکانیزم ماشه یک جنگ روانی است

سردار حسن پور رئیس سازمان اصناف کشورگفت: در شرایطی که دشمن سعی داشت با تحریم‌های سخت جنگ دیگری را در قالب اقتصادی به ما تحمیل می کرد، اصناف به عنوان پیش قراولان اقتصادی اجازه ندادند دشمنان به اهداف خود برسند.

ایجاد موسسه خانه بهار برای سرپناه کودکان و خانواده‌های بی سرپرست به همت بازاریان یزدی

سید علیرضا آسایش رئیس اتاق اصناف استان یزد در اجلاسیه یکصد شهید صنف طلا و جواهر امشب ۲۴ شهریورماه که در مجتمع فرهنگی و رفاهی غدیر یزد برگزار شد از ایجاد موسسه خانه بهار برای سرپناه کودکان و خانواده‌های بی سرپرست در یزد خبر داد و گفت:این موسسه مجموعه‌ای ست که با همت اصناف طلا و جواهر یزد با عشق، برای فراهم کردن زندگی‌ای خوب و سالم برای کودکانی که از داشتن خانواده محروم هستند تلاش می‌کنند.

وی با اشاره به فعالیت حدود ۹۰۰ عضو در ۳۳ رسته اتحادیه طلا و جواهر استان یزد، از دیگر اقدامات این اتحادیه به راه‌اندازی خانه بهار که سرپرستی کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست را برعهده دارد و نیز موسسه خیریه‌ای که تاکنون علاوه بر تامین جهیزیه برای زوجین بی بضاعت، اقدام به آزادی قریب به ۱۰۰ زندانی جرائم غیرعمد مالی در استان کرده است.

شهدای اصناف پرچمداران و سربازان جنگ اقتصادی

سردار حسین زارع کمالی فرمانده سپاه الغدیر استان یزد نیز در این اجلاسیه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اصناف با اشاره به جنگ دوازده روزه گفت: پیروزی این جنگ با راهنمایی‌های رهبر معظم انقلاب رقم خورد و شما اصناف ریشه در هویت ملت دارید.

وی افزود: شهدای اصناف پرچمداران اقتصادی هستند و ما باید از سیره شهدا باید الگو بگیریم، شهدای اصناف پشتیبان اصلی مالی هشت سال دفاع مقدس بودند و اگر کمک‌های اصناف در جنگ تحمیلی نبود به مشکل می‌خوردیم.

فرمانده سپاه الغدیر استان یزد گفت:در جنگ هشت سال دفاع برای پیروزی همه به میدان آمدند/اتحاد رمز پیروزی ملت ایران در هشت سال جنگ تحمیلی بود

وی با اشاره به حضور بازاریان در حوادث ، افزود: در ایام کرونا در حوادث سیل و جنگ دوازده روزه به همت، صبوری و همکاری اصناف و بازارپیروز شدیم.

سردار زارع کمالی با بیان اینکه وحدت و انسجام ملت، قدرت نظامی و هوشمندی رهبری کشور را از توطئه دشمنان نجات داد، گفت: جنگ ۱۲ روزه جهان را مبهوت کرد و رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب عامل اصلی پیروزی انقلاب اسلامی و شکست دشمن در جنگ ۱۲ روزه بود.

این اجلاسیه با حضور مسئولان اتاق اصناف استان های مشهد، تهران و کرمان و با حضور خانواده های شهدای اصناف به میزبانی یزد برگزار شد.

در پایان این اجلاسیه بازریان با کمک ۲۶۰ میلیون تومانی آزادی پنج زندانی غیر عمد را فراهم کردند.