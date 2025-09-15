شهردار خرم‌آباد از ناکارآمدی پناهگاه‌های شهری در برابر بحران‌های امروز خبر داد و گفت تنها شش مکان اسکان اضطراری بهسازی شده و آماده استفاده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- داریوش بارانی بیرانوند، شهردار خرم‌آباد اظهار داشت:۴۰ مکان اسکان اضطراری در خرم‌آباد وجود دارد که عمدتاً مربوط به دوران جنگ تحمیلی و برای جمعیت زیر ۱۰۰ هزار نفر تعریف شده‌اند. اکنون که جمعیت شهر چندبرابر شده، باید ظرفیت این مکان‌ها افزایش یابد.

شهردار خرم‌آباد با بیان اینکه تنها ۶ مکان از پناهگاه‌ها بازسازی شده‌اند، ادامه داد:۳۴ پناهگاه دیگر در مدارس قرار دارند که نیازمند هماهنگی با آموزش‌وپرورش هستند. این مکان‌ها در شرایط فعلی قابل استفاده نیستند و باید برای شرایط بحرانی آماده شوند.

 آماده‌باش برای بارندگی‌های پاییز

بارانی بیرانوند همچنین با هشدار درباره خطرات بارش‌های فصلی گفت:ما وظیفه‌ داریم در اوج آمادگی وارد فصل بارش‌ها شویم. کوچک‌ترین سهل‌انگاری در مدیریت آب‌های سطحی، می‌تواند جان و مال شهروندان را به خطر بیندازد.

او افزود: سازمان پسماند موظف است ظرف ۱۰ روز آینده تمامی زباله‌ها، نخاله‌ها، لاستیک‌ها و سایر موانع فیزیکی مسیر رودخانه‌های کرگانه و خرم‌رود را پاک‌سازی کند.

شهردار خرم‌آباد در ادامه تأکید کرد:تمامی ماشین‌آلات باید بازبینی و تجهیز شوند و پمپ‌های زیرگذرها پیش از شروع بارندگی‌ها تست شوند. اگر پمپی ازکارافتاده یا فاقد جایگزین باشد، مسئول مستقیم آن مشخص خواهد شد.

