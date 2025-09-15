شهرداری کرمانشاه در پی انتشار یک فیلم با عنوان درگیری نیروهای اجراییات این ارگان توضیحات ارائه داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ شهرداری کرمانشاه در پی انتشار یک فیلم با عنوان درگیری نیروهای اجرائیات این ارگان توضیحاتی ارائه داد.

در پی وظیفه ذاتی اداره کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری به منظور ساماندهی و نظم سیمای شهری روزانه اکیبپ‌های پیشگیری به خیابان‌های شهر کرمانشاه عازم می‌شوند.

بر اساس این گزارش در حین انجام ماموریت محوله تعدادی از اهالی یکی از محلات کرمانشاه مانع انجام ماموریت پرسنل آن اداره شده و نیروهای اداره کل پیشگیر رفع تخلفات شهری شهرداری کرمانشاه اولاً از مقابله با افراد خودداری کرده و ثانیاً با پلیس 110 تماس گرفته تا از هرگونه درگیری جلوگیری به عمل آید.

پس از رسیدن پلیس 110 در محل، مجدداً پرسنل این اداره کل به انجام وظیفه محوله پرداخته که منجر به تنش می‌شود که فیلم آن در فضای مجازی منتشر شده است.

به اطلاع عموم مردم کرمانشاه و اصحاب رسانه می‌رساند که اولاً عملیات نظم شهری بر اساس قانون وظیفه شهرداری است و شهرداری کرمانشاه مکرراً خودداری از هرگونه درگیری و تنش را در دستور کار داشته و دارد، ثانیا طی دستور سرپرست شهرداری کرمانشاه به ادارات کل حراست و بازرسی این مجموعه، ماموریت داده شده است که موضوع پیش آمده به صورت دقیق بررسی و در صورت قصور احتمالی پرسنل اداره کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری بر اساس قوانین اداری برخوردهای لازم به عمل آید.

منبع تسنیم