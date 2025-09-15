رئیس جمهور با ابراز امیدواری نسبت به برقراری هر چه سریع‌تر روابط رسمی ایران و مصر گفت: تقویت اتحاد و انسجام میان کشور‌های اسلامی موثرترین راه برای مقابله با تکرار و تداوم جنایات رژیم صهیونیستی است.

 باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان عصر دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ در ادامه دیدار‌های خود در حاشیه نشست اضطراری سران کشور‌های اسلامی و اتحادیه عرب در دوحه قطر، در دیدار «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر، با ابراز خرسندی از این دیدار و نیز مراودات دیپلماتیک پر تعداد میان دو کشور اظهار داشت: ایران و مصر صاحب دو تمدن و تاریخ پرافتخار و درخشان هستند که گسترش همکاری‌های آنها می‌تواند به تامین بیش از پیش منافع دو ملت و دیگر ملت‌های منطقه کمک کند.

رئیس جمهور با ابراز امیدواری نسبت به برقراری هر چه سریع‌تر روابط رسمی دو کشور افزود: تقویت اتحاد و انسجام میان کشور‌های اسلامی موثرترین راه برای مقابله با تکرار و تداوم جنایات رژیم صهیونیستی است.

رئیس جمهور مصر نیز در این دیدار با ابراز خوشحالی از دیدار با دکتر پزشکیان و روند رو به ارتقای روابط دو کشور تصریح کرد: ایران و مصر ظرفیت‌های خوبی برای تامین منافع متقابل و نیز منافع دیگر ملت‌های منطقه دارند.

عبدالفتاح السیسی همچنین بر ضرورت نزدیکی هر چه بیشتر کشور‌های اسلامی به یکدیگر و اتخاذ موضع واحد عملی در برابر تشدید، تداوم و تکرار جنایات رژیم صهیونیستی تاکید کرد.

برچسب ها: ایران و مصر ، رئیس جمهور ، اجلاس سران کشورهای اسلامی
خبرهای مرتبط
دیدار روسای جمهور ایران و لبنان.
پزشکیان: امیدوارم ایران و لبنان بر مبنای حق و عدالت روابط خود را ارتقا دهند
دیدار سه‌جانبه میان عراقچی، عبدالعاطی و گروسی در قاهره
پزشکیان: در شرایط کنونی مسئولیت کشور‌های بزرگ مسلمان از جمله عربستان بسیار سنگین است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ادعای عراقچی درباره شرط ایران در عدم اجرای مکانیسم ماشه در متن توافق با آژانس وجود ندارد
دیدار سرلشکر موسوی با خانواده فرماندهان شهید جنگ تحمیلی ۱۲ روزه
پزشکیان: تروریست‌های حاکم بر تل آویو جری‌تر شده‌اند
واکنش سفارت ایران به سخنان دبیرکل شورای همکاری خلیج‌فارس در سوچی
پاسخ لاریجانی به گزافه گویی نخست وزیر رژیم صهیونیستی
دیدار ولیعهد عربستان با رئیس جمهور ایران در دوحه
رئیس سازمان انرژی اتمی: ایران تسلیم فشار‌ها نخواهد شد
پزشکیان: مسلمانان در عمل برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی تلاش کنند
نشست دوحه، فرصتی برای تلاش کشور‌های اسلامی در صیانت از ثبات در منطقه غرب آسیا است
پزشکیان با امیر قطر دیدار کرد
آخرین اخبار
پزشکیان: تقویت اتحاد کشور‌های اسلامی موثرترین راه مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی است
عراقچی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۵ را تبریک گفت
پزشکیان: در شرایط کنونی مسئولیت کشور‌های بزرگ مسلمان از جمله عربستان بسیار سنگین است
رئیس جمهور وارد تهران شد
تاکید رئیس‌جمهور بر ضرورت تلاش ایران و پاکستان برای تسریع اجرای توافقات
پاسخ لاریجانی به گزافه گویی نخست وزیر رژیم صهیونیستی
پزشکیان دوحه را به مقصد تهران ترک کرد
پزشکیان: روابط ایران و تاجیکستان به شکل رضایت‌بخشی در حال ارتقا است
پزشکیان: امیدوارم ایران و لبنان بر مبنای حق و عدالت روابط خود را ارتقا دهند
اعلام ملاحظات ایران درمورد بیانیه اجلاس اسلامی - عربی راجع به تجاوز رژیم صهیونیستی به قطر
دیدار هیأت ونزوئلا با رئیس سازمان انرژی اتمی
بیانیه پایانی نشست دوحه؛ محکومیت شدید تجاوز اسرائیل به قطر و حمایت از تلاش‌های صلح
دیدار سرلشکر موسوی با خانواده فرماندهان شهید جنگ تحمیلی ۱۲ روزه
دیدار ولیعهد عربستان با رئیس جمهور ایران در دوحه
وزیر دفاع: دنیا در کشاکش برقراری یک نظام جدید است
نشست دوحه، فرصتی برای تلاش کشور‌های اسلامی در صیانت از ثبات در منطقه غرب آسیا است
پزشکیان: تروریست‌های حاکم بر تل آویو جری‌تر شده‌اند
اسلامی: ملت ایران تهدیدپذیر نیست
عارف: مسائل اجتماعی و فرهنگی نباید حکومتی شود
پزشکیان: مسلمانان در عمل برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی تلاش کنند
واکنش سفارت ایران به سخنان دبیرکل شورای همکاری خلیج‌فارس در سوچی
پزشکیان با امیر قطر دیدار کرد
رئیس سازمان انرژی اتمی: ایران تسلیم فشار‌ها نخواهد شد
معاون وزیر کشور: می‌توان کویر را به فرصت توسعه پایدار و امنیت ملی تبدیل کرد
عارف: برنامه دولت جبران عقب‌ماندگی در حوزه فناوری‌های نوین است
پزشکیان وارد دوحه پایتخت قطر شد
ادعای عراقچی درباره شرط ایران در عدم اجرای مکانیسم ماشه در متن توافق با آژانس وجود ندارد
واگذاری سهام شرکت ملی نفت در راستای مولد سازی دارایی‌های دولت بررسی شد
یازدهمین اجلاس گروه کاری مقامات عالی‌رتبه در امور دریای خزر
سرمایه اجتماعی نیرو‌های مسلح به‌طور چشمگیری افزایش یافته است