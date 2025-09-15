جانشین پلیس راه بوشهر گفت: واژگونی خودرو پژو ۴۰۵ در محدوده شهر بوشکان شهرستان دشتستان ۲ فوتی و سه مصدوم برجا گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ رسول قنبری دوشنبه‌شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: چهار نوجوان فوتبالیست پس از پایان مسابقه فوتبال در مسیر کلمه به بوشکان پس از سه راهی دهرود دشتستان با خودرو ۴۰۵ دچار حادثه می‌شوند.

وی اضافه کرد: راننده این خودرو با سرعت غیرمجاز سر پیچ، کنترل از دستش خارج و واژگون می‌شود که در این سانحه ۲ نوجوان از خودرو به بیرون پرت و جان خود را از دست دادند.

جانشین پلیس راه استان بوشهر ادامه داد: در این سانحه ۲ نوجوان دیگر و راننده به شدت مصدوم و به مرکز درمانی منتقل شده بودند.

سرهنگ تصریح کرد: بر اساس بررسی دوربین‌های کنترل سرعت مستقر در محورهای مواصلاتی یکی از عوامل مهم تصادف در استان بوشهر سرعت غیرمجاز است.

وی افزود: سرعت غیرمجاز خودروها در محورهای مواصلاتی استان بوشهر از میانگین دیگر استان‌ها بسیار بالاتر است که باید رانندگان با سرعت مطمئنه در محورهای مواصلاتی حرکت کنند.

جانشین پلیس راه استان بوشهر گفت: رانندگان همواره به تابلوها و علائم راهنمایی و رانندگی کنار جاده‌ها توجه ویژه و از رانندگی با سرعت غیر مجاز خودداری کنند.