باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - بادامک یک منطقه تفریحی چهار فصل در شهرستان پلدختر است؛ طبیعتی بکر با پوشش جنگلی بلوط، مراتع کوهستانی است.
این منطقه به دلیل دسترسی نسبتاً آسان از پلدختر و سایر مناطق همجوار، در میان مردم محلی شناخته شده است.
فصول مختلف هر کدام جلوه خاصی دارند؛ بهار و تابستان سرسبز، پاییز رنگارنگ و زمستان با بارش برف جذاب است
بابا بهرام
روستای بابا بهرام یکی از روستاهای تابع بخش مرکزی شهرستان پلدختر است. در دهستان ملاوی واقع شده و در میان جنگلهای بلوط رشتهکوه زاگرس قرار دارد. فاصله آن از پلدختر حدود ۳۵ کیلومتر است.
یکی از آثار مهم در اینجا پناهگاه صخرهای اشکفت دوم بابا بهرام است که مربوط به دوران پارینهسنگی جدید است و در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.
جاذبهها
چشمانداز طبیعت و جنگل بلوط: وجود درختان بلوط و مناظر کوهستانی جذابیت زیادی دارد مخصوصاً پس از بارش برف در زمستان.
تفریح و استراحت خانوادگی: مناسب برای پیکنیک، گردش روزانه، دیدن طبیعت و فاصله گرفتن از شلوغی شهر.
چهار فصل بودن منطقه: هر فصل رنگ و بوی خودش را دارد که تنوع تجربه را بالا میبرد.
ارزش تاریخی و باستانشناسی: پناهگاه صخرهای اشکفت دوم، که قدمتش به دوران پارینهسنگی جدید میرسد، یکی از مهمترین جاذبهها است.
فرصت طبیعتگردی در جنگلهای بلوط و کوهستان: محیط طبیعی بکر، مناظر جنگلی، هوای پاک.
فرهنگ و سبک زندگی محلی: روستا و محیط روستایی با کشاورزی و دامداری، آداب محلی، صنایع دستی و تعامل با طبیعت.
جذب گردشگانی که دنبال طبیعتگردی و تجربه دستاول از زیباییهای بکر ایران هستند. بادامک و بابا بهرام هر کدام قابلیت دارد به مقاصدی شناختهشدهتر تبدیل شوند.
توسعه اکوتوریسم و اقامتگاههای بومگردی یا کمپهای طبیعتگردی؛ چون در اطراف این مناطق جای اقامت کم است ولی تقاضا وجود دارد.
آموزش و مشارکت جامعه محلی در گردشگری؛ وقتی اهالی مشارکت داشته باشند، مزایای اقتصادی برای آنان به همراه دارد و حفظ محیط زیست هم بهتر صورت میگیرد.
چالشها و موانع
زیرساختها و امکانات رفاهی: یکی از مشکلات منطقه بادامک نبود اینترنت است. گزارش شده که منطقه تفریحی بادامک علیرغم نزدیکی فیبر نوری به دکل مخابراتی، هنوز اتصال کامل برقرار نشده است.
دسترسی مناسب و حملونقل: مسیرها باید مناسب باشند، راههای دسترسی به ویژه در شرایط آبوهوایی نامساعد و زمستان بهبود یابد.
محافظت از محیط زیست: با ورود گردشگران بیشتر، خطر آسیب به پوشش گیاهی، آلودگی، زباله و تخریب طبیعی افزایش مییابد. نیاز به مدیریت دقیق.
شناخته شده نبودن گسترده: هنوز این مناطق به اندازه جاهای معروفتر شناخته شده نیستند، که هم فرصت است و هم چالش؛ لازم است اطلاعرسانی بیشتر انجام شود.
بهبود و توسعه
اتصال کامل به اینترنت و بهبود زیرساخت ارتباطی: برای گردشگران مدرن بسیار مهم است.
نصب علائم راهنمای گردشگری، مسیرهای پاکسازی شده و نشانهگذاری شده، امکانیابی راحتتر، نقشهها، ایمنسازی مسیرها.
توسعه امکانات اقامتی سبک بومگردی، کلبه جنگلی، اقامتگاههای محلی؛ حتی امکانات اولیه مثل سرویس بهداشتی، برق مطمئن، ایمنی.
برنامهریزی گردشگری فصلی؛ مثلاً تورهای طبیعتگردی، عکاسی، زمستانگردی (با توجه به برف) و تابستان خنک در این مناطق.
فعالیت فرهنگی و نمایش هنرها و خوراک محلی محلیها برای جذابتر کردن تجربه بازدیدکننده.
بادامک و بابا بهرام دو منطقه ارزشمند در پلدختراند با طبیعتی زیبا، تاریخ و فرهنگ محلی، ظرفیتهای نهفتهی گردشگری فراوان هستند و اگر به خوبی مدیریت شوند و زیرساختها تأمین گردد، میتوانند هم برای مردم محلی فرصت اقتصادی ایجاد کنند و هم مقصدی دلپذیر برای گردشگران باشند.