نماینده هرمزگان، فاطمه جراره، با اشاره به مشکلات کیفیت آموزشی و آمار نگران‌کننده ترک تحصیل در استان، خواستار توجه ویژه برای رفع این چالش‌ها شد و آن را تهدیدی جدی برای آینده دانش‌آموزان دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات  - فاطمه جراره نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی و دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات در نشست ستاد «پروژه مهر» گفت: نگاه ویژه دولت چهاردهم و حمایت‌های مجلس شورای اسلامی فرصتی ارزشمند برای ارتقای کیفیت آموزشی و تحقق عدالت تحصیلی در هرمزگان ایجاد کرده است.

وی با تقدیر از تلاش‌های فرهنگیان استان اظهار کرد: همدلی و همراهی معلمان، مدیران و خانواده‌ها سرمایه‌ای بزرگ است که می‌تواند آینده‌ای درخشان برای آموزش و پرورش هرمزگان رقم بزند.

جراره افزود: افزایش سهمیه مرتبط با بهداشت و سلامت در استان نویدبخش گسترش فرصت‌های علمی برای دانش‌آموزان پرتلاش این استان خواهد بود

وی در ادامه با اشاره به وضعیت کیفیت آموزشی و میزان قبولی پایین دانش آموزان با رتبه‌های مناسب گفت: در حال حاضر در زمینه کیفیت بخشی آموزشی، هرمزگان دچار مشکل است و معدل پایه یازدهم و دوازدهم قابل قبول نیست، همچنين ترک تحصیل قطعی دانش آموزان زنگ خطر بزرگی بوده و آمارهای مرتبط با این حوزه نگران کننده است.

دبیر کمیسیون آموزش مجلس گفت: تلاش داریم با دریافت گزارشات ماهانه میزان رشد کیفی آموزش در استان را برآورد کرده و برای بهبود وضعیت برنامه ریزی انجام دهیم.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود تصریح کرد: کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس آماده حمایت از طرح‌ها و پیشنهادهای کارشناسی آموزش و پرورش هرمزگان است تا از ظرفیت‌های قانونی و اعتباری در جهت رشد و تعالی استان استفاده شود.

دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خاطرنشان کرد: با نگاه ویژه‌ای که به آموزش و پرورش وجود دارد، مسیر پیشرفت هموارتر شده و می‌توان شاهد کیفیت‌بخشی هرچه بیشتر به فرایندهای آموزشی بود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با تداوم حمایت‌ها و برنامه‌ریزی‌های دقیق، آینده‌ای روشن و پرامید پیش‌روی دانش‌آموزان هرمزگانی قرار گیرد.

برچسب ها: آموزش و پرورشش ، هرمزگان ، جراره
خبرهای مرتبط
تأکید جراره بر هدایت اعتبارات استان به رفع نیازهای اساسی مردم
برگزاری نشست هماهنگی و برنامه‌ریزی برنامه‌های آغاز سال تحصیلی جدید
جراره در نطق میان دستور؛
انتزاع بخشی از هرمزگان و الحاق آن به فارس عواقب خطرناکی به دنبال دارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ستاره خلیج فارس، برترین دریافت‌کننده جایزه ملی مدیریت انرژی کشور
آغاز مزایده ۶ هزار میلیارد ریالی اموال تملیکی در هرمزگان
برد و تساوی نمایندگان هرمزگان در لیگ برتر فوتسال کشور
محدوده مدرسه‌های بندرعباس ناایمن؛ نگرانی پدر و مادر‌ها و هشدار پلیس راهور
زنگ خطر در آموزش و پرورش هرمزگان؛ معدل پایین و ترک تحصیل، آینده‌سازان را تهدید می‌کند!
کشف ۷۱۹ ریزپرنده قاچاق از یک لنج در پارسیان هرمزگان
آخرین اخبار
زنگ خطر در آموزش و پرورش هرمزگان؛ معدل پایین و ترک تحصیل، آینده‌سازان را تهدید می‌کند!
کشف ۷۱۹ ریزپرنده قاچاق از یک لنج در پارسیان هرمزگان
برد و تساوی نمایندگان هرمزگان در لیگ برتر فوتسال کشور
آغاز مزایده ۶ هزار میلیارد ریالی اموال تملیکی در هرمزگان
ستاره خلیج فارس، برترین دریافت‌کننده جایزه ملی مدیریت انرژی کشور
محدوده مدرسه‌های بندرعباس ناایمن؛ نگرانی پدر و مادر‌ها و هشدار پلیس راهور
طلای سبز در رودان؛ محصولی کم‌آب‌بر با بازار جهانی
لنج حامل ۸۰۰ میلیارد کالای قاچاق در بندرلنگه توقیف شد