باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات - فاطمه جراره نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی و دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات در نشست ستاد «پروژه مهر» گفت: نگاه ویژه دولت چهاردهم و حمایتهای مجلس شورای اسلامی فرصتی ارزشمند برای ارتقای کیفیت آموزشی و تحقق عدالت تحصیلی در هرمزگان ایجاد کرده است.
وی با تقدیر از تلاشهای فرهنگیان استان اظهار کرد: همدلی و همراهی معلمان، مدیران و خانوادهها سرمایهای بزرگ است که میتواند آیندهای درخشان برای آموزش و پرورش هرمزگان رقم بزند.
جراره افزود: افزایش سهمیه مرتبط با بهداشت و سلامت در استان نویدبخش گسترش فرصتهای علمی برای دانشآموزان پرتلاش این استان خواهد بود
وی در ادامه با اشاره به وضعیت کیفیت آموزشی و میزان قبولی پایین دانش آموزان با رتبههای مناسب گفت: در حال حاضر در زمینه کیفیت بخشی آموزشی، هرمزگان دچار مشکل است و معدل پایه یازدهم و دوازدهم قابل قبول نیست، همچنين ترک تحصیل قطعی دانش آموزان زنگ خطر بزرگی بوده و آمارهای مرتبط با این حوزه نگران کننده است.
دبیر کمیسیون آموزش مجلس گفت: تلاش داریم با دریافت گزارشات ماهانه میزان رشد کیفی آموزش در استان را برآورد کرده و برای بهبود وضعیت برنامه ریزی انجام دهیم.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود تصریح کرد: کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس آماده حمایت از طرحها و پیشنهادهای کارشناسی آموزش و پرورش هرمزگان است تا از ظرفیتهای قانونی و اعتباری در جهت رشد و تعالی استان استفاده شود.
دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خاطرنشان کرد: با نگاه ویژهای که به آموزش و پرورش وجود دارد، مسیر پیشرفت هموارتر شده و میتوان شاهد کیفیتبخشی هرچه بیشتر به فرایندهای آموزشی بود.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با تداوم حمایتها و برنامهریزیهای دقیق، آیندهای روشن و پرامید پیشروی دانشآموزان هرمزگانی قرار گیرد.