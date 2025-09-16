باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مارکو باکیچ هافبک مونته نگرویی تیم فوتبال پرسپولیس اظهار کرد: وقتی پیشنهاد پرسپولیس رسید، به خودم گفتم این همان چیزی بود که منتظرش بودی. از هواداران پرسپولیس ممنون هستم که از من حمایت کردند. باعث افتخار من است که عضو یکی از بزرگترین باشگاههای فوتبال در آسیا هستم. احساس کردم بعد از بازی در ۶ کشور اروپایی الان وقتش است که خارج از اروپا بازی کنم. واقعا هواداران زیاد پرسپولیس من را تحریک کردند که به این تیم بیایم.
او افزود: ما نیاز به زمان داریم، چون بازیکنان زیادی تغییر کردهاند. هواداران جزو مهمترین ارکان باشگاه هستند و ما باید نظر مثبت آنها را فراهم کنیم. امکانات باشگاه خیلی خوب است. صادقانه بگویم، ابراز رضایت از شرایط تیم، بازیکنان و امکانات را دارم. با تجربه بازی در ۶ تیم اروپایی میگویم که در پرسپولیس چیزی کم نداریم و با همین تیم میتوانیم ادامه بدهیم.
باکیچ بیان کرد: جو تماشاگران در بازی با سپاهان فوق العاده بود. بی صبرانه منتظر هستم تا برای پرسپولیس در ورزشگاه آزادی بازی کنم، تا آن عظمت باشگاه و هواداران را ببینم. همچنین ۳، ۴ ورزشگاهی که در ایران دارید، مثل آنها را در دنیا نداریم. روزنامههای ورزش مونته نگرو درباره دربی تهران صحبت میکنند.
او بیان کرد: من به علی علیپور تبریک میگویم، چون رسیدن به این آمار گلزنی در تیمی مثل پرسپولیس، افتخار بزرگی است.
هافبک مونته نگرویی پرسپولیس در واکنش به انتقادهای هواداران از وضعیت فنی تیم اظهار کرد: لیگ مثل مسابقه دو ماراتن است و مسافت طولانی است. هر اتفاقی ممکن است رخ بدهد و باید زمان بدهیم و با تلاش مناسب به شرایط خوب برسیم.
باکیچ تصریح کرد: راهیابی ایران به جام جهانی را به کل مردم این کشور تبریک میگویم. تیمهای زیادی پول خرج میکنند، اما جایی در جام جهانی ندارند. البته فقط نباید به صعود راضی باشید. تیم مونته نگرو برای صعود به جام جهانی نیاز به معجزه دارد.
او درباره پستش در تیم پرسپولیس گفت: هر پستی سرمربی از من بخواهد بازی میکنم، چون پست تخصصی ندارم. البته از من خواسته شده در پست هافبک دفاعی بازی کنم، اما تمایل دارم که در پست هافبک تهاجمی بازی کنم. تیمها در لیگ برتر ایران تفاوت چشمگیری با هم ندارند.
باکیچ درباره اینکه چه فوتبالیستی بر روی او تاثیرگذار بوده است، گفت: میرکو ووچینیچ مهاجم اسبق مونته نگرو در یوونتوس و رم مهمترین تاثیر را در فوتبال من داشته است. ایران وارد کننده خوبی برای مربیان کروات است؛ آنها عملکرد خوبی در فوتبال این کشور داشتهاند و اسامی بزرگی هستند.
هافبک مونته نگرویی پرسپولیس گفت: همه در پرسپولیس به من احترام میگذارند و امیدوارم بازیکنان نیز از سمت من احترامی که برای آنها دارم را حس کنند.
او در واکنش به دیدن عکسهای خاطره انگیز تقابل ایران و مونته نگرو گفت: ۱۳ سال پیش با ایران بازی دوستانه داشتیم که آن را به خاطر دارم.
باکیچ درباره اینکه نظرش در مورد وحید هاشمیان سرمربی پرسپولیس چیست، گفت: قبلا با مربیان آلمانی کار کردم و هاشمیان خیلی روی نظم حساس است. از کار کردن با وحید هاشمیان احساس خوشبختی میکنم.