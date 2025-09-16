باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - محمود رضا رحمتی معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه‌ای لرستان گفت: امسال به دلایل تغییر اقلیم، خشکسالی، کمبود بارش ها، استفاده نادرست از آب و روش‌های آبیاری با کمبود آب در مخازن سد‌های لرستان مواجه شدیم.

وی افزود: این کمبود آب از مرحله تنش آبی عبور کرده و به مرحله بحران رسیده است.

رحمتی بیان کرد: مشارکت مردم در بخش کشاورزی، صنعت و آب شرب می‌تواند با مصرف بهینه بخشی از مشکلات را رفع کند.

معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه‌ای لرستان اظهار کرد: در زمینه چاه‌های مجاز با ایجاد کنتور‌های هوشمند به اندازه پروانه بهره برداری کنند و در چند سال اخیر کمتر از ۲۰ درصد این چاه‌ها کنتور گذاری شده‌اند.

رحمتی گفت: استفاده از خطوط انتقال آب و شبکه‌های نوین مهم هستند و هدررفت آب بیش از ۵۰ درصد است.

وی افزود: صنایع قسمتی از پساب‌های خود را صرف آبیاری می‌کنند که مشکلاتی دارد.

معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه‌ای لرستان اظهار کرد: در بحث فضای سبز و آبیاری درختان از پساب‌ها باید استفاده شود.

کمبود اعتبار و وعده عمل نشده کاهش آب شرب مصرفی برای فضای سبز خرم آباد

بارانی شهردار خرم آباد گفت: ۲۰ درصد فضای سبز خرم آباد با آب شرب آبیاری می‌شود و با توجه به خشکسالی‌های اخیر قرار بر کاهش این میزان مصرف شدیم.

بارانی افزود: ۷۰ هکتار از فضای سبز خرم آباد را از اتکا به آب شرب خارج کردیم.

وی بیان کرد: بهترین روش برای تأمین آب فضای سبز پساب است و با توجه به فاصله زیاد تصفیه خانه نیاز به اعتبار زیادی است تا شبکه‌ها به داخل شهر برسد و تا پایان سال عملی نمی شود.

شهردار خرم آباد اظهار کرد: استفاده از پکیج ها، آب‌های سطحی و برخی چاه‌ها بعنوان راهکاری موقت در نظر گرفته شده است.