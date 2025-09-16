باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مسابقات لیگ نخبگان آسیا در حالی از امشب برای فوتبال کشورمان آغاز می‌شود که تیم فوتبال تراکتور به عنوان تنها نماینده ایران در این رقابت ها در نخستین بازی خود ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه آل راشد دبی به مصاف تیم شباب الاهلی امارات می‌رود.

تراکتوری‌ها فصل گذشته با قهرمانی در لیگ برتر فوتبال جواز حضور در لیگ نخبگان آسیا را به دست آوردند و آنها در اولین حضور خود در این رقابت‌ها امشب برابر تیم شباب الاهلی امارات صف آرایی می‌کنند. به هر حال قرعه خوبی نصیب شاگردان اسکوچیچ شده است و آنها در ۸ بازی مرحله گروهی با تیم‌های عربستانی بازی نمی‌کنند و مسیر راحتی برای صعود به مرحله بعدی را دارند.

تیم تراکتور در ابتدای لیگ برتر فوتبال نتایج خوبی نگرفت، اما این تیم در هفته سوم توانست برابر تیم آلومینیوم برد پرگلی به دست آورد و با روحیه بالایی به مصاف حریف اماراتی خود در لیگ نخبگان آسیا می‌رود.

علاوه بر این، محرومیت علیرضا بیرانوند از سوی دادگاه CAS به حالت تعلیق درآمده است و بازگشت این گلر ملی پوش به میادین فوتبال می‌تواند خبر خوبی برای تراکتوری‌ها باشد و روحیه آنها را افزایش بدهد. به هر حال بیرانوند در صورت صلاحدید اسکوچیچ می‌تواند درون دروازه تراکتور در بازی امشب قرار بگیرد.

البته مهدی ترابی به علت مصدومیت قادر به همراهی تیم تراکتور در بازی امشب نیست و نبود این بازیکن به دغدغه اصلی اسکوچیچ تبدیل شده است و باید دید بازیکن جایگزین می‌تواند جای خالی ترابی را پر کند یا نه!

به هر حال تراکتوری‌ها برای پیروزی راهی امارات شدند و آنها می‌خواهند اولین گام را محکم بردارند و با دست پر به ایران برگردند، اما کار سختی جلوی تیم شباب الاهلی دارند.

تیم تراکتور فصل پیش در سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا حضور داشت و این فصل بعد از پنج فصل در سطح اول مسابقات باشگاه این قاره حضور می‌یابد تا برای هشتمین بار نماینده فوتبال ایران در مسابقات برون مرزی باشد. البته این تیم ۲ فصل پیش در پلی‌آف حضور داشت، اما به لیگ قهرمانان صعود نکرد. بهترین عملکرد این تیم در آسیا حضور در مرحله یک چهارم نهایی در فصل گذشته لیگ قهرمانان آسیا ۲ است.

در آن طرف، تیم فوتبال شباب الاهلی امارات فصل گذشته با قهرمانی در لیگ امارات جواز حضور در لیگ نخبگان آسیا را به دست آورد. این تیم اماراتی در لیگ داخلی هم در بازی اول توانست برابر تیم الظفره به پیروزی برسد و در ادامه مقابل تیم الوحده امارات متوقف شد و سپس تیم بی یاس را شکست داد و با ۲ برد و یک تساوی در صدر جدول لیگ امارات قرار دارد.

تیم شباب الاهلی امارات با حمایت هواداران خود می‌خواهد در بازی خانگی برابر تیم تراکتور به پیروزی دست یابد تا اولین گام را در لیگ نخبگان آسیا محکم بردارد.

سردار آزمون، سعید عزت‌اللهی، رضا غندی پور و مرصاد سیفی بازیکنان ایرانی شباب الاهلی هستند که از میان آنها آزمون و عزت‌اللهی مصدوم هستند. البته شاید این ۲ بازیکن بتوانند برابر تیم تراکتور بازی کنند. همچنین بودان پلانیچ، ریکلمه، دامیانو گارسیا، ماتئوس هنریکه، برنو و نمانیا ماکسیموویچ دیگر بازیکنان خارجی خوب شباب الاهلی هستند.

تیم شباب الاهلی امارات جزو تیم‌های گران قیمت اماراتی محسوب می‌شود و ارزش مجموعه بازیکنان این تیم در سایت ترانسفر مارکت ۴۹/۲۳ میلیون یورو است و در آن طرف، مجموع ارزش بازیکنان تراکتور ۱۴/۷۰ میلیون یورو است.

پیش از ادغام باشگاه‌های الاهلی و الشباب و تشکیل تیم شباب الاهلی، تراکتور حدود ۱۰ سال پیش با تیم الاهلی امارات در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۵، ۲ دیدار داشته که حاصل کار یک برد و یک باخت بوده است و باید دید این بار نتیجه به چه صورت خواهد شد.

مانینگ داور چینی قضاوت بازی تراکتور و شباب الاهلی امارات را برعهده دارد.