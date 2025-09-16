تیم فوتبال تراکتور در اولین بازی خود در لیک نخبگان آسیا امشب به مصاف تیم فوتبال شباب الاهلی امارات می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مسابقات لیگ نخبگان آسیا  در حالی از امشب برای فوتبال کشورمان آغاز می‌شود که تیم فوتبال تراکتور به عنوان تنها نماینده ایران در  این رقابت ها در نخستین بازی خود ساعت ۱۹:۳۰  در ورزشگاه آل راشد دبی به مصاف تیم شباب الاهلی امارات می‌رود.  

تراکتوری‌ها فصل گذشته با قهرمانی در لیگ برتر فوتبال جواز حضور در لیگ نخبگان آسیا را به دست آوردند و آنها در اولین حضور خود در این رقابت‌ها امشب برابر تیم شباب الاهلی امارات صف آرایی می‌کنند. به هر حال قرعه خوبی نصیب شاگردان اسکوچیچ شده است و آنها در  ۸ بازی مرحله گروهی با تیم‌های عربستانی بازی نمی‌کنند و مسیر راحتی برای صعود به مرحله بعدی را دارند.  

تیم تراکتور در ابتدای لیگ برتر فوتبال نتایج خوبی نگرفت، اما این تیم در هفته سوم توانست برابر تیم آلومینیوم برد پرگلی به دست آورد و با روحیه بالایی به مصاف حریف اماراتی خود در لیگ نخبگان آسیا می‌رود.  

علاوه بر این، محرومیت علیرضا  بیرانوند از سوی دادگاه CAS به حالت تعلیق درآمده است و بازگشت این گلر ملی پوش به میادین فوتبال می‌تواند خبر خوبی  برای تراکتوری‌ها باشد و روحیه آنها را افزایش بدهد. به هر حال بیرانوند در صورت صلاحدید اسکوچیچ می‌تواند درون دروازه تراکتور در بازی امشب قرار بگیرد.  

البته مهدی ترابی به علت مصدومیت قادر به همراهی تیم تراکتور در بازی امشب نیست و  نبود این بازیکن به دغدغه اصلی اسکوچیچ تبدیل شده است و باید دید بازیکن جایگزین می‌تواند جای خالی ترابی را پر کند یا نه!  

به هر حال تراکتوری‌ها برای پیروزی راهی امارات شدند و آنها می‌خواهند اولین گام را محکم بردارند و با دست پر به ایران برگردند، اما کار سختی جلوی تیم شباب الاهلی دارند.  

تیم  تراکتور فصل پیش در سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا حضور داشت و این فصل بعد از پنج فصل در سطح اول مسابقات باشگاه این قاره حضور می‌یابد تا برای هشتمین بار نماینده فوتبال ایران در مسابقات برون مرزی باشد. البته این تیم ۲ فصل پیش در پلی‌آف حضور داشت، اما به لیگ قهرمانان صعود نکرد.   بهترین عملکرد این تیم در آسیا حضور در مرحله یک چهارم نهایی در فصل گذشته لیگ قهرمانان آسیا ۲ است.

در آن طرف، تیم فوتبال  شباب الاهلی امارات فصل گذشته با قهرمانی در لیگ امارات جواز حضور در لیگ نخبگان آسیا را به دست آورد. این تیم اماراتی  در لیگ داخلی هم در بازی اول توانست برابر تیم الظفره به پیروزی برسد و در ادامه مقابل تیم الوحده امارات متوقف شد و سپس تیم بی یاس را شکست داد و با ۲ برد و یک تساوی در صدر جدول لیگ امارات قرار دارد.  

تیم شباب الاهلی امارات با حمایت هواداران خود می‌خواهد در بازی خانگی برابر تیم تراکتور به پیروزی دست یابد تا اولین گام را در لیگ نخبگان آسیا محکم بردارد.  

سردار آزمون، سعید عزت‌اللهی، رضا غندی پور و مرصاد سیفی بازیکنان ایرانی شباب الاهلی هستند که از میان آنها آزمون و عزت‌اللهی مصدوم هستند.   البته شاید این ۲ بازیکن بتوانند برابر تیم تراکتور بازی کنند. همچنین بودان پلانیچ، ریکلمه، دامیانو گارسیا، ماتئوس هنریکه، برنو و نمانیا ماکسیموویچ دیگر بازیکنان خارجی خوب شباب الاهلی هستند.

تیم شباب الاهلی امارات جزو تیم‌های گران قیمت اماراتی محسوب می‌شود و ارزش مجموعه بازیکنان این تیم در سایت ترانسفر مارکت ۴۹/۲۳ میلیون یورو است و در آن طرف،   مجموع ارزش بازیکنان تراکتور   ۱۴/۷۰ میلیون یورو  است.  

پیش از ادغام باشگاه‌های الاهلی و الشباب و تشکیل تیم شباب الاهلی، تراکتور حدود ۱۰ سال پیش با تیم الاهلی امارات در  مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۵،  ۲ دیدار داشته که حاصل کار یک برد و یک باخت بوده است و باید دید این بار نتیجه به چه صورت خواهد شد.  

مانینگ داور چینی قضاوت بازی تراکتور و شباب الاهلی امارات را برعهده دارد.  

برچسب ها: تیم فوتبال تراکتور ، لیگ نخبگان آسیا
خبرهای مرتبط
رونمایی از ترکیب آسیایی تراکتور؛ بازگشت بیرانوند به قفس توری
اسکوچیچ: درباره بازی کردن بیرانوند فردا تصمیم خواهیم گرفت/ وضعیت ترابی هنوز مشخص نیست
برد دیوانه‌وار شارجه در افتتاحیه لیگ نخبگان؛ الغرافه ۲ بار کامبک خورد
شجاع خلیل‌زاده: ما با غیرت ایرانی بازی خواهیم کرد/ هدف اول تراکتور صعود به مرحله بعدی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
لیست نهایی مدال‌آوران کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵
قهرمانی مقتدرانه رحمان عموزاد/ انتقام شکست المپیک پاریس گرفته شد + فیلم
رونمایی از مبلغ پیشنهادی پرسپولیس به مدافع سابق رئال مادرید
شباب الاهلی امارات ۱ - ۱ تراکتور ایران/ تیر دروازه، یار یازدهم تراکتور ۱۰ نفره
امیرعلی آذرپیرا نایب قهرمان شد + فیلم
سپاهان ۰ - ۱ الحسین اردن/ ناکامی ادامه‌دار شاگردان نویدکیا این بار در آسیا
اسرائیل ۸ بازیکن الهلال غزه را به شهادت رساند
بازگشت حسن یزدانی به کشتی از بازی‌های کشورهای اسلامی؟
تاجرنیا فردا به امارات می‌رود
نخستین میزبانی تیم فوتبال زنان پرسپولیس به یاد نخستین قهرمانی
آخرین اخبار
آمار AFC از دیدار شباب الاهلی و تراکتور/ ثبت ۲۹ شوت به دروازه بیرو!
جهنم سن مامس با تعویض‌های طلایی آرتتا برای آرسنال گلستان شد/ پیروزی بلژیکی‌ها در هلند + فیلم
اسکوچیچ: شرایط جوی بسیار دشوار بود/ از موقعیت‌هایمان در ضدحملات استفاده نکردیم
سپاهان ۰ - ۱ الحسین اردن/ ناکامی ادامه‌دار شاگردان نویدکیا این بار در آسیا
قلعه نویی نظاره گر بازی شباب الاهلی - تراکتور
راز برد رحمان بی‌رحم از زبان دلاور خلیل شهری
درستکار: خوشحالم عموزاد انتقام المپیک را گرفت/ تجربه اسنایدر باعث شکست آذرپیرا شد + فیلم
ترکیب سپاهان برابر الحسین اردن اعلام شد/ نیمکت‌نشینی حسینی و اولین بازی گولسیانی
کمیته ملی المپیک قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد در رقابت‌های جهانی را تبریک گفت
لیست نهایی مدال‌آوران کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵
هندبال نوجوانان آسیا؛ پیروزی پسران ایران برابر سوریه
امیرعلی آذرپیرا نایب قهرمان شد + فیلم
قهرمانی مقتدرانه رحمان عموزاد/ انتقام شکست المپیک پاریس گرفته شد + فیلم
بحرین میزبان مسابقات کشتی قهرمانی جهان ۲۰۲۶ شد
شباب الاهلی امارات ۱ - ۱ تراکتور ایران/ تیر دروازه، یار یازدهم تراکتور ۱۰ نفره
ساپینتو: الوصل قوی‌ترین تیم گروه است/ آنها دو برابر ما هزینه کردند
رونمایی از ترکیب آسیایی تراکتور؛ بازگشت بیرانوند به قفس توری
رونمایی از مبلغ پیشنهادی پرسپولیس به مدافع سابق رئال مادرید
تاجرنیا فردا به امارات می‌رود
در دیدار با دنیامالی مطرح شد؛ آمادگی اروگوئه برای بازی دوستانه با تیم ملی فوتبال
بازگشت حسن یزدانی به کشتی از بازی‌های کشورهای اسلامی؟
امضای قرارداد «سیائورا» با فدراسیون هندبال؛ پاکدل: نگاه ما به این همکاری بلندمدت است
آغاز رقابت نمایندگان ایران در جام‌جهانی بسکتبال ۳ به ۳
تمارض‌های فوتبالی عجیب و دیدنی + فیلم
زمان آغاز لیگ برتر هندبال بانوان اعلام شد
اسکی باز ایتالیایی در شیلی جان باخت
نخستین میزبانی تیم فوتبال زنان پرسپولیس به یاد نخستین قهرمانی
اسرائیل ۸ بازیکن الهلال غزه را به شهادت رساند
زمان برگزاری المپیاد استعدادهای برتر اسکیت مشخص شد
دعوت اضطراری از دروازه‌بان جام جهانی به تیم ملی فوتسال