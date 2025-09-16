دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان و الحسین اردن در لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا امشب در ورزشگاه بین المللی امان برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال سپاهان در اولین بازی خود در لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا امشب ساعت ۴۵: ۲۱در ورزشگاه بین المللی امان برابر تیم الحسین اردن صف آرایی می‌کند.  

سپاهانی‌ها  در مرحله پلی آف لیگ نخبگان آسیا برابر تیم الدحیل قطر شکست خوردند و از راهیابی به این رقابت‌ها بازماندند و به لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا سقوط کردند.  

شاگردان محرم نویدکیا در لیگ برتر فوتبال هم نتایج خوبی نگرفتند و ۲ تساوی و یک شکست به دست آوردند و با ۲ امتیاز در رتبه دوازدهم جدول رده بندی قرار گرفته‌اند. آنها قصد دارند با برد برابر تیم الحسین اردن طلسم ناکامی‌ها را بشکنند و اولین پیروزی خود را در این فصل  را جشن بگیرند.  

 میلاد زکی پور، ایوان سانچز، مهدی لیموچی و محمد کریمی به دلیل مصدومیت قادر به همراهی سپاهان در بازی امشب نیستند.   همچنین  سید حسین حسینی دروازه بان ملی پوش سپاهان به علت تاخیر در صدور روادیدش   روز بازی به اردوی تیم ملحق شد.  

 سپاهانی‌ها خاطره خوشی هم از فوتبال اردن ندارند، آنها فصل پیش هم در مصاف با الوحدات ناکام بودند و حریف اردنی در مرحله گروهی ۴ امتیاز از سپاهان گرفت تا نماینده کشورمان از صعود به مرحله حذفی بازبماند.

در آن طرف، تیم الحسین اردن با کسب ۱۲ امتیاز از ۶ مسابقه در رده سوم لیگ برتر اردن قرار دارد. این تیم فصل گذشته  با قهرمانی  در لیگ  اردن توانست به لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا راه یابد.  

تیم الحسین اردن  در فصل جدید نه‌تنها قهرمان سوپرجام اردن شد بلکه با ۵ برد و ۵ تساوی در ۱۰ مسابقه اخیر شکست‌ناپذیر مانده است. آخرین شکست رسمی این تیم در وقت قانونی به فصل گذشته برابر الفصیلی بازمی‌گردد و آنها اکنون ۱۵ دیدار متوالی بدون شکست را تجربه می‌کنند.  

۹ ملی پوش و ۶ بازیکن خارجی در ترکیب تیم فوتبال  الحسین  قرار دارند.   پدرو هنریکه، لوییز کاچوری، لاتیر فال و ایتالو داسیلوا مهم‌ترین خارجی‌های الحسین هستند.

نگاهی به صفحه ترانسفر مارکت ۲ تیم،   نشان از برتری سپاهان می‌دهد. نماینده ایران ارزشی در  حدود ۱۷ میلیون یورو دارد، اما  ارزش مجموع بازیکنان الحسین اردن ۵/۳۵ میلیون یورو  برآورد شده است.  

به هر حال باید دید تیم سپاهان می‌تواند طلسم ناکامی‌های این فصل خود را بشکند و یا تیم الحسین اردن روند شکست ناپذیری خود را ادامه می‌دهد و گام اول لیگ قهرمانان آسیا را محکم برمی دارد.  

محمدصالح یوسف داور اماراتی قضاوت بازی سپاهان و الحسین اردن را برعهده خواهد داشت.  

