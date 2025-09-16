باشگاه خبرنگاران جوان - وبسایت خبری آکسیوس اعلام کرد که ارتش (رژیم) اسرائیل حمله زمینی خود را برای اشغال شهر غزه آغاز کرد.

موافقت واشنگتن با اشغال غزه

آکسیوس همچنین نوشت که وزیر امور خارجه آمریکا به نخست‌وزیر اسرائیل گفته است که واشنگتن از عملیات زمینی حمایت می‌کند، اما می‌خواهد شاهد اجرای سریع و پایان یافتن آن در اسرع وقت باشد.

این رسانه آمریکایی خبر داد که دولت ترامپ (رژیم) اسرائیل را متوقف نخواهد کرد و به آن اجازه خواهد داد تا در مورد جنگ غزه تصمیمات خود را بگیرد.

همچنین خبرنگار الجزیره در این خصوص گزارش داد که اشغالگران صهیونیست بمباران هوایی و زمینی غزه را تشدید کرده و همزمان ساختمان‌های مسکونی در شمال شهر را تخریب می‌کنند.

لازم به ذکر است که همزمان با آغاز عملیات زمینی ارتش رژیم صهیونیستی در غزه، خانوار‌های اسرای صهیونیست مقابل اقامتگاه نتانیاهو در قدس اشغالی تحصن کردند‌.