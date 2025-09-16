آکسیوس اعلام کرد که ارتش (رژیم) اسرائیل حمله زمینی خود را برای اشغال شهر غزه آغاز کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وبسایت خبری آکسیوس اعلام کرد که ارتش (رژیم) اسرائیل حمله زمینی خود را برای اشغال شهر غزه آغاز کرد.

موافقت واشنگتن با اشغال غزه

آکسیوس همچنین نوشت که وزیر امور خارجه آمریکا به نخست‌وزیر اسرائیل گفته است که واشنگتن از عملیات زمینی حمایت می‌کند، اما می‌خواهد شاهد اجرای سریع و پایان یافتن آن در اسرع وقت باشد.

این رسانه آمریکایی خبر داد که دولت ترامپ (رژیم) اسرائیل را متوقف نخواهد کرد و به آن اجازه خواهد داد تا در مورد جنگ غزه تصمیمات خود را بگیرد.

همچنین خبرنگار الجزیره در این خصوص گزارش داد که اشغالگران صهیونیست بمباران هوایی و زمینی غزه را تشدید کرده و همزمان ساختمان‌های مسکونی در شمال شهر را تخریب می‌کنند.

لازم به ذکر است که همزمان با آغاز عملیات زمینی ارتش رژیم صهیونیستی در غزه، خانوار‌های اسرای صهیونیست مقابل اقامتگاه نتانیاهو در قدس اشغالی تحصن کردند‌.

تحصن خانواده‌های اسرای صهیونیست

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، غزه ، اشغال غزه ، آمریکا
خبرهای مرتبط
شورای همکاری خلیج فارس خواستار فعال‌سازی مکانیزم دفاع مشترک شد
ادعای نتانیاهو: قطر و چین در تلاش برای «محاصره» اسرائیل هستند
بیانیه پایانی اجلاس دوحه:
کشورهای عربی و اسلامی خواستار تعلیق عضویت اسرائیل در سازمان ملل شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
امیر قطر: دوحه هدف حمله خائنانه اسرائیل قرار گرفت
هنرپیشه آمریکایی هنگام دریافت جایزه اِمی فریاد «آزادی فلسطین» سر داد
محمود عباس خواستار اقدام عملی جامعه جهانی علیه اسرائیل شد
ادعای نتانیاهو: قطر و چین در تلاش برای «محاصره» اسرائیل هستند
ادعاهای تکراری مقام نظامی اسرائیل علیه ایران برای توجیه سیاست‌های جنگ‌طلبانه
لهستان یک پهپاد را بر فراز اماکن دولتی خنثی و دو بلاروسی را بازداشت کرد
کشورهای عربی و اسلامی خواستار تعلیق عضویت اسرائیل در سازمان ملل شدند
اردوغان: اعمال فشار‌های اقتصادی بر اسرائیل ضروری است
شورای همکاری خلیج فارس خواستار فعال‌سازی مکانیزم دفاع مشترک شد
اسپانیا قرارداد بزرگ تسلیحاتی با اسرائیل را لغو کرد
آخرین اخبار
ارتش رژیم اسرائیل حمله زمینی خود را برای اشغال شهر غزه آغاز کرد
لهستان یک پهپاد را بر فراز اماکن دولتی خنثی و دو بلاروسی را بازداشت کرد
اسپانیا قرارداد بزرگ تسلیحاتی با اسرائیل را لغو کرد
بلغارستان مالک روسی کشتی مرتبط با انفجار بندر بیروت را بازداشت کرد
مادورو: آمریکا با تهدید به جایی نخواهد رسید
نشریه اکسیوس: نتانیاهو پیش از بمباران قطر، ترامپ را مطلع کرده بود
دیپلماسی تهاجمی پاکستان: از تعلیق عضویت تا تشکیل نیروی ویژه ضد اسرائیل
ادعای نتانیاهو: قطر و چین در تلاش برای «محاصره» اسرائیل هستند
نروژ سفیر روسیه را در رابطه با ادعای حادثه پهپاد فراخواند
کشورهای عربی و اسلامی خواستار تعلیق عضویت اسرائیل در سازمان ملل شدند
شورای همکاری خلیج فارس خواستار فعال‌سازی مکانیزم دفاع مشترک شد
ادعاهای تکراری مقام نظامی اسرائیل علیه ایران برای توجیه سیاست‌های جنگ‌طلبانه
آلبانیزه: اسرائیل در پی غیرقابل سکونت کردن شهر غزه است
هنرپیشه آمریکایی هنگام دریافت جایزه اِمی فریاد «آزادی فلسطین» سر داد
فراخوان جهانی ۸۴ سازمان بشردوستانه برای تحریم اقتصادی شهرک‌های اسرائیلی
لبنان شرط صلح با اسرائیل را پذیرش ابتکار صلح عربی دانست
محمود عباس خواستار اقدام عملی جامعه جهانی علیه اسرائیل شد
اردوغان: اعمال فشار‌های اقتصادی بر اسرائیل ضروری است
السیسی: نقض حاکمیت قطر نقض مطلق حقوق بین‌الملل است
نخست‌وزیر عراق: امنیت کشورهای عربی قابل مذاکره نیست
پادشاه اردن: وحدت عربی و اسلامی برای پاسخ به اسرائیل ضروری است
دبیرکل سازمان همکاری اسلامی: شورای امنیت اسرائیل را پاسخگو کند
ابوالغیط: سکوت در برابر جنایات اسرائیل باید پایان یابد
جهان عرب باید اولویت‌های خود در برابر اسرائیل را بازبینی کند
آکادمی نظامی انگلیس از ثبت‌نام دانشجویان اسرائیلی خودداری می‌کند
سانچز: اسرائیل باید از رقابت‌های ورزشی محروم شود
امیر قطر: دوحه هدف حمله خائنانه اسرائیل قرار گرفت
چین، واشنگتن را به «قلدری» در اعمال تعرفه بر خرید نفت روسیه متهم کرد
انگلیس سفیر روسیه را احضار کرد
خوش‌رقصی ضد ایرانی وزیر خارجه آمریکا برای نتانیاهو