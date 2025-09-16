روزنامه های امروز به موضوعاتی نظیر صحبت های رئیس جمهور در دوحه پرداختند.

\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0635\u062d\u0628\u062a \u0647\u0627\u06cc \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u062f\u0648\u062d\u0647 \u060c \u062d\u0645\u0627\u06cc\u062a \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u0638\u0644\u0648\u0645\u06cc\u062a \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646 \u0648 \u0647\u0645\u0686\u0646\u06cc\u0646 \u0642\u0647\u0631\u0645\u0627\u0646\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u06a9\u0634\u062a\u06cc \u0622\u0632\u0627\u062f \u062c\u0647\u0627\u0646 \u062a\u0646\u0647\u0627 \u0628\u062e\u0634\u06cc \u0627\u0632 \u062a\u06cc\u062a\u0631 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0631\u0648\u0632\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a.\u00a0\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\u00a0