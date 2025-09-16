باشگاه خبرنگاران جوان - دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا عصر دوشنبه به وقت محلی در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» گفت: این حمله زمانی انجام شد که این تروریست‌های مواد مخدر تایید شده از ونزوئلا در حال انتقال مواد مخدر غیرقانونی (سلاحی مرگبار که آمریکایی‌ها را مسموم می‌کند!) به سمت آمریکا بودند.

رئیس جمهوری آمریکا افزود: این کارتل‌های بسیار خشن قاچاق مواد مخدر تهدیدی برای امنیت ملی، سیاست خارجی و منافع حیاتی آمریکا محسوب می‌شوند.

این حمله که به گفته ترامپ روز دوشنبه انجام شده، دو هفته پس از حمله‌ای دیگر صورت گرفت که به گفته دولت آمریکا، یک قایق تندرو حامل مواد مخدر از ونزوئلا را هدف قرار داد و منجر به کشته شدن ۱۱ نفر شد.

دولت ترامپ حمله قبلی را به عنوان اقدامی ضروری برای مهار جریان مواد مخدر به آمریکا توجیه کرده بود. با این حال، شماری از سناتور‌ها از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه، نسبت به منطق دولت در این زمینه ابراز نارضایتی کرده و مشروعیت حقوقی این اقدام را زیر سوال برده‌اند.

سناتور‌های آمریکایی این حملات را افراط در استفاده از اختیارات اجرایی به‌ویژه به‌دلیل استفاده از ارتش در امور مرتبط با اجرای قانون می‌دانند.

نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا روز دوشنبه با اشاره به افزایش حضور نظامی آمریکا در دریای کارائیب و حمله مرگبار اخیر به یک قایق مظنون به حمل مواد مخدر متعلق به ونزوئلا به خبرنگاران گفت: کاراکاس به‌طور کامل از حق مشروع خود برای دفاع استفاده خواهد کرد.

رئیس جمهوری ونزوئلا در اظهارات گذشته خود اتهامات آمریکا مبنی بر تولید مواد مخدر در ونزوئلا را رد کرد و افزود: ونزوئلا کشوری عاری از تولید کوکائین است و این دروغ آمریکایی مانند همان ادعای دروغ درباره وجود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق آشکار و فریبنده است.

منبع: ایرنا