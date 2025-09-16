باشگاه خبرنگاران جوان - امروز سه شنبه و در روز پایانی رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در زاگرب کرواسی، مسابقات در ۲ وزن ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم پیگیری می‌شود.

رقابت‌های رده بندی و فینال ۲ وزن پایانی این مسابقات از ساعت ۱۹:۳۰ برگزار می‌شود و رحمان عموزاد در ۶۵ و امیرعلی آذرپیرا در وزن ۹۷ کیلوگرم برای کسب مدال طلای جهان به مصاف رقبایشان می‌روند.

رحمان عموزاد دارنده مدال‌های طلای جهان و نقره المپیک در فینال وزن ۶۵ کیلوگرم برابر کوتارو کیوکا دارنده مدال طلای المپیک از ژاپن مبارزه می‌کند و امیرعلی آذرپیرا دارنده مدال برنز المپیک نیز در فینال وزن ۹۷ کیلوگرم برابر کایل اسنایدر دارنده مدال‌های طلای جهان و المپیک از آمریکا مبارزه می‌کند.

عموزاد سال گذشته در فینال المپیک پاریس با نتیجه ۱۰ بر ۳ مغلوب این کشتی گیر ژاپنی شده بود، اما آذرپیرا در المپیک پاریس موفق به شکست کایل اسنایدر شد.