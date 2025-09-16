دریافت تسهیلات تکلیفی ازدواج اکنون با وجود صف‌های طولانی و برخی از برخورد‌های سلیقه‌ای به یکی از معضلات زوج‌ها تبدیل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - تسهیلات تکلیفی ازدواج که روزی قرار بود گره‌گشا مشکلات زوج‌ها باشد، اما حالا با سنگ اندازی برخی از بانک‌ها و شاید هم عدم برخورد قاطع با متخلفان در این حوزه به چالشی مهم تبدیل شده است.

صف‌های طولانی، کاغذبازی‌های متعدد، بعضا برخوردهایی سلیقه‌ای در حوزه ضامن‌ها و... اکنون به معضل دردناک بسیاری از زوج‌ها تبدیل شده و در این زمینه گلایه‌‌های بسیاری وجود دارد.

در همین راستا برخی از مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان برای ما نوشتند: اینجانب به‌عنوان یکی از جوانان این سرزمین، خواستم گلایه خود را نسبت به بی‌توجهی در پرداخت وام ازدواج اعلام کنم. بیش از یکسال است که برای دریافت این وام قانونی اقدام کرده‌ام، اما متأسفانه تاکنون هیچ نتیجه‌ای حاصل نشده است. وام ازدواج، حقی است که به منظور تسهیل تشکیل زندگی جوانان در قانون تصویب شده و دولت موظف به اجرای آن است. اما تأخیر‌های طولانی باعث ایجاد مشکلات جدی در مسیر زندگی ما شده است.

در ادامه دیگر مخاطب باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: در خصوص تسهیلات ازدواج فعلا بانک مرکزی تعیین شعبه نمی‌کند که وامی پرداخت شود. من از دی ماه سال قبل ثبت نام کردم بعد از گذشت ۶ ماه کد رهگیری گرفتم از آن موقع تا الان هم تعیین شعبه نشدم. وامی که قرار بود بخشی از مشکلات جوانان را برطرف کند؛ اکنون معظلی برای جوانان شده است.

همچنین یکی دیگر از مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان با ارسال پیامی به ما گفت: خدا شاهده من حدود ۲ ماهه تو بانک صادرات کرمانشاه پرونده وام ازدواجم درست کردم و ضمانت گذاشتم، الان به امید این وام میخواهم جهیزیه خریداری و تشکیل زندگی دهم هرچه مراجعه میکنم بانک صادرات وام را پرداخت نمیکند می‌گوید باید تهران مجوز به ما بدهد.

در ادامه هم دیگر مخاطب ما نوشت: سلام من سال قبل دی ماه بانک صادرات شهرستان زاهدان استان سیستان و بلوچستان ثبت نام کردم هنوز تعیین شعبه نشده است به بانک مراجعه کردم به ما می‌گویند ما اعتبار نداریم اگر اعتبار ندارد چرا بانک مرکزی در سامانه اجازه می‌دهد که ما انتخاب کنیم؛ الان هم تعیین شعبه نمی‌کند خوب چرا ثبت نام می‌کند که حداقل ما باید بدانیم چه کارکنیم نه اینکه یکسال انتظار بکشیم الان زندگی ما داره خراب می‌شود.

حالا برآورد‌های رسمی و غیررسمی نیز حاکی از آن است که تاکنون بیش از یک میلیون نفر در صف تسهیلات ازدواج و فرزندآوری قرار دارند؛ صفی که هر روز بر آن افزوده می‌شود و افراد بیشتری را درگیر چالش متعدد می‌کند.

این درحالیست که معاون اداره عملیات اعتباری بانک مرکزی با اشاره به آخرین آمار پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، گفت: از ابتدای سال تا ۹ شهریور ۱۴۰۴ تعداد ۲۲۹ هزار فقره به مبلغ ۷۶۷،۲۳۷ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت شده است.

وی در ادامه تاکید کرد: امسال، به دلیل شرایط خاصی از جمله جنگ تحمیلی و همچنین تعطیلات نوروزی در فروردین ماه، مراجعه متقاضیان به شبکه بانکی با کندی مواجه بوده است. همچنین، ابلاغ دستورالعمل‌ها نیز مقداری زمان‌بر است. با این وجود، بیشترین حجم پرداخت‌ها در ماه‌های شهریور، مهر و آبان اتفاق افتاده است و تاکنون شبکه بانکی فراتر از سهمیه تعیین‌شده هم عمل کرده است.

جلالی با اشاره به اینکه منابع این تسهیلات از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه مردمی تامین می‌شود و به دلیل محدودیت منابع، توان قرض‌الحسنه شبکه بانکی محدود است، خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت و اولویت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بخش عمده‌ای از توان قرض‌الحسنه شبکه بانکی به تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری اختصاص یافته است.

معاون اداره عملیات اعتباری بانک مرکزی در پایان بیان داشت: تعداد متقاضیان این تسهیلات بیش از مبلغ اختصاص‌یافته است و طبیعی است که برخی از افراد در صف انتظار بمانند. تمامی متقاضیانی که در صف دریافت تسهیلات قرار دارند، حداکثر تا پایان سال و یا نهایتاً اوایل سال آینده، تسهیلات خود را دریافت خواهند کرد.

صف طولانی و مشکلات پرداخت وام ازدواج که حتی صدای نمايندگان مجلس را هم درآورده است در همین زمینه ستوده در جلسه علنی در تذکری به وزیر اقتصاد گفت: چرا وام ازدواج و فرزندآوری به موقع پرداخت نمی‌شود؟ چرا به جوانی که در این شرایط سخت اقتصادی تشکیل خانواده داده، تسهیلات ازدواج نمی‌دهید؟

چالش پرداخت تسهیلات تکلیفی ازدواج که یکی از راهکار‌های بانک مرکزی برای کاهش صف و حل معضلات مربوط به آن بنابر گفته رئیس کل بانک مرکزی وام کالایی یا همان کارت اعتباری خرید لوازم خانگی است بحثی که ماه‌هاست مطرح شده و بسیاری از متقاضیان مخالف آن هستند.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۶ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
سلام
بانک صادرات کرمانشاه وام ازدواج پرداخت نمیکنه ما الان یکساله تو نوبت هستیم هنوز وام ازدواج رو پرداخت نکردن،هرچه مراجعه میکنیم میگن باید مجوز از تهران بیاد تا بتوانیم پرداخت کنیم !!!!!!!
عاجزانه تقاضامندیم بخاطر رضای خدا پیگیری کنید!!!!!!!!!
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۱:۵۱ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
وام که نمی‌دید انتظار افزایش جمعیت هم هستید
درست مثل صف نونوایی های قدیم باز بااون شلوغی مشکل نونوایی حل شده اما مشکل ،،،،،،،،
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۴ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
کلا ازدواج یعنی در صف بودن
صف وام
صف نانوایی
صف دارو
صف گوشت و مرغ دولتی
ود نهایت هم صف طلاق و مهریه
۰
۲
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۱:۰۳ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
من خودم ازدواج کردم،و ازدواج با شخص خوب و قبل از تحریما کردم،اما مردانه دارم میگم،اگه دارمد خودتون و خانمتان به بالای پنجاه تومن نمیرسه ازدواج نکنید،تازه شرط اینه همسرتونم عالی باشه و برای مهریه بیچارتون نکنه،روی وام ازدواجم برای شروع حساب نکنید،وام رو بذارید برای خرید خودرو،اول کار یجای قیمت پایین توی حاشیه بمونید نرید مرکز شهر،وسیله نقلیه هم اول کار با یه موتور کار کرده در حد پنجاه تومن کفایت میکنه،اگر درامد جفتتون روی هم زیر پنجاه تومنه،یا اینکه حتما باید مرکز شهر بشینید،بیخیال ازدواج شید
۳
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۹ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
ان شالله درست میشه !
۳
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۶ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
در این همه سال چه زمانی شده مثل آدم به مردم درست این خدمات بدهند؟ کی شده ؟ کی میشه ؟
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
صابر انصاری
۱۰:۲۹ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
در پیری وام ازدواج خیلی خیلی به درد زوجهای جوان می خوره عجله نکنید.حالا جوون هستی کار کن بخور موقع پیری خیلی به کارت می آید.
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۶ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
به نظر من ازدواج نکنید بهتره صف طولانی وام هم تشکیل نمی شه بعد خودشون میگن چرا ازدواج کم دنبال مقصر می گردن
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
پیر شدم
۰۹:۵۲ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
بانک صادرات شهر ما پیرم کرد از بس رفتم گفت که باید مجوز از تهران بیاد این چه مجوزی 10 ماهه هنوز نمیاد واقعا برای وامهای دیگه همینجوریه
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۵ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
پشت صف های طولانی برای چه ؟!!!
کارمزد و سود تحت عناوین مختلف :
جریمه ، سود مرکب ، سود سالیانه و،،،،، !!!!!
توی این قبر مرده نیست ، بیخودی خودتان را
معطل نکنید !!!
نهادهای نظارتی هم در خوابند !!!
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۶ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
لالا لا لا !!! گل پونه مسئولین همه خوابند توی خونه !!!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۰ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
بانک صادرات یکساله به ما میگه باید مجوز از تهران بیاد با اینکه پرونده کامل کامله
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علیرضا
۰۹:۱۸ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
ازدواج کار خوبی نیست. مطمئنا بعدش به طلاق ختم می شود و صف طولانی دادگاه های خانواده.
۲
۳
پاسخ دادن
-
ناشناس
۰۹:۰۸ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
اگرموضوع کمبودنقدینگی است پس چرابرای دلال بازی وساختمان سازی ووامهای کلان به نیروهای بانک ورفقایشان مشکلی ندارند ولی برای اجرای قوانین دستشان بسته است.
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
پیرپسر
۰۸:۰۹ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
اینطور که معلوم است . وام ازدواج به دست نوه های عروس و داماد خواهد رسید.
باز پرداخت آن هم انشا ء الله توسط نتیجه و نبیره انجام خواهد شد .!!!!
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
H
۰۸:۰۶ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
لعنت
۱
۴
پاسخ دادن
