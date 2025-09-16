باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - تسهیلات تکلیفی ازدواج که روزی قرار بود گره‌گشا مشکلات زوج‌ها باشد، اما حالا با سنگ اندازی برخی از بانک‌ها و شاید هم عدم برخورد قاطع با متخلفان در این حوزه به چالشی مهم تبدیل شده است.

صف‌های طولانی، کاغذبازی‌های متعدد، بعضا برخوردهایی سلیقه‌ای در حوزه ضامن‌ها و... اکنون به معضل دردناک بسیاری از زوج‌ها تبدیل شده و در این زمینه گلایه‌‌های بسیاری وجود دارد.

در همین راستا برخی از مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان برای ما نوشتند: اینجانب به‌عنوان یکی از جوانان این سرزمین، خواستم گلایه خود را نسبت به بی‌توجهی در پرداخت وام ازدواج اعلام کنم. بیش از یکسال است که برای دریافت این وام قانونی اقدام کرده‌ام، اما متأسفانه تاکنون هیچ نتیجه‌ای حاصل نشده است. وام ازدواج، حقی است که به منظور تسهیل تشکیل زندگی جوانان در قانون تصویب شده و دولت موظف به اجرای آن است. اما تأخیر‌های طولانی باعث ایجاد مشکلات جدی در مسیر زندگی ما شده است.

در ادامه دیگر مخاطب باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: در خصوص تسهیلات ازدواج فعلا بانک مرکزی تعیین شعبه نمی‌کند که وامی پرداخت شود. من از دی ماه سال قبل ثبت نام کردم بعد از گذشت ۶ ماه کد رهگیری گرفتم از آن موقع تا الان هم تعیین شعبه نشدم. وامی که قرار بود بخشی از مشکلات جوانان را برطرف کند؛ اکنون معظلی برای جوانان شده است.

همچنین یکی دیگر از مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان با ارسال پیامی به ما گفت: خدا شاهده من حدود ۲ ماهه تو بانک صادرات کرمانشاه پرونده وام ازدواجم درست کردم و ضمانت گذاشتم، الان به امید این وام میخواهم جهیزیه خریداری و تشکیل زندگی دهم هرچه مراجعه میکنم بانک صادرات وام را پرداخت نمیکند می‌گوید باید تهران مجوز به ما بدهد.

در ادامه هم دیگر مخاطب ما نوشت: سلام من سال قبل دی ماه بانک صادرات شهرستان زاهدان استان سیستان و بلوچستان ثبت نام کردم هنوز تعیین شعبه نشده است به بانک مراجعه کردم به ما می‌گویند ما اعتبار نداریم اگر اعتبار ندارد چرا بانک مرکزی در سامانه اجازه می‌دهد که ما انتخاب کنیم؛ الان هم تعیین شعبه نمی‌کند خوب چرا ثبت نام می‌کند که حداقل ما باید بدانیم چه کارکنیم نه اینکه یکسال انتظار بکشیم الان زندگی ما داره خراب می‌شود.

حالا برآورد‌های رسمی و غیررسمی نیز حاکی از آن است که تاکنون بیش از یک میلیون نفر در صف تسهیلات ازدواج و فرزندآوری قرار دارند؛ صفی که هر روز بر آن افزوده می‌شود و افراد بیشتری را درگیر چالش متعدد می‌کند.

این درحالیست که معاون اداره عملیات اعتباری بانک مرکزی با اشاره به آخرین آمار پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، گفت: از ابتدای سال تا ۹ شهریور ۱۴۰۴ تعداد ۲۲۹ هزار فقره به مبلغ ۷۶۷،۲۳۷ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت شده است.

وی در ادامه تاکید کرد: امسال، به دلیل شرایط خاصی از جمله جنگ تحمیلی و همچنین تعطیلات نوروزی در فروردین ماه، مراجعه متقاضیان به شبکه بانکی با کندی مواجه بوده است. همچنین، ابلاغ دستورالعمل‌ها نیز مقداری زمان‌بر است. با این وجود، بیشترین حجم پرداخت‌ها در ماه‌های شهریور، مهر و آبان اتفاق افتاده است و تاکنون شبکه بانکی فراتر از سهمیه تعیین‌شده هم عمل کرده است.

جلالی با اشاره به اینکه منابع این تسهیلات از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه مردمی تامین می‌شود و به دلیل محدودیت منابع، توان قرض‌الحسنه شبکه بانکی محدود است، خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت و اولویت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بخش عمده‌ای از توان قرض‌الحسنه شبکه بانکی به تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری اختصاص یافته است.

معاون اداره عملیات اعتباری بانک مرکزی در پایان بیان داشت: تعداد متقاضیان این تسهیلات بیش از مبلغ اختصاص‌یافته است و طبیعی است که برخی از افراد در صف انتظار بمانند. تمامی متقاضیانی که در صف دریافت تسهیلات قرار دارند، حداکثر تا پایان سال و یا نهایتاً اوایل سال آینده، تسهیلات خود را دریافت خواهند کرد.

صف طولانی و مشکلات پرداخت وام ازدواج که حتی صدای نمايندگان مجلس را هم درآورده است در همین زمینه ستوده در جلسه علنی در تذکری به وزیر اقتصاد گفت: چرا وام ازدواج و فرزندآوری به موقع پرداخت نمی‌شود؟ چرا به جوانی که در این شرایط سخت اقتصادی تشکیل خانواده داده، تسهیلات ازدواج نمی‌دهید؟

چالش پرداخت تسهیلات تکلیفی ازدواج که یکی از راهکار‌های بانک مرکزی برای کاهش صف و حل معضلات مربوط به آن بنابر گفته رئیس کل بانک مرکزی وام کالایی یا همان کارت اعتباری خرید لوازم خانگی است بحثی که ماه‌هاست مطرح شده و بسیاری از متقاضیان مخالف آن هستند.