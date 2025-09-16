تیم ملی والیبال ایران امروز سه شنبه در دیداری حساس مقابل تونس به میدان می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیست و یکمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی ۲۰۲۵ جهان از ۲۱ شهریور تا ۶ مهر ۱۴۰۴ در فیلیپین برگزار می‌شود و ۳۲ تیم در هشت گروه چهار تیمی در مرحله مقدماتی با هم به رقابت می‌پردازند.

امروز سه‌شنبه، ۲۵ شهریور در پنجمین روز مسابقات هشت دیدار برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران در دیداری حساس برای بقا در گردونه رقابت‌ها به مصاف تونس می‌رود.

شاگردان پیاتزا در تیم ملی ایران تنها در صورت پیروزی در این مسابقه می‌توانند شانس خود برای صعود به مرحله حذفی را زنده نگه دارند.

برنامه روز پنجم مسابقات به شرح زیر است:

سه‌شنبه ۲۵ شهریور

ساعت ۰۵:۳۰ بامداد برزیل – جمهوری چک

ساعت ۰۶:۰۰ صبح آرژانتین – کره جنوبی

ساعت ۰۹:۰۰ ایران – تونس

ساعت ۰۹:۳۰ اوکراین – الجزایر

ساعت ۱۳:۰۰ فیلیپین – مصر

ساعت ۱۳:۳۰ فرانسه – فنلاند

ساعت ۱۶:۳۰ صربستان – چین

ساعت ۱۷:۰۰ ایتالیا – بلژیک

برچسب ها: والیبال قهرمانی جهان ، تیم ملی والیبال
خبرهای مرتبط
پیاتزا: ذهنیت بازیکنان تغییر کرد، اما کافی نیست
صالحی: حتما از گروه خود صعود می‌کنیم
پیروزی ایران در سرنوشت سازترین مسابقه گروه یک مقابل تونس/ شاگردان پیاتزا به صعود امیدوار ماندند
والیبال قهرمانی مردان جهان/ پیروزی لهستان، آمریکا و آلمان مقابل حریفان
والیبال قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵؛ آشنایی با دومین حریف تیم ملی ایران
زلزله در والیبال قهرمانی جهان/ ژاپن حذف شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
لیست نهایی مدال‌آوران کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵
قهرمانی مقتدرانه رحمان عموزاد/ انتقام شکست المپیک پاریس گرفته شد + فیلم
رونمایی از مبلغ پیشنهادی پرسپولیس به مدافع سابق رئال مادرید
شباب الاهلی امارات ۱ - ۱ تراکتور ایران/ تیر دروازه، یار یازدهم تراکتور ۱۰ نفره
امیرعلی آذرپیرا نایب قهرمان شد + فیلم
سپاهان ۰ - ۱ الحسین اردن/ ناکامی ادامه‌دار شاگردان نویدکیا این بار در آسیا
اسرائیل ۸ بازیکن الهلال غزه را به شهادت رساند
بازگشت حسن یزدانی به کشتی از بازی‌های کشورهای اسلامی؟
تاجرنیا فردا به امارات می‌رود
نخستین میزبانی تیم فوتبال زنان پرسپولیس به یاد نخستین قهرمانی
آخرین اخبار
آمار AFC از دیدار شباب الاهلی و تراکتور/ ثبت ۲۹ شوت به دروازه بیرو!
جهنم سن مامس با تعویض‌های طلایی آرتتا برای آرسنال گلستان شد/ پیروزی بلژیکی‌ها در هلند + فیلم
اسکوچیچ: شرایط جوی بسیار دشوار بود/ از موقعیت‌هایمان در ضدحملات استفاده نکردیم
سپاهان ۰ - ۱ الحسین اردن/ ناکامی ادامه‌دار شاگردان نویدکیا این بار در آسیا
قلعه نویی نظاره گر بازی شباب الاهلی - تراکتور
راز برد رحمان بی‌رحم از زبان دلاور خلیل شهری
درستکار: خوشحالم عموزاد انتقام المپیک را گرفت/ تجربه اسنایدر باعث شکست آذرپیرا شد + فیلم
ترکیب سپاهان برابر الحسین اردن اعلام شد/ نیمکت‌نشینی حسینی و اولین بازی گولسیانی
کمیته ملی المپیک قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد در رقابت‌های جهانی را تبریک گفت
لیست نهایی مدال‌آوران کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵
هندبال نوجوانان آسیا؛ پیروزی پسران ایران برابر سوریه
امیرعلی آذرپیرا نایب قهرمان شد + فیلم
قهرمانی مقتدرانه رحمان عموزاد/ انتقام شکست المپیک پاریس گرفته شد + فیلم
بحرین میزبان مسابقات کشتی قهرمانی جهان ۲۰۲۶ شد
شباب الاهلی امارات ۱ - ۱ تراکتور ایران/ تیر دروازه، یار یازدهم تراکتور ۱۰ نفره
ساپینتو: الوصل قوی‌ترین تیم گروه است/ آنها دو برابر ما هزینه کردند
رونمایی از ترکیب آسیایی تراکتور؛ بازگشت بیرانوند به قفس توری
رونمایی از مبلغ پیشنهادی پرسپولیس به مدافع سابق رئال مادرید
تاجرنیا فردا به امارات می‌رود
در دیدار با دنیامالی مطرح شد؛ آمادگی اروگوئه برای بازی دوستانه با تیم ملی فوتبال
بازگشت حسن یزدانی به کشتی از بازی‌های کشورهای اسلامی؟
امضای قرارداد «سیائورا» با فدراسیون هندبال؛ پاکدل: نگاه ما به این همکاری بلندمدت است
آغاز رقابت نمایندگان ایران در جام‌جهانی بسکتبال ۳ به ۳
تمارض‌های فوتبالی عجیب و دیدنی + فیلم
زمان آغاز لیگ برتر هندبال بانوان اعلام شد
اسکی باز ایتالیایی در شیلی جان باخت
نخستین میزبانی تیم فوتبال زنان پرسپولیس به یاد نخستین قهرمانی
اسرائیل ۸ بازیکن الهلال غزه را به شهادت رساند
زمان برگزاری المپیاد استعدادهای برتر اسکیت مشخص شد
دعوت اضطراری از دروازه‌بان جام جهانی به تیم ملی فوتسال