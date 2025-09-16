باشگاه خبرنگاران جوان - بیست و یکمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی ۲۰۲۵ جهان از ۲۱ شهریور تا ۶ مهر ۱۴۰۴ در فیلیپین برگزار می‌شود و ۳۲ تیم در هشت گروه چهار تیمی در مرحله مقدماتی با هم به رقابت می‌پردازند.

امروز سه‌شنبه، ۲۵ شهریور در پنجمین روز مسابقات هشت دیدار برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران در دیداری حساس برای بقا در گردونه رقابت‌ها به مصاف تونس می‌رود.

شاگردان پیاتزا در تیم ملی ایران تنها در صورت پیروزی در این مسابقه می‌توانند شانس خود برای صعود به مرحله حذفی را زنده نگه دارند.

برنامه روز پنجم مسابقات به شرح زیر است:

سه‌شنبه ۲۵ شهریور

ساعت ۰۵:۳۰ بامداد برزیل – جمهوری چک

ساعت ۰۶:۰۰ صبح آرژانتین – کره جنوبی

ساعت ۰۹:۰۰ ایران – تونس

ساعت ۰۹:۳۰ اوکراین – الجزایر

ساعت ۱۳:۰۰ فیلیپین – مصر

ساعت ۱۳:۳۰ فرانسه – فنلاند

ساعت ۱۶:۳۰ صربستان – چین

ساعت ۱۷:۰۰ ایتالیا – بلژیک