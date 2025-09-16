نخستین دوره آموزشی تخصصی «تعالی مدیران فرهنگی» با حضور ۶ معاون فرهنگی استان در مرکز آموزش‌های فرهنگی کمیته امداد و با همکاری خانه خلاق آینه آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان-  نخستین دوره آموزشی تخصصی «تعالی مدیران فرهنگی» ۱۶ ساعته که به صورت ترکیبی (حضوری و مجازی) برگزار می‌شود، با هدف ارتقای توان مدیریتی، افزایش بینش فرهنگی و تقویت مهارت‌های تحلیل مسائل روز، طراحی شده است.

در این دوره آموزشی، محور‌هایی همچون تحلیل تحولات سیاسی داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفت. از جمله موضوعات مطرح‌شده در این دوره می‌توان به جنگ ۱۲ روزه، مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و کشور‌های اروپایی، و نیز مسئله حجاب اشاره کرد.

 بررسی جایگاه ایران در تحولات سیاسی جهانی

مدرسین دوره با تمرکز بر تحلیل جامع این تحولات، به بررسی نقش و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در معادلات سیاسی منطقه‌ای و جهانی پرداختند. همچنین بر تأثیر این رویداد‌ها بر سیاست‌ها و امنیت ملی کشور تأکید شد.

 نقش مدیران فرهنگی در تبیین مسائل سیاسی

در بخش دیگری از این دوره، به نقش کلیدی مدیران فرهنگی در تحلیل و تبیین صحیح مسائل سیاسی پرداخته شد. شرکت‌کنندگان با روش‌های انتقال تحلیل‌های سیاسی با رویکرد انقلاب اسلامی آشنا شدند و بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی برای ارتقاء آگاهی سیاسی و بصیرت عمومی تأکید شد.

این نخستین گام در مسیر آموزش‌های تخصصی خانه خلاق آینه است و بر اساس اعلام مسئولان برگزارکننده، در آینده دوره‌های متنوع دیگری ویژه گروه‌های مختلف مددجویان برگزار خواهد شد.

