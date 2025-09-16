باشگاه خبرنگاران جوان- نخستین دوره آموزشی تخصصی «تعالی مدیران فرهنگی» ۱۶ ساعته که به صورت ترکیبی (حضوری و مجازی) برگزار میشود، با هدف ارتقای توان مدیریتی، افزایش بینش فرهنگی و تقویت مهارتهای تحلیل مسائل روز، طراحی شده است.
در این دوره آموزشی، محورهایی همچون تحلیل تحولات سیاسی داخلی، منطقهای و بینالمللی مورد بررسی قرار گرفت. از جمله موضوعات مطرحشده در این دوره میتوان به جنگ ۱۲ روزه، مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و کشورهای اروپایی، و نیز مسئله حجاب اشاره کرد.
بررسی جایگاه ایران در تحولات سیاسی جهانی
مدرسین دوره با تمرکز بر تحلیل جامع این تحولات، به بررسی نقش و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در معادلات سیاسی منطقهای و جهانی پرداختند. همچنین بر تأثیر این رویدادها بر سیاستها و امنیت ملی کشور تأکید شد.
نقش مدیران فرهنگی در تبیین مسائل سیاسی
در بخش دیگری از این دوره، به نقش کلیدی مدیران فرهنگی در تحلیل و تبیین صحیح مسائل سیاسی پرداخته شد. شرکتکنندگان با روشهای انتقال تحلیلهای سیاسی با رویکرد انقلاب اسلامی آشنا شدند و بر اهمیت بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی برای ارتقاء آگاهی سیاسی و بصیرت عمومی تأکید شد.
این نخستین گام در مسیر آموزشهای تخصصی خانه خلاق آینه است و بر اساس اعلام مسئولان برگزارکننده، در آینده دورههای متنوع دیگری ویژه گروههای مختلف مددجویان برگزار خواهد شد.