باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس دادههای سازمان هواشناسی طی هفت روز گذشته منتهی به ۲۳ شهریورماه شهر تهران بارشی دریافت نکرده، اما این میزان در بلندمدت ۰.۳ میلیمتر است.
از ابتدای ماه جاری منتهی به ۲۳ شهریورماه در شهر تهران بارشی ثبت نشده، در حالی که میزان آن در بلندمدت ۳.۲ میلیمتر است.
از ابتدای فصل جاری تا ۲۳ شهریورماه بهطور میانگین ۲.۷ میلیمتر بارش در پایتخت دریافت شده که نسبت به میانگین ۱۱.۵میلیمتری بارش در بلندمدت، ۸.۹ میلیمتر کاهش بارندگی را نشان میدهد.
از ابتدای سال جاری تا ۲۳ شهریورماه بهطور میانگین ۱۷۲.۴ میلیمتر بارش در پایتخت ثبت شده که نسبت به میانگین بلند مدت (۳۴۶.۴ میلیمتر) با کاهش ۱۷۴ میلیمتری بارش روبهرو هستیم.
جدول اطلاعات پهنهای بارش استانها از ابتدای سال آبی جاری (اول مهرماه سال گذشته) نشان میدهد استان تهران همانند سایر استانها با کمبارشی مواجه بوده است. در حالی که میانگین بارش این استان در بلند مدت ۲۷۷.۵ میلیمتر است ولی در سال آبی جاری تنها بهطور میانگین ۱۴۳.۱ میلیمتر بارش دریافت کرده است که نشاندهنده کاهش ۴۸.۴ درصدی بارش در این استان است.
در میان استانهای کشور در این زمینه سیستان و بلوچستان بدترین وضعیت را تجربه میکند چراکه ۷۲.۵ درصد کمتر از حد نرمال طی سال آبی جاری بارش دریافت کرده است.
شروع سال آبی در ایران از ابتدای پائیز است. به این ترتیب یک سال آبی در ایران از ۱ مهرماه شروع میشود و تا ۳۱ شهریور سال بعد ادامه مییابد.
منبع: ایسنا