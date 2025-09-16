معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، از ترافیک پرحجم و سنگین در برخی از معابر و بزرگراه‌های حال حاضر شهر تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ فیروز کشیر معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به وضعیت ترافیکی معابر و بزرگراه‌های شهر تهران گفت: 

مسیر غرب به شرق، بزرگراه حکیم از شقایق تا پل یادگار امام (ره)، بزرگراه شهید همت از شهید باکری تا خیابان گاندی و بزرگراه آبشناسان از سردار جنگل تا نرسیده به ستاری، بار ترافیک پرحجم و سنگینی را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان، بزرگراه زین الدین از شمس آباد تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی و بزرگراه شهید بابایی از بلوار نیروی زمینی تا پل امام علی (ع)، بار ترافیکی پرحجم و سنگین می‌باشد. 

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک در ادامه گفت: مسیر جنوب به شمال بزرگراه نواب صفوی از ۹دی تا تونل توحید و بزرگراه بسیج  بالاتر ازسه راه افسریه تا قصر فیروزه بار ترافیکی پرحجم و سنگین است.

