مرگ مشکوک دختر ایرانی در یکی از بیمارستان‌های سوئد باعث شد خانواده وی با مراجعه به دادسرای جنایی تهران خواهان بررسی این ماجرا شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان-  چند روز پیش خانواده دختر جوانی به دادسرای امور جنایی پایتخت رفته و از مرگ مشکوک دخترشان در کشور سوئد خبر دادند. یکی از آنها در تحقیقات گفت: «دخترمان ۱۸ ماه قبل برای ادامه تحصیل و کار به سوئد رفت. آخرین بار که با ما تماس گرفت گفت سرماخورده و دچار سردرد شدید شده است. بعد هم برای درمان به بیمارستانی در نزدیکی محل اقامتش رفت، اما حدود ۲۴ ساعت بعد به ما اعلام کردند که دخترمان فوت کرده است.»

او ادامه داد: «دخترمان مشکلی نداشت که باعث مرگش شده باشد ما احتمال می‌دهیم که بیمارستان در درمان او دچار قصور شده باشد. البته یکی از دوستان دخترمان گفت یکی از پزشکان معالج به او گفته که دخترم مصرف خودسرانه دارو داشته است. ما می‌خواهیم بدانیم چه بلایی سر دخترم آمده و درصورتی که بیمارستان قصوری مرتکب شده باشد باید تاوان آن را بدهد.»

با شکایت خانواده دختر جوان، بازپرس جنایی دستور مکاتبه با پلیس بین‌الملل را صادر کرد تا هماهنگی‌های لازم برای انتقال جسد به تهران و ارسال پرونده پزشکی او صادر شود تا در ادامه تحقیقات علت مرگ دختر جوان مشخص شود.

خواهر دوست من هم با یک سرما خوردگی ساده ضربان قلبش کند شد بردند بیمارستان ۲۴ ساعت بعد فوت شد گفتن ویروس وارد قلب شده خدا بهتر می دانه
