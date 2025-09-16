رئیس کل دادگستری استان کردستان از شناسایی ضاربین حادثه تیراندازی معدن طلای قلقله سقز خبر داد و اظهار داشت:بر اثر این حادثه، یک نفر از مجروحین فوت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام والمسلمین سید حسین حسینی اظهار کرد: عصر روز گذشته تعدادی از اهالی روستای پیرعمران به محل معدن طلا مراجعه نموده و با نیروهای حفاظتی درگیر میشوند که متعاقب تیراندازی عوامل حفاظت معدن، چهار نفر مصدوم شده و به بیمارستان منتقل میشوند که یک نفر از این افراد بر اثر شدت جراحات وارده فوت میشود.
وی افزود: به محض وقوع این حادثه، پرونده قضایی در شعبه بازپرسی دادسرای سقز تشکیل و با دستور قضایی، ضاربین شناسایی و بازداشت شدند.
رئیس کل دادگستری استان کردستان ادامه داد: تحقیقات توسط بازپرس پرونده صورت گرفت و سلاح ضاربین کشف و در اختیار مرجع انتظامی قرار گرفت و تحقیقات تکمیلی در این خصوص ادامه دارد.
منبع: روابط عمومی دادگستری کل کردستان