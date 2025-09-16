سخنگوی وزارت امور خارجه درخصوص قطعنامه پیشنهادی ایران به کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین راجع به ممنوعیت تعرض به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز کشور‌ها پیامی منتشر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی روز سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ در پیامی در شبکه ایکس با اشاره به ابتکار ایران در اجلاس جاری کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین برای طرح پیش نویس قطعنامه‌ای در منع حمله به تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز کشور‌ها نوشت: ایران به همراه چین، نیکاراگوئه، روسیه، ونزوئلا و بلاروس در راستای دفاع از تمامیت پیمان منع اشاعه (NPT)، پیش‌نویس قطعنامه‌ای را در خصوص ممنوعیت حمله و تهدید به حمله علیه تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به کنفرانس عمومی آژانس ارائه کرده است.

وی افزود: همانطور که در پیش‌نویس پیشنهادی تصریح شده، همه کشور‌ها از «حق غیر قابل سلب برای بهره‌مندی از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز» برخوردار بوده و «مستحق تضمین‌های مؤثر در برابر هرگونه حمله یا تهدید به حمله» هستند.

بقائی ادامه داد: در این متن پیش‌نویس همچنین تاکید شده است که همه کشور‌ها می‌بایست از حمله یا تهدید به حمله علیه تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز در سایر کشور‌ها خودداری کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: این اصول باید محترم شمرده شوند؛ اکنون زمان آن است که جامعه بین‌المللی برای جلوگیری از عادی جلوه‌دادن قانونی قانون‌شکنی قاطعانه اقدام کند.

برچسب ها: تاسیسات هسته ای ، وزارت امور خارجه
خبرهای مرتبط
سخنگوی وزارت خارجه از نهایی شدن تفاهم ایران و آژانس خبر داد
«بی‌طرفی» در قبال نسل‌کشی پذیرفته نیست
نشست دوحه، فرصتی برای تلاش کشور‌های اسلامی در صیانت از ثبات در منطقه غرب آسیا است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دیدار سرلشکر موسوی با خانواده فرماندهان شهید جنگ تحمیلی ۱۲ روزه
پاسخ لاریجانی به گزافه‌گویی نخست وزیر رژیم صهیونیستی
پزشکیان: در شرایط کنونی مسئولیت کشور‌های بزرگ مسلمان از جمله عربستان بسیار سنگین است
پزشکیان: تقویت اتحاد کشور‌های اسلامی موثرترین راه مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی است
دیدار هیأت ونزوئلا با رئیس سازمان انرژی اتمی
عراقچی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۵ را تبریک گفت
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۲۵ شهریور
رئیس جمهور وارد تهران شد
بیانیه پایانی نشست دوحه؛ محکومیت شدید تجاوز اسرائیل به قطر و حمایت از تلاش‌های صلح
تاکید رئیس‌جمهور بر ضرورت تلاش ایران و پاکستان برای تسریع اجرای توافقات
آخرین اخبار
پیام بقائی درمورد قطعنامه پیشنهادی ایران راجع به ممنوعیت تعرض به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز
دیروز تهران امروز ونزوئلا؛ این روایت یک بازی آمریکایی است/ لطفا مستقل نباشید !
پزشکیان قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد را تبریک گفت
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۲۵ شهریور
پزشکیان: تقویت اتحاد کشور‌های اسلامی موثرترین راه مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی است
عراقچی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۵ را تبریک گفت
پزشکیان: در شرایط کنونی مسئولیت کشور‌های بزرگ مسلمان از جمله عربستان بسیار سنگین است
رئیس جمهور وارد تهران شد
تاکید رئیس‌جمهور بر ضرورت تلاش ایران و پاکستان برای تسریع اجرای توافقات
پاسخ لاریجانی به گزافه‌گویی نخست وزیر رژیم صهیونیستی
پزشکیان دوحه را به مقصد تهران ترک کرد
پزشکیان: روابط ایران و تاجیکستان به شکل رضایت‌بخشی در حال ارتقا است
پزشکیان: امیدوارم ایران و لبنان بر مبنای حق و عدالت روابط خود را ارتقا دهند
اعلام ملاحظات ایران درمورد بیانیه اجلاس اسلامی - عربی راجع به تجاوز رژیم صهیونیستی به قطر
دیدار هیأت ونزوئلا با رئیس سازمان انرژی اتمی
بیانیه پایانی نشست دوحه؛ محکومیت شدید تجاوز اسرائیل به قطر و حمایت از تلاش‌های صلح
دیدار سرلشکر موسوی با خانواده فرماندهان شهید جنگ تحمیلی ۱۲ روزه
دیدار ولیعهد عربستان با رئیس جمهور ایران در دوحه
وزیر دفاع: دنیا در کشاکش برقراری یک نظام جدید است
نشست دوحه، فرصتی برای تلاش کشور‌های اسلامی در صیانت از ثبات در منطقه غرب آسیا است
پزشکیان: تروریست‌های حاکم بر تل آویو جری‌تر شده‌اند
اسلامی: ملت ایران تهدیدپذیر نیست
عارف: مسائل اجتماعی و فرهنگی نباید حکومتی شود
پزشکیان: مسلمانان در عمل برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی تلاش کنند
واکنش سفارت ایران به سخنان دبیرکل شورای همکاری خلیج‌فارس در سوچی
پزشکیان با امیر قطر دیدار کرد
رئیس سازمان انرژی اتمی: ایران تسلیم فشار‌ها نخواهد شد
معاون وزیر کشور: می‌توان کویر را به فرصت توسعه پایدار و امنیت ملی تبدیل کرد
عارف: برنامه دولت جبران عقب‌ماندگی در حوزه فناوری‌های نوین است
پزشکیان وارد دوحه پایتخت قطر شد