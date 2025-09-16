شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در پرداخت کمک شهریه دانشجویان کم بضاعت ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دولت به منظور حمایت و ارتقای سطح تحصیلاتی افراد کم برخورداری که در دانشگاه‌ها پذیرفته می‌شود؛ کمک شهریه برای دانشجویانی که تحت حمایت بهزیستی باشد؛ واریز می‌کند. بر این اساس دانشجویان تحت حمایت بهزیستی پذیرفته شده در دانشگاه‌های روزانه دولتی مشمول دریافت کمک هزینه تشویقی و دانشجویان دانشگاه‌های شبانه دولتی، غیردولتی و آزاد و سایر دانشگاه‌ها شامل پرداخت کمک هزینه تحصیلی می‌شوند.اما به گفته شهروندخبرنگار ما در آستانه سال تحصیلی جدید این مبالغ به حساب آنها واریز نشده است.
وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام وقت بخیر ما دانشجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی هستیم که سازمان موظف بوده کمک شهریه ما دانشجویان را پرداخت کند که متاسفانه سال ۱۴۰۳ مبلغ بسیار ناچیز از طرف سازمان بهزیستی برای ما دانشجویان واریز شد و امسال هم که سال تحصیلی جدید شروع شده و مهر ماه ۱۴۰۴ هست هنوز مبلغی از طرف سازمان برای ما واریز نشده و تحصیل دانشجوایان کم بضاعت را با مشکل مواجه کرده است.

 

برچسب ها: کمک شهریه ، دانشجویان ، سوژه خبری
