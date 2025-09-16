مدیرعامل مپنا گفت: با اقدامات انجام شده حداقل ۳۵۰ مگاوات ظرفیت نامی تولید برق به کشور اضافه کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - اولیا مدیرعامل گروه مپنا در برنامه افتتاح و بهره‌برداری تأمین آب نیروگاه سیکل ترکیبی پرند از محل پساب تصفیه شده پرند و افزایش توان واحدهای گازی به ظرفیت‌ ۹۰ مگاوات جمعا با ارزش سرمایه‌گذاری ۴۲۵ ميليارد تومان گفت: در مجموعه نیروگاه‌های پرند به‌خاطر نزدیکی به تهران، اهمیت تولید برق این نیروگاه و قابلیت‌هایی که در سال‌های گذشته برای توسعه طرح‌های مختلف نوآورانه اجرا شده، قابل توجه است. 

او گفت: در واقع، برای طرح تی ۹۰، ما یک نمونه پایلوت از نوآوری‌هایی که روی توربین‌های گاز بوده را در این نیروگاه اجرا کرده‌ایم در کنار اینها، افزایش ظرفیت‌هایی که به‌صورت مختلف روی واحد‌های گازی انجام شده، شامل اجرای واحد‌های بخاری است که برای افزایش توان تولید برق، کاهش مصارف آب و بهینه‌سازی مصرف آب مد نظر بوده است.

او گفت: غیر از ۶ واحدی که در اینجا اجرا شد، در برنامه یک سال گذشته ما با وزارت نیرو توافق کردیم که ۶ واحد دیگر در فردی مشهد، ۲ واحد در نیروگاه راشد تربت حیدریه و ۴ واحد در نیروگاه سنندج نیز به همین منظور افزایش ظرفیت داشته باشند. متأسفانه، به دلیل عدم دسترسی به منابع آب در برخی مناطق، مانند جنوب اصفهان، نتوانستیم به همین راحتی پیش برویم.

او گفت: علاوه بر این، دو واحد دیگر در نیروگاه پرده سر نیز به روش تراکم اضافه شده‌اند که به دلایلی، روش مدیا در آنجا جواب نداده و روش دیگری برای افزایش توان و خنک‌کاری هوای ورودی کمپرسور اجرا شده است. این دو واحد پرده سبز نیز اکنون آماده است و مجموعاً با همه اینها، ۲۰ واحد افزایش توان داریم.

او گفت: علاوه بر این، دو واحد ۳۰۰ مگاواتی در نیروگاه فولاد مبارکه نیز در این مدت در حال انجام است که کارفرما در قرارداد خواسته بود و در همین مدت یک سال به نتیجه رسیده است. مجموع این دو واحد به‌علاوه ۲۰ واحد دیگر، حداقل ۳۵۰ مگاوات ظرفیت نامی تولید برق به کشور اضافه کرده است که این افزایش ظرفیت با حداقل سرمایه‌گذاری انجام شده است.

برچسب ها: گروه مپنا ، وزارت نیرو ، شهر پرند
خبرهای مرتبط
بازه زمانی دوساله برای تعویض تمامی چراغ‌های معابر+ فیلم
در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد:
بهره‌برداری از نیروگاه ۲۵ مگاواتی مقیاس کوچک پردیس
وابستگی ۷۴ درصدی به گاز زنگ خطری برای امنیت انرژی کشور است
در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان:
اکنون وضعیت سوخت نیروگاه‌ها بهتر از سال گذشته است+ فیلم
ظرفیت فعلی نیروگاه‌های بادی کشور حدود ۳۷۱ مگاوات است+ فیلم
بازگشت واحد گازی ۱۲۳ مگاواتی خیام نیشابور به شبکه سراسری برق
احداث نیروگاه خورشیدی در کنار بزرگترین نیروگاه حرارتی کشور/ ورود به مدار از بهمن‌ماه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
یارانه نقدی مرحله ۱۷۵ شهریور ۱۴۰۴ به حساب سرپرستان دهک‌های اول تا سوم واریز شد
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲۵ شهریور ماه
اعلام محدودیت‌های ترافیکی از ۲۵ تا ۲۹ شهریورماه در محور‌های مواصلاتی
عرضه برنج ایرانی به قیمت ۲۷۰ هزار تومان/ تخلف سه شرکت بزرگ در برنج محرز شد+ فیلم
افزایش دمای هوا در نوار شمالی کشور از پایان هفته
امضای ۲۵ تفاهم‌نامه مشترک همکاری بین ایران و پاکستان/ برنامه‌ریزی برای تحقق ترانزیت ۱۰ میلیارد دلاری+ فیلم
بازه زمانی دوساله برای تعویض تمامی چراغ‌های معابر+ فیلم
بهره‌برداری از نیروگاه ۲۵ مگاواتی مقیاس کوچک پردیس
توسعه کشت محصولات اساسی در دیمزارها/تخصیص ۵۰ درصد آب به حوزه کشاورزی
عضویت در FEAS به معنای دسترسی به شبکه‌ای قدرتمند از نهاد‌های مالی است
آخرین اخبار
عرضه برنج ایرانی به قیمت ۲۷۰ هزار تومان/ تخلف سه شرکت بزرگ در برنج محرز شد+ فیلم
توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران با افغانستان محور سفر اتابک به کابل
شرکت‌های کشت و صنعت کوچک خانوادگی می‌توانند از خرد شدن اراضی کشاورزی جلوگیری کند
افزایش دمای هوا در نوار شمالی کشور از پایان هفته
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲۵ شهریور ماه
هدف گذاری ترانزیت ریلی ۱۰۰ هزار تنی بین ایران و پاکستان+ فیلم
تقویت روابط مشترک بین ایران و پاکستان
امضای ۲۵ تفاهم‌نامه مشترک همکاری بین ایران و پاکستان/ برنامه‌ریزی برای تحقق ترانزیت ۱۰ میلیارد دلاری+ فیلم
یارانه نقدی مرحله ۱۷۵ شهریور ۱۴۰۴ به حساب سرپرستان دهک‌های اول تا سوم واریز شد
ثبت‌نام آزمون وکالت به درگاه ملی مجوز‌ها منتقل شد/ حذف درآمد شهرداری از مجوز تاکسی اینترنتی
عضویت در FEAS به معنای دسترسی به شبکه‌ای قدرتمند از نهاد‌های مالی است
بازه زمانی دوساله برای تعویض تمامی چراغ‌های معابر+ فیلم
توسعه کشت محصولات اساسی در دیمزارها/تخصیص ۵۰ درصد آب به حوزه کشاورزی
بهره‌برداری از نیروگاه ۲۵ مگاواتی مقیاس کوچک پردیس
شورای رقابت تنها مرجع صالح برای قیمت گذاری کالا است
قانون بیمه کارگران ساختمانی به درستی اجرا نمی‌شود
اعلام محدودیت‌های ترافیکی از ۲۵ تا ۲۹ شهریورماه در محور‌های مواصلاتی
کشاورزان از آتش زدن باقی مانده مزارع گندم و جو اجتناب کنند
فصل جدید همکاری راه‌آهن‌های ایران و پاکستان
وابستگی ۷۴ درصدی به گاز زنگ خطری برای امنیت انرژی کشور است
اگر درب‌های تمام دنیا را به ما ببندند می‌توانیم چراغ خانه خودمان را روشن کنیم
تفاوت نرخ ارز به شدت به خلق ثروت مولد و تولید ضربه می‌زند
تغییر اقلیم؛ عامل افزایش رویداد‌های غیرمنتظره در سراسر جهان
ادعای افزایش نرخ تعرفه برق صنایع رد شد
فرزین: اقتصاد در حال بازیابی مجدد است
صادرات محور توسعه و موتور پیشران توسعه اقتصادی/ صدور ۸۰۰ میلیون دلار صادرات خدمات مهندسی آب و برق در سال گذشته
اعلام آمادگی برای صادرات تراکتور به پاکستان+فیلم
تامین مسکن هنرمندان به شهر‌های جدید هویت می‌دهد
تغییر ذائقه خانوار‌ها قیمت برنج ایرانی را افزایش داد
اخلال در روند امور بانکی کشور در صورت عدم اتصال سامانه املاک و اسکان به بانک مرکزی