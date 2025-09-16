مدیرعامل مپنا گفت: با اقدامات انجام شده حداقل ۳۵۰ مگاوات ظرفیت نامی تولید برق به کشور اضافه کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - اولیا مدیرعامل گروه مپنا در برنامه افتتاح و بهرهبرداری تأمین آب نیروگاه سیکل ترکیبی پرند از محل پساب تصفیه شده پرند و افزایش توان واحدهای گازی به ظرفیت ۹۰ مگاوات جمعا با ارزش سرمایهگذاری ۴۲۵ ميليارد تومان گفت: در مجموعه نیروگاههای پرند بهخاطر نزدیکی به تهران، اهمیت تولید برق این نیروگاه و قابلیتهایی که در سالهای گذشته برای توسعه طرحهای مختلف نوآورانه اجرا شده، قابل توجه است.
او گفت: در واقع، برای طرح تی ۹۰، ما یک نمونه پایلوت از نوآوریهایی که روی توربینهای گاز بوده را در این نیروگاه اجرا کردهایم در کنار اینها، افزایش ظرفیتهایی که بهصورت مختلف روی واحدهای گازی انجام شده، شامل اجرای واحدهای بخاری است که برای افزایش توان تولید برق، کاهش مصارف آب و بهینهسازی مصرف آب مد نظر بوده است.
او گفت: غیر از ۶ واحدی که در اینجا اجرا شد، در برنامه یک سال گذشته ما با وزارت نیرو توافق کردیم که ۶ واحد دیگر در فردی مشهد، ۲ واحد در نیروگاه راشد تربت حیدریه و ۴ واحد در نیروگاه سنندج نیز به همین منظور افزایش ظرفیت داشته باشند. متأسفانه، به دلیل عدم دسترسی به منابع آب در برخی مناطق، مانند جنوب اصفهان، نتوانستیم به همین راحتی پیش برویم.
او گفت: علاوه بر این، دو واحد دیگر در نیروگاه پرده سر نیز به روش تراکم اضافه شدهاند که به دلایلی، روش مدیا در آنجا جواب نداده و روش دیگری برای افزایش توان و خنککاری هوای ورودی کمپرسور اجرا شده است. این دو واحد پرده سبز نیز اکنون آماده است و مجموعاً با همه اینها، ۲۰ واحد افزایش توان داریم.
او گفت: علاوه بر این، دو واحد ۳۰۰ مگاواتی در نیروگاه فولاد مبارکه نیز در این مدت در حال انجام است که کارفرما در قرارداد خواسته بود و در همین مدت یک سال به نتیجه رسیده است. مجموع این دو واحد بهعلاوه ۲۰ واحد دیگر، حداقل ۳۵۰ مگاوات ظرفیت نامی تولید برق به کشور اضافه کرده است که این افزایش ظرفیت با حداقل سرمایهگذاری انجام شده است.