باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

قیمت خودرو هم مانند هر کالای دیگری باید متناسب با تورم افزایش یابد + فیلم

قائم‌مقام ارشد ایران خودرو در مورد افزایش قیمت خودرو نکاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جمشید ایمانی، قائم‌مقام ارشد ایران خودرو گفت: قیمت خودرو هم مانند هر کالای دیگری باید متناسب با تورم افزایش یابد.

 

 
مطالب مرتبط
قیمت خودرو هم مانند هر کالای دیگری باید متناسب با تورم افزایش یابد + فیلم
young journalists club

نخستین فروش فوق‌العاده ایران‌خودرو در سال ۱۴۰۰ اعلام شد

قیمت خودرو هم مانند هر کالای دیگری باید متناسب با تورم افزایش یابد + فیلم
young journalists club

قیمت جدید محصولات ایران خودرو اعلام شد

قیمت خودرو هم مانند هر کالای دیگری باید متناسب با تورم افزایش یابد + فیلم
young journalists club

قیمت محصولات ایران خودرو افزایش یافت

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
ناگفته‌های شکست اطلاعاتی اسرائیل در عملیات دوحه
۱۷۹۵

ناگفته‌های شکست اطلاعاتی اسرائیل در عملیات دوحه

۲۵ . شهريور . ۱۴۰۴
گل‌باران حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) + فیلم
۱۱۹۱

گل‌باران حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) + فیلم

۲۵ . شهريور . ۱۴۰۴
چرا صهیونیست‌ها در حال ترک فلسطین اشغالی هستند؟ + فیلم
۹۵۵

چرا صهیونیست‌ها در حال ترک فلسطین اشغالی هستند؟ + فیلم

۲۵ . شهريور . ۱۴۰۴
زاکانی: من نمی‌خواستم پزشکیان رئیس جمهور شود ولی الان باید همه به او کمک کنند + فیلم
۹۳۵

زاکانی: من نمی‌خواستم پزشکیان رئیس جمهور شود ولی الان باید همه به او کمک کنند + فیلم

۲۵ . شهريور . ۱۴۰۴
لحظه بمباران بندر الحدیده یمن توسط رژیم صهیونیستی + فیلم
۸۲۲

لحظه بمباران بندر الحدیده یمن توسط رژیم صهیونیستی + فیلم

۲۵ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵۱
در انتظار بررسی: ۱۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۹ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
پس چراحقوق کارمندان همراه باتورم افزایش نمی یابد تازه این خودروهای آشغال همین الان هم به ده برابرقیمت واقعی بفروش میرسد
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۹ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
منظورشون از تورم، گشادی جیب مدیران رانت خوار و رشوه بگیر و زد و بند باز هست...
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حسین
۱۳:۲۵ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
این بی شرف مزدور کثافت را باید دار زد تا درس عبرت برای شرکتهای خصولتی گردد
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ح
۱۳:۰۳ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
به این احمق بگویید هروقت حقوق کارمندان به اندازه تورم رشد کرد پاچه خواری توهم مححق می سود.بدبخت خود فروش
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۷ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
شما یه چرتکه بزن حقوق ریالی با افزایش دلاری چقدر فرق داره بعد بیا نظر بده شما خودتون همه چی رو میدونید ذاتتون خرابه برای آزار مردم و دزدی تلاش میکنید خجالت بکشید حقوق جنابعالی زیر دویست میلیون تومان نیست چرا؟ برای خراب کردن بازار ؟! اسمتون توی تاریخ ثبت شده نامردهای روزگار
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۳ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
اونوقت حقوق کارمنداوکارگرا اصلا نیازی نیست افزایش یابد!!!!!ماشالا حقوق کارمنداوکارگرا اینقدر زیاده که تورم حالا حالاها بخش نمیرسه!!!!!!!!!!
این مملکت همه چی تصاعدی وبه روز بالا میره اما حقوق کارمنداوکارگرا سالی یکبار اونم چندرغاز.خدالعنت کنه باعث وبانی این همه فقروبدبختی رو.این که دولت نیست ،هزاران حیف شهید رییسی .واقعا حیف شد.انسان کامل
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۴ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
اینم بگم برید خدارو شکر کنید که تحریم هستیم و مردم ناچارن این آشغالها رو سوار بشن با علم به اینکه هر وقت سوار میشن غزل خداحافظی رو میخونم. وگرنه اگر تحریم نبودیم حتی به اندازه انگشتان دستتان هم قادر بفروش نبودید . خودروهایی راکه کشورهای آفریقایی و عراق و افغانستان در صادراتتان برگشت دادند را ملتی که بنز و بی ام و سوار بودند را باید با چند برابر قیمت خودروهای با کیفیت و لوکس اروپایی و آمریکایی خریداری کنند و باز هم شما با قزاحت و پررویی تمام اعلام حق بجانب رشد قیمت را می کنید . حیف مردم ما که مجبورند و حق انتخاب ندارند
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۹ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
جناب مهندس خودرو نه ارابه های مرگ نه فروغونهای بی کیفیت . سوء تفاهم نشه فرغون که می‌خری با اون همه کار در ساختمان سازی کیفیتشو از دست نمیده شما یک محصولتونو نام ببرید که بعد از سه چهار سال کیفیت سالهای اولشو داشته باشه . هنوزم که هنوزه خودروهای دهه سی چهل و حتی قبل از آن کیفیتشونو از دست نداده اند شاید رنگ و روشن از بین رفته باشه ولی هنوز خوشگلی و کیفیت آلیاژهای بدنه ای آنها باقی مانده . کافیه شما بدنه خودروهاتونو با صندوق صدقات کمیته امداد مقایسه کنید خواهید دید چه تابوت‌های مرگی رو تحویل مردم میدهید راستی در طی این دو سه سال خودرو چند درصد و چند برابر شده و افزایش پیدا کرده و حقوق پرسنل و کارگراتون چند در صد افزایش داده آید . نمیشه که جیب شما پر و طفره کارگراتون خالی باشه . وجدان و غیرت هم خوب چیزیه
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۰ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
حقوق کارگران چی اونا هم موافقید با تورم بالا بره؟
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۳ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
آقای ایمانی دریافتی ماهانه شما چقدر می باشد البته دریافتی کامل و دریافتی اسفند ماه هر سال؟
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۳ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
آخه نمی دونم چی باید بهت گفت کجای حقوق کارمند و کارگر متناسب با تورم بکده که این خودروهای لکن داخلی با تورم جلوتر باشه مردک چرا نمی خوای بفهمی نفهم
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۱ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
قیمت خودرو باید متناسب با حقوق دریافتی کارمند و کارگر و بازنشسته تغییر یابد .
۲
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
میرزا
۱۱:۰۴ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
خودرو های ساخت شما حداقل بیست سال عقب تر است از دنیا اگه رقابت باشه شما نمی تونید یک خودرو بفروشید رو دستتون ب-------------اد می کن
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۸ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
افزایش قیمت کالابراساس تورم.
افزایش خدمات دولتی وتعرفه های گمرکی براساس تورم.
افزایش حقوق کارمندان نه
افزایش حقوق کارگران (بجزایران خودرووسایپا) نه
این عدالته؟
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
عبداله
۱۰:۴۵ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
انشااله خودتون هم گرفتار سرنوشت خودروهای بی کیفیتتون بشید .
۰
۱۰
پاسخ دادن
۱۲۳۴