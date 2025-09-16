قیمت خودرو هم مانند هر کالای دیگری باید متناسب با تورم افزایش یابد + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062c\u0645\u0634\u06cc\u062f \u0627\u06cc\u0645\u0627\u0646\u06cc\u060c \u0642\u0627\u0626\u0645\u200c\u0645\u0642\u0627\u0645 \u0627\u0631\u0634\u062f \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062e\u0648\u062f\u0631\u0648 \u06af\u0641\u062a: \u0642\u06cc\u0645\u062a \u062e\u0648\u062f\u0631\u0648 \u0647\u0645 \u0645\u0627\u0646\u0646\u062f \u0647\u0631 \u06a9\u0627\u0644\u0627\u06cc \u062f\u06cc\u06af\u0631\u06cc \u0628\u0627\u06cc\u062f \u0645\u062a\u0646\u0627\u0633\u0628 \u0628\u0627 \u062a\u0648\u0631\u0645 \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u06cc\u0627\u0628\u062f.\n\u00a0\n\n\u00a0
این مملکت همه چی تصاعدی وبه روز بالا میره اما حقوق کارمنداوکارگرا سالی یکبار اونم چندرغاز.خدالعنت کنه باعث وبانی این همه فقروبدبختی رو.این که دولت نیست ،هزاران حیف شهید رییسی .واقعا حیف شد.انسان کامل
افزایش خدمات دولتی وتعرفه های گمرکی براساس تورم.
افزایش حقوق کارمندان نه
افزایش حقوق کارگران (بجزایران خودرووسایپا) نه
این عدالته؟