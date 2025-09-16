لاهیجان به دلیل جاذبه های طبیعی شهر نمونه گردشگری شمرده می شود و هرساله پذیرای مسافران بسیاری از اقصی نقاط کشور و جهان است .

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی _ گیلان قطب گردشگری کشور شمرده می شود و هر ساله این استان در همه فصول سال شاهد حضور گسترده مسافران از اقصی نقاط کشور و جهان است.
این روزها اگر گذرتان به جاده های اصلی و فرعی استان افتاد و یا در خبرها مشاهده کنید شاهد سیل جمعیت مسافر در استان هستیم.
هرچه به روزهای پایانی فصل تابستان نزدیک تر می شویم این حضور بیش از پیش گسترش یافته به حدی که خروج خودروها از استان طبق گزارش های دریافتی بسیار پر حجم و سنگین است.
شهرستان لاهیجان یکی از شهرستان های گردشگری استان است که شاهد حضور گردشگران می باشد.
لاهیجان با دریا حدود ۴۵دقیقه فاصله دارد، اما طبیعت بسیار زیبای این شهر، بهتنهایی یک مقصد مهم برای سفر به این شهر است.
بام سبز یکی از جذابترین جاهای دیدنی لاهیجان است که مجموعهای از زیبایی طبیعت و تفریحات مختلف را در خود جای داده است.
منطقه تفریحی بام سبز لاهیجان، دارای چندین آلاچیق و امکانات رفاهی است.
اما در بین تمامی جاهای دیدنی لاهیجان، استخر لاهیجان معروفترین و مشهورترین تفریحگاه این شهر است.
استخر لاهیجان هم در واقع منبع ذخیره آب کشاورزی بوده که از آبهای جاری شیطان کوه تأمین میشده است.
این روزها در دامنه شیطان کوه، استخر لاهیجان بهعنوان مهمترین جاذبه دیدنی لاهیجان هرسال پذیرای هزاران گردشگر از سراسر نقاط ایران و جهان است.
این استخر ۱۷هکتاری، در عمیقترین بخشها حدود 4 متر عمق دارد، در قسمت مرکزی این دریاچه، یک جزیره قرار دارد که بهوسیله یک مسیر سیمانی به اطراف دریاچه متصل شده است.
پارک جنگلی میرصفا در واقع بخشی از جنگل بود که رفتهرفته جزوی از شهر شده بود و در سال ۱۳۹۵ بهعنوان پارک جنگلی میرصفا برای استفاده شهروندان و گردشگران مناسبسازی شد.
ویژگی اصلی پارک جنگلی میرصفا درختان قدیمی و سر به فلک کشیده آن است که حس قدمزدن در یک جنگل باستانی را به شما القا میکند.
یکی دیگر از مکان های دیدنی لاهیجان در روستای سوستان در نزدیکی این شهر قرار دارد،تالاب سوستان بهجرئت زیباترین جای لاهیجان است که زیستگاه اصلی گیاهان مردابی مانند نیلوفر و لاله است.
یکی دیگر از زیباترین جاهای دیدنی لاهیجان، تالاب امیر کلایه است که در گذشته به آن شاله کل هم گفته میشد،این تالاب به دلیل ماهیت آب شیرین خود، یکی از خاصترین تالابها در نوع خود است.
تالاب امیر کلایه لاهیجان در ایام مختلف سال، میزبان پرندههای مهاجر مختلف مانند پلیکان، قو، غاز وحشی، فلامینگو، خوتکا و چندین گونه مختلف پرنده مهاجر دیگر است.
همچنین پسته دریایی به همراه نیلوفر و لاله، مهمترین پوشش گیاهی تالاب زیبای امیر کلایه را تشکیل میدهند.
حضور گونههای مختلف پرندههای مهاجر زیباترین و هیجانانگیزترین ویژگی تالاب امیر کلایه یا شاله کل در شهر لاهیجان است.
جنگل تاریک لاهیجان یکی دیگر از جاذبه های دیدنی لاهیجان است، این جنگل جذاب همانطور که از نامش مشخص است، یک جنگل معمولی نیست دنیای اسرارآمیز و هیجانانگیزی دارد.
درختان سر به فلک کشیده این جنگل، از ورود نور خورشید به داخل جنگل جلوگیری میکنند و تنها در بخشهایی از جنگل، شیارهایی از نور خوشید وارد جنگل میشود و فضای اعجابانگیزی را ایجاد میکند.
پل خشتی یا پل گامی و مسجد چهار پادشاهان و مسجد چهار پادشاهان با معماری منحصر به فرد و همچنین موزه چای و تله کابین لاهیجان از دیگر جاذبه های دیدنی این شهرستان شمرده می شود.