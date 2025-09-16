باشگاه خبرنگاران جوان - رضوان حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، با بیان اینکه جشن شکوفه‌های امسال در روز دوشنبه ۳۱ شهریور ساعت ۹ صبح همزمان در سراسر کشور برگزار می‌شود گفت: دستورالعمل برای استان‌ها ارسال و نکات لازم برای برگزاری جشن مشخص شده است.

وی با بیان اینکه این رویداد اولین ارتباط دانش آموزان با مدرسه به صورت جدی است افزود: این جشن یک رویداد تربیتی است تا یک رویداد اداری، بنابراین باید سعی کنیم خاطره بسیار خوب و به یاد ماندنی از اولین برخورد کودکان با دنیای بزرگسالان در واحد مدرسه اتفاق بیفتد.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه توصیه کردیم با توجه به همزمانی جشن با هفته دفاع مقدس و در عین حال که دفاع مقدس ۱۲ روزه را هم پشت سر گذاشتیم، این جشن با تاکید بر بزرگداشت هویت ملی، امسال پررنگ‌تر از سال گذشته برگزار شود ادامه داد: پاسداشت نماد‌های مهمی مانند پرچم جمهوری اسلامی ایران، همخوانی سرود جمهوری اسلامی ایران توسط دانش آموزان و ایستگاه یادبود شهدای دانش آموز از مواردی است که تاکید کردیم در برگزاری این جشن مورد توجه قرار گیرد.

حکیم زاده گفت: استقبال گرم از خانواده‌ها، ارتباط صمیمانه معلمان با نوآموزان و کوتاه بودن زمان برگزاری جشن هم از دیگر مواردی است که در این دستورالعمل به آن تاکید شده است.

وی درباره برگزاری روز بدون کیف و کتاب در مدارس در سال تحصیلی پیش‌رو نیز اظهار کرد: به صورت رسمی چنین برنامه‌ای نداریم، اما امسال به طور کلی برنامه تحولی اجرا و چرخش‌های تحولی داریم که محیط‌های یادگیری قرار است محیط‌های فعال و پویایی باشد.

منبع: ایسنا