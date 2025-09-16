معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران گفت: جرایم کلاهبرداری، توهین به اشخاص عادی، ضرب و جرح عمدی در ادامه سرقت دارای بیشترین فراوانی در استان هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان- ابوالفضل نیکوکار صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: سرقت به عنوان بالاترین جایگاه در ببن جرایم ثبت شده در استان تهران است. جرایم کلاهبرداری، توهین به اشخاص عادی، تحصیل مال از طریق نامشروع، ضرب و جرح عمدی، تهدید و افترا، خیانت در امانت و نگهداری مواد مخدر و تخریب نیز جزو عناوین پرتکرار مجرمانه در دادگستری کل استان هستند.

معاون اجتماعی دادگستری استان تهران افزود: در ۵ ماه ابتدایی امسال در شهر تهران کلاهبرداری در رتبه اول قرار گرفته است. در سال ۱۴۰۳ سرقت مستوجب تعزیر جایگاه نخست و کلاهبرداری، توهین به اشخاص عادی و ضرب و جرح عمدی، تحصیل مال از طریق نامشروع و تهدید و افترا، خیانت در امانت و تخریب و نگهداری مواد مخدر به ترتیب پرتکرار‌ترین جرایم در استان تهران بودند.

وی گفت: مهمترین عنوان مجرمانه که سرقت بوده در سال۱۴۰۰ حدود ۶ درصد کاهش و سال ۱۴۰۱ حدود ۲۱ درصد و سال ۱۴۰۲ حدود ۹ درصد کاهش و سال ۱۴۰۳ حدود ۱۱ درصد کاهش ورودی پرونده در دادگستری کل استان تهران به ثبت رسیده است.

نیکوکار خاطرنشان کرد: سرقت در ۵ ماهه قبل در تهران یک درصد کاهش و در شهرستان‌های استان تهران منفی ۶ درصد کاهش و در مجموع ۳ درصد در کل استان تهران کاهش ورودی پرونده سرقت داشتیم.

معاون اجتماعی دادگستری استان تهران با اشاره به تفاوت آماری که پلیس و دادگستری استان تهران از میزان سرقت اعلام‌می‌کنند وجود دارد، افزود: مبنای آنها این است که سرقت به محض اطلاع ثبت می‌شود و در دادگستری زمانی ثبت می‌شود که پرونده‌ها از پلیس به دادگستری می‌آید و در سامانه مدیریت پرونده مشخصات سه گانه آن ثبت می‌شود و بدین خاطر تفاوت در سر جمع آمار‌ها به همین دلیل است.

وی با اشاره به اقدامات و همکاری دادگستری استان تهران با پلیس در حوزه پیشگیری و مبارزه با سرقت گفت: یکی از دستورات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، پیشگیری از سرقت بوده است و مصوبات خوبی داشته است. در این شورا تقسیم کار ملی صورت گرفته است. اگر کاهشی در سرقت دیده می‌شود با توجه به تقسیم کار ملی صورت گرفته بوده است و در دادگستری تهران جلسات متعددی صورت می‌گیرد. دستورالعمل تشکیل پرونده و تحقیقات مقدماتی را بصورت آزمایشی در تهران در نواحی ۱۹ و ۳۴ در حال اجراست.

نیکوکار با مقایسه تصادفاتی که در سال ۱۴۰۲-۱۴۰۳ و ۴ ماهه نخست امسال رخ داده است، گفت: تعداد فوتی‌ها در سال قبل ۱۴۳۹ نفر در استان تهران بودند که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۴۴۹ نفر فوت شدند و تعداد مصدومین ۴۹ هزار و ۳۵ نفر در سال قبل و در سال ۱۴۰۲ بیش از ۴۷ هزار نفر بودند. ۴ درصد افزایش داشته است.

معاون اجتماعی دادگستری استان تهران افزود: متاسفانه این تلفات در تهران بیش از محور‌های برون شهری است. در ۴ ماهه امسال میزان فوتی‌ها در حوادث رانندگی ۵۵۶ نفر و سال قبل در همین بازه زمانی ۴۴۲ نفر بوده است و بیش از ۲۵ درصد افزایش فوتی‌های ناشی از تصادفات داشتیم و تعداد مصدومان ۱۴۰۴ در امسال ۱۵ هزار و ۲۸۰ و در سال قبل ۱۶۵۲۳ نفر بوده است که ۷ و نیم درصد کاهش داشته است.

وی گفت: در سال ۵۵۶ نفر فوتی داشتیم که ۳۹۰ نفر در شهر‌های استان تهران و ۱۶۲ نفر در محور‌های برون شهری و ۴ نفر در جاده‌های استان تهران در تصادفات فوت شدند. این موضوع تکالیف شهرداری‌ها را درون شهر بیشتر می‌کند که اقداماتی همچون نصب دوربین و اصلاح مهندسی و دیگر اقدامات را به سرعت انجام دهند. تا تعداد تصادفات کاهش یابد. نقش موتور سیکلت‌ها در تصادف و عدم استفاده آنها از کلاه که منجر به تلفات انسانی می‌شود باید مورد توجه واقع شود.

وی گفت: در قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور بند (د) ماده ۱۱۳ که آیین نامه‌ای دارد، در قانون رسیدگی به پرونده‌های تصادفات رانندگی که منتهی به صدمات بدنی غیر عمدی که نقص عضو و جرحی که در صلاحیت دادگاه است را به پلیس، صندوق، پزشکی قانونی و بیمه‌ها سپرده است که بتوانند حل و فصل کنند. در مواردی که به کروکی و نظریه پزشکی قانونی اعتراضی نداشته و جزو استثنائاتی که بیان شد، نباشند در مجموعه پلیس کارهایشان به سرعت انجام می‌شود و می‌توانند با پرداخت دیه مسائل را حل و فصل کنند.

نیکوکار خاطرنشان کرد: طبق بند ۳ ماده ۱۱۳ قانون هفتم پیشرفت کشور صدور گواهی انحصار وراثت با ادارات ثبت احوال است و از سوم مرداد این اقدام برعهده ثبت احوال قرار گرفته و تا هفته قبل ۲۸ هزار گواهی انحصار وراثت صادر شده است.

معاون اجتماعی دادگستری تهران با اشاره به مبحث ایمنی معادن استان گفت: جلساتی با حضور سازمات صمت استان تهران و سازمان نظام مهندسی معدن برگزار شد که موفق شدند نسبت به تعیین مسئول ایمنی۱۴۲ واحد معدنی اقدام کرده و قرار داد‌هایی منعقد کنند و ۶۶ معدن فعال نبودند که به محض فعال شدن باید مقررات را رعایت کنند و به ۱۰۷ معدن اخطار شده که نسبت به تعیین مسئول ایمنی اقدام کنند.



وی با اشاره به اقداماتی که در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول انجام شده است، گفت: اقدامات مناسبی در این راستا صورت گرفته است، در سال قبل ۱۳۳ میلیون پیامک در استان تهران ارسال و هفته قبل نیز برای ۱۲ میلیون نفر از ساکنان استان تهران پیامک‌هایی واصل شده است.

نیکوکار با اشاره به اینکه یکی از اهداف قانون الزام، ساماندهی مشاوران املاک است، گفت: تفاهم‌نامه‌ای بین معاونت اجتماعی قوه قضاییه و سازمان ثبت صورت گرفت بخشی از آموزش‌ها به معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌ها سپرده شد و در سال ۱۴۰۳ با برگزاری ۱۲۸ دوره ۹۷۹۰ نفر از متقاضیان مشاور املاک و نمایشگاه برگزار شد و ۱۱۲ دوره آزمون هم برگزار و ۵۶۰۰ نفر قبول شدند و مدارک شان برای صدور پروانه تخصصی ارسال شد و در پنج ماهه نخست امسال ۲۵ دوره آموزشی برای ۱۹۲۶ نفر برگزار و ۱۶ دوره آزمون برای متقاضیان پروانه تخصصی برگزار و ۶۳۷ نفر از پذیرفته‌شدگان برای دریافت پروانه معرفی شدند.

معاون اجتماعی دادگستری استان تهران گفت: سامانه سجام در معاونت پیشگیری از وقوع جرم، دیدبان پیشگیری از جرم است در سال ۱۴۰۳ تعداد گزارش‌های مردمی ۹۵۰۳ فقره بوده و‌۵۳۲۸ دیدبان افزایش یافته است. در پنج ماهه نخست امسال کاربرانی که جذب شدند ۲۵۶۹ نفر و گزارش‌ها ۳۷۲۹ فقره و پاسخ‌ها در ۵ ماهه امسال ۵۰۸ فقره بوده است.

وی گفت: کانون تخصصی خدمات رضوی با معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران همکاری داشتند در فرهنگسرا‌ها و مترو حضور دارند و این خدمات را در اختیار مردم تهران و شهرستان‌ها قرار دادند.

نیکوکار با اشاره به ملاقات فرزندان طلاق در مراکز مهر خانواده، گفت: در تهران ۱۷ مرکز داریم که سال قبل ۱۳۷۲۴ فقره ملاقات بین فرزندان و خانواده‌ها انجام شده و خوشبختانه با خدمات تخصصی روانشناسی ۶۰ مورد منجر به صلح و سازش شده است و به ۱۲۹۳ نفر از مراجعین خدمات داده شده است.

معاون اجتماعی دادگستری استان تهران گفت: در بخش پیامک در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۲۰ میلیون پیامک برای ساکنین استان تهران با عناوین کلاهبرداری، رمز ارز و قوانین ثبتی، اتباع خارجی، کلاهبرداری و فروش طلای آنلاین ارسال شد و در ۵ ماه گذشته پیامک درباره اتباع، کلاهبرداری، مزاحمت تلفنی و خشونت و اعتیاد ۱۴۴ میلیون پیامک برای ساکنین استان تهران ارسال شده است.