مدیرعامل آبفای تهران گفت: در کل استان تهران امسال ۱۰ تصفیه‌خانه قرار بود به مدار بهره‌برداری برسد در مجموع امسال ۱۳۱ میلیون مترمکعب به ظرفیت پساب استان تهران اضافه خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محسن اردکانی مدیرعامل آبفای تهران گفت: امسال در مجموعه شهرستان رباط کریم و بهارستان مشکل آب نداشتیم هزار لیتر بر ثانیه از منابع دیگر آب برای این دو شهرستان تأمین کردیم.

او افزود: روز به روز منابع آبی محدود می‌شود بر همین اساس بحث بازچرخانی آب حائز اهمیت می‌شود. اکنون در استان تهران ۵۰۰ میلیون متر مکعب پساب تولید می‌کنیم از این مقدار ۴۵ میلیون مترمکعب در صنعت، نزدیک ۴۰ میلیون مترمکعب در بخش فضای سبز و مابقی را کشاورزان استفاده می‌کنند. اکنون ۹۰ میلیون مترمکعب قابلیت انتقال پساب به بخش صنایع داریم.

این مقام مسئول اظهار کرد: در شهرستان رباط کریم و بهارستان انقلابی در بخش آب و فاضلاب در حال رخ دادن است؛ خوشبختانه اکنون دو تصویه خانه آماده بهره‌برداری است که یکی تصفیه‌خانه رباط کریم و دیگری تصفیه‌خانه پرند است.

اردکانی گفت: در خصوص تصفیه‌خانه پرند برای اولین بار طراحی، اجرا توسط مشاورین ایرانی انجام شده است. در کل استان تهران امسال ۱۰ تصفیه‌خانه قرار بود به مدار بهره‌برداری برسد در مجموع امسال ۱۳۱ میلیون مترمکعب به ظرفیت پساب استان تهران اضافه خواهد شد.

برچسب ها: آب و فاضلاب ، پساب
خبرهای مرتبط
کنتورهای هوشمند آب، پایان مراجعات حضوری و گامی بزرگ برای مدیریت مصرف در یزد
۳۶۰ روستای یزد همچنان چشم‌انتظار آبرسانی پایدار
۱۰ هزار مترمکعب مخزن ذخیره آب در چابهار احداث می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
یارانه نقدی مرحله ۱۷۵ شهریور ۱۴۰۴ به حساب سرپرستان دهک‌های اول تا سوم واریز شد
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲۵ شهریور ماه
اعلام محدودیت‌های ترافیکی از ۲۵ تا ۲۹ شهریورماه در محور‌های مواصلاتی
عرضه برنج ایرانی به قیمت ۲۷۰ هزار تومان/ تخلف سه شرکت بزرگ در برنج محرز شد+ فیلم
افزایش دمای هوا در نوار شمالی کشور از پایان هفته
امضای ۲۵ تفاهم‌نامه مشترک همکاری بین ایران و پاکستان/ برنامه‌ریزی برای تحقق ترانزیت ۱۰ میلیارد دلاری+ فیلم
بازه زمانی دوساله برای تعویض تمامی چراغ‌های معابر+ فیلم
بهره‌برداری از نیروگاه ۲۵ مگاواتی مقیاس کوچک پردیس
توسعه کشت محصولات اساسی در دیمزارها/تخصیص ۵۰ درصد آب به حوزه کشاورزی
عضویت در FEAS به معنای دسترسی به شبکه‌ای قدرتمند از نهاد‌های مالی است
آخرین اخبار
عرضه برنج ایرانی به قیمت ۲۷۰ هزار تومان/ تخلف سه شرکت بزرگ در برنج محرز شد+ فیلم
توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران با افغانستان محور سفر اتابک به کابل
شرکت‌های کشت و صنعت کوچک خانوادگی می‌توانند از خرد شدن اراضی کشاورزی جلوگیری کند
افزایش دمای هوا در نوار شمالی کشور از پایان هفته
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲۵ شهریور ماه
هدف گذاری ترانزیت ریلی ۱۰۰ هزار تنی بین ایران و پاکستان+ فیلم
تقویت روابط مشترک بین ایران و پاکستان
امضای ۲۵ تفاهم‌نامه مشترک همکاری بین ایران و پاکستان/ برنامه‌ریزی برای تحقق ترانزیت ۱۰ میلیارد دلاری+ فیلم
یارانه نقدی مرحله ۱۷۵ شهریور ۱۴۰۴ به حساب سرپرستان دهک‌های اول تا سوم واریز شد
ثبت‌نام آزمون وکالت به درگاه ملی مجوز‌ها منتقل شد/ حذف درآمد شهرداری از مجوز تاکسی اینترنتی
عضویت در FEAS به معنای دسترسی به شبکه‌ای قدرتمند از نهاد‌های مالی است
بازه زمانی دوساله برای تعویض تمامی چراغ‌های معابر+ فیلم
توسعه کشت محصولات اساسی در دیمزارها/تخصیص ۵۰ درصد آب به حوزه کشاورزی
بهره‌برداری از نیروگاه ۲۵ مگاواتی مقیاس کوچک پردیس
شورای رقابت تنها مرجع صالح برای قیمت گذاری کالا است
قانون بیمه کارگران ساختمانی به درستی اجرا نمی‌شود
اعلام محدودیت‌های ترافیکی از ۲۵ تا ۲۹ شهریورماه در محور‌های مواصلاتی
کشاورزان از آتش زدن باقی مانده مزارع گندم و جو اجتناب کنند
فصل جدید همکاری راه‌آهن‌های ایران و پاکستان
وابستگی ۷۴ درصدی به گاز زنگ خطری برای امنیت انرژی کشور است
اگر درب‌های تمام دنیا را به ما ببندند می‌توانیم چراغ خانه خودمان را روشن کنیم
تفاوت نرخ ارز به شدت به خلق ثروت مولد و تولید ضربه می‌زند
تغییر اقلیم؛ عامل افزایش رویداد‌های غیرمنتظره در سراسر جهان
ادعای افزایش نرخ تعرفه برق صنایع رد شد
فرزین: اقتصاد در حال بازیابی مجدد است
صادرات محور توسعه و موتور پیشران توسعه اقتصادی/ صدور ۸۰۰ میلیون دلار صادرات خدمات مهندسی آب و برق در سال گذشته
اعلام آمادگی برای صادرات تراکتور به پاکستان+فیلم
تامین مسکن هنرمندان به شهر‌های جدید هویت می‌دهد
تغییر ذائقه خانوار‌ها قیمت برنج ایرانی را افزایش داد
اخلال در روند امور بانکی کشور در صورت عدم اتصال سامانه املاک و اسکان به بانک مرکزی