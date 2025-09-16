باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محسن اردکانی مدیرعامل آبفای تهران گفت: امسال در مجموعه شهرستان رباط کریم و بهارستان مشکل آب نداشتیم هزار لیتر بر ثانیه از منابع دیگر آب برای این دو شهرستان تأمین کردیم.

او افزود: روز به روز منابع آبی محدود می‌شود بر همین اساس بحث بازچرخانی آب حائز اهمیت می‌شود. اکنون در استان تهران ۵۰۰ میلیون متر مکعب پساب تولید می‌کنیم از این مقدار ۴۵ میلیون مترمکعب در صنعت، نزدیک ۴۰ میلیون مترمکعب در بخش فضای سبز و مابقی را کشاورزان استفاده می‌کنند. اکنون ۹۰ میلیون مترمکعب قابلیت انتقال پساب به بخش صنایع داریم.

این مقام مسئول اظهار کرد: در شهرستان رباط کریم و بهارستان انقلابی در بخش آب و فاضلاب در حال رخ دادن است؛ خوشبختانه اکنون دو تصویه خانه آماده بهره‌برداری است که یکی تصفیه‌خانه رباط کریم و دیگری تصفیه‌خانه پرند است.

اردکانی گفت: در خصوص تصفیه‌خانه پرند برای اولین بار طراحی، اجرا توسط مشاورین ایرانی انجام شده است. در کل استان تهران امسال ۱۰ تصفیه‌خانه قرار بود به مدار بهره‌برداری برسد در مجموع امسال ۱۳۱ میلیون مترمکعب به ظرفیت پساب استان تهران اضافه خواهد شد.