علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران به همراه فرود عسگری رئیس کل گمرک ایران، مسئولان وزارت صمت، سازمان غذا و دارو، سازمان ملی استاندارد و سایر نهادهای مرتبط با حضور در گمرک غرب تهران، ضمن بازدید میدانی از بخشهای مختلف این مجموعه، به ضرورت تسریع در اتصال سامانههای سازمانهای همجوار به سامانه جامع تجارت و تکمیل یکپارچه سازی سامانهها و رفع مشکلات گزارش شده و تعیین تکلیف خودروهای وارداتی تأکید کرد.
دادستان تهران با اشاره به تعلل ۹ ساله در راهاندازی سامانه جامع تجارت، اعلام کرد: «تأخیر در تکمیل و رفع مشکلات گزارش شده از این سامانه به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست. این سامانه باید حداکثر تا ۱۸ آبان ماه سال جاری در حوزه واردات بهصورت آزمایشی در گمرک غرب تهران اجرا و سپس در سراسر کشور عملیاتی و راهاندازی شود.»
وی خاطر نشان کرد: مدیران دستگاههای اجرایی مربوطه باید برای راه اندازی سامانه جامع تجارت نیرو و تجهیزات لازم را تامین کنند. دادستانی هم به عنوان وظیفه ذاتی خود بر این روند نظارت دارد و ضمن هماهنگی بین دستگاهها بر روند راهاندازی این سامانه نظارت میکند.
وی با هشدار نسبت به اهمال دستگاههای اجرایی، تصریح کرد که ۳۷ نهاد دارای تکلیف قانونی در این زمینه هستند و در صورت ادامه کمکاری، برای مدیران مربوطه پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.
در جریان بازدید از پارکینگ خودروهای توقیفی، دادستان تهران از وجود ۲۸۰۰ دستگاه خودروی وارداتی خبر داد که به دلیل عدم ارزشگذاری و مشکلات ارزی شرکتهای واردکننده، همچنان بلاتکلیف ماندهاند. وی دستور تشکیل کارگروه ویژه در دادستانی تهران برای رسیدگی فوری به این موضوع را صادر کرد و خواستار بررسی تعهدات ارزی شرکتها و رفع موانع ترخیص شد.
نظارت بر نگهداری کالاهای سلامتمحور و سریعالفساد
در بازدید از انبارهای شماره ۱۵ و ۱۶، صالحی بر لزوم رعایت استانداردهای نگهداری کالاهای دارویی و سلامتمحور تأکید کرد و دستوراتی برای بهبود شرایط نگهداری این اقلام صادر کرد.
تسریع در تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای متروکه
علی صالحی ادامه داد: در بازدید میدانی از انبارهای متروکه گمرک غرب تهران، ضمن بررسی وضعیت نگهداری کالاهای متروکه، قاچاق و وارداتی، سازمان فروش و اموال تملیکی هرچه سریعتر این کالاها را تعیین تکلیف نموده همچنین به جهت انباشت طولانیمدت برخی کالاها از سالهای گذشته، دستوراتی جهت تسهیل فرآیندهای اداری، رفع موانع قانونی و تسریع در ترخیص یا امحاء کالاهای فاقد مجوز صادر شد.
وی با اشاره به ضرورت رعایت نظم و وجود ساز و کار مشخص برای ترخیص کالاهای وارداتی، گفت: دستگاهها باید نظر قطعی و نهایی خود در رابطه با ترخیص کالاها را حداکثر ظرف یک هفته اعلام کنند چرا که برخی کالاها سریعالفساد هستند یا جزء کالاهای اساسی و مورد نیاز کشور هستنند و ظرف ۲۴ ساعت باید ترخیص شوند.
تأکید بر تشکیل تیم پشتیبانی قوی برای سامانه جامع تجارت
دادستان تهران همچنین خواستار تشکیل تیمی متخصص، فعال و مسلط برای پشتیبانی فنی سامانه جامع تجارت شد و بر لزوم ارزیابی دقیق صلاحیت این تیم تأکید کرد.
در پایان این نشست، نمایندگان دستگاههای اجرایی به تشریح موانع موجود پرداختند و دادستان تهران ضمن استماع دقیق، دستورات لازم برای رفع مشکلات و تسریع در اجرای سامانه را صادر کرد.