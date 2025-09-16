مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد گفت : تلاش ورزش و جوانان برای ایجاد زیرساخت های مناسبت برای پخش رقابت های لیگ برتر فوتبال با کیفیت مناسب است.

باشگاه خبرنگاران جوان فلاحتی- هاشمی مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد در دیدار با مدیرکل صداوسیمای مرکز یزد با تقدیر از صداوسیمای مرکز یزد به جهت اطلاع رسانی و پخش رقابتهای ورزشی گفت: تماشای مسابقات فوتبال، بهعنوان یکی از محبوبترین سرگرمیها است و مردم حق دارند که این مسابقات را با کیفیت تصویر و صدای مناسب، بهصورت زنده و بدون تأخیر یا اختلال، از طریق رسانه ملی مشاهده کنند.
وی افزود: در دنیای امروز که فناوریهای پخش دیجیتال بهسرعت پیشرفت کردهاند، فراهمکردن امکان تماشای باکیفیت مسابقات برای عموم مردم، نه یک امتیاز، بلکه یک حق شهروندی محسوب میشود. کیفیت پایین تصویر، قطعیهای مکرر و غیرو زیبنده نیست و باید زیرساخت مناسب ایجاد شود.
هاشمی ادامه داد: ما در اداره کل ورزش و جوانان استان این آمادگی را داریم با همکاری صداوسیمای مرکز یزد زیرساختهای لازم را در ورزشگاه شهید نصیری یزد فراهم کنیم تا کیفیت پخش تصاویر دو چندان شود.
مدیرکل ورزش و جوانان استان تاکید کرد: دسترسی با کیفیت به مسابقات ورزشی به ایجاد حس همبستگی، نشاط اجتماعی، و مشارکت عمومی در رویدادهای ملی کمک میکند و براین اساس باید با تعامل و همکاری متقابل این مهم فراهم شود.