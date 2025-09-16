مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، از آغاز پروژه آبخیزداری سنگ و ملات در روستای توت کری از توابع آنیک درمیان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - نصرآبادی، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت: این پروژه با اعتبار ۲۴۶ مترمکعب از محل اعتبارات استانی در سال ۱۴۰۳ در حال اجراست و هدف آن بهبود مدیریت منابع آبی و حفظ محیط‌زیست در منطقه است.

وی افزود: با اجرای این پروژه، دو منبع آبی مهم که پیش از این در معرض خطر کاهش کیفیت و کمبود آب بودند، بهبود خواهند یافت و ۲۱ خانوار با جمعیتی بالغ بر ۷۰ نفر از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد.

این طرح به‌عنوان یک گام مؤثر در راستای تأمین منابع آبی پایدار برای کشاورزی و شرب در روستا، همچنین تقویت اقتصاد محلی و بهبود شرایط زیستی اهالی منطقه خواهد بود. وی افزود: این پروژه نه‌تنها به تأمین آب در فصول خشک کمک خواهد کرد، بلکه موجب کاهش خطرات ناشی از کمبود منابع آبی در این مناطق می‌شود. همچنین در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار، این طرح می‌تواند الگویی برای سایر مناطق کشور در جهت بهینه‌سازی مصرف آب و حفاظت از منابع طبیعی باشد.