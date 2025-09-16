باشگاه خبرنگاران جوان - وبگاه سایِنس اَلِرت در گزارشی آورده است: پژوهشگران دریافتند که یک شاخص سلامت کلیدی که در سن ۷ سالگی اندازهگیری میشود، میتواند دههها بعد، تأثیری چشمگیر بر خطر مرگ ناشی از بیماریهای قلبیعروقی (CVD) داشته باشد؛ این شاخص کلیدی، فشارخون است.
در یک مطالعه جدید که توسط پژوهشگران مؤسسات مختلف در آمریکا انجام شد، کودکانی که فشارخون بالا (در محدوده پیشپرفشاری خون) یا پرفشاری خون داشتند، حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد بیشتر در معرض مرگ زودرس ناشی از بیماریهای قلبیعروقی بودند.
الکسا فریدمن (Alexa Freedman)، اپیدمیولوژیست دانشگاه نورثوسترن میگوید: شگفتزده شدیم وقتی دریافتیم که فشارخون بالا در دوران کودکی میتواند سالها بعد باعث مشکلات جدی برای سلامت شود.
این افزایش خطر چشمگیر است؛ اما برای درک دقیقتر آن باید به چند نکته توجه کرد. پژوهشگران دادههای پزشکی ۳۷ هزار و ۸۱ کودک متولدشده بین سالهای ۱۹۵۹ تا ۱۹۶۵ میلادی در آمریکا را تجزیهوتحلیل کردند که شامل اندازهگیری فشارخون در سن ۷ سالگی بود. به منظور پیگیری وضعیت شرکتکنندگان، دههها بعد، در اوایل پنجاه سالگی آنان یک نظرسنجی انجام شد.
از میان دهها هزار نفر در نمونه، تقریباً ۵۰۰ نفر بر اثر بیماریهای قلبیعروقی فوت کردند که شامل افرادی بدون فشارخون بالا نیز میشد، بنابراین اعداد مطلق زیاد نیستند. همچنین فشارخون فقط یک بار در سن ۷ سالگی اندازهگیری شده بود و نه در طول زندگی شرکتکنندگان، که این موضوع قابلیت اطمینان نتایج را محدود میکند؛ با این حال، افزایش چشمگیر خطر مرگومیر، این یافتهها را برای پژوهشهای آینده ارزشمند میکند و اهمیت سلامت قلبیعروقی حتی در سنین بسیار پایین را برجسته میسازد.
فریدمن تأکید میکند: فشارخون بالا در کودکان میتواند عواقبی جدی در طول زندگی آنان داشته باشد. آگاهی از میزان فشارخون کودکان امری ضروری است.
از آنجا که عوامل متعددی در بروز بیماریهای قلبیعروقی نقش دارند، ذکر این نکته لازم است که ۳۵۹ نفر از افراد مورد مطالعه، از خانوادههایی بودند که چندین فرزندشان در این پژوهش مشارکت داشتند. نتایج بهدستآمده از کودکانی که پیشینه خانوادگی یکسانی داشتند، مشابه آمار کلی بود. این موضوع نشان میدهد که عامل کلیدی، فشارخون است نه عواملی مانند رژیم غذایی یا محیط زندگی که معمولاً بین خواهر و برادرها مشترک است.
پژوهشگران میتوانند در مطالعات آینده سایر عوامل مؤثر بر خطر بیماریهای قلبیعروقی، از جمله بهداشت دهان و دندان و عوامل ژنتیکی را نیز بررسی کنند. دادههای فشارخون این مطالعه در دهههای ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ جمعآوری شدهاند و کودکان امروزی به احتمال زیاد با چالشهای متفاوتی در زمینه سلامت و رفاه روبهرو هستند. مطالعات نشان دادهاند که ورزش، رژیم غذایی و استرس همگی میتوانند در مقادیر فشارخون تأثیر بگذارند.
این یافتهها یک ارتباط قوی دیگر بین سلامت کودکی و بزرگسالی را برجسته میسازد که به ما فرصت میدهد تا از اوایل زندگی سلامت و عادات خوب را نهادینه کنیم. فشارخون بالا علاوه بر افزایش خطر بیماریهای قلبیعروقی، با بیماری کلیوی، از دستدادن بینایی، اختلالات جنسی و تصلب شرایین (تجمع پلاکهای بالقوه مضر در شریانها) مرتبط شده است.
فریدمن نتیجه میگیرد: نتایج ما اهمیت غربالگری فشارخون در کودکی و تمرکز بر راهبردهایی برای ترویج سلامت مطلوب قلبیعروقی از ابتدای کودکی را نشان میدهد.
چکیده این پژوهش در جاما (مجله انجمن پزشکی آمریکا) / JAMA منتشر شده است.
منبع: ایرنا