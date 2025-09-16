باشگاه خبرنگاران جوان- رسیدگی به این پرونده از اواخر سال گذشته و به دنبال ناپدید شدن پسر ۴ سالهای آغاز شد. گرچه پسرک چند ساعت بعد حوالی خانهشان پیدا شد، اما حال وخیم او نشان میداد که به او تعرض شده است.
با گزارش این خبر، کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهی پایتخت وارد عمل شده و در ادامه بررسیها با شکایت دیگری مواجه شدند که اینبار دو برادر ۲ و ۸ ساله ناپدید شده بودند و بدن نیمهجان آنها ساعاتی بعد در کنار خیابان و نزدیکی خانهشان پیدا شد.
در ادامه کارآگاهان مبارزه با جرایم جنایی پایتخت به سراغ دوربینهای مداربسته محل رفته و تصویر مرد متجاوز به دست آمد. او لباس مأموران شهرداری را به تن داشت و سوار بر موتورسیکلت به سراغ کودکان رفته و آنها را سوار موتورسیکلتش میکرد.
مرد موتورسوار اعداد پلاک موتورسیکلتش را پوشانده بود، اما کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهی با به دست آوردن تعدادی از اعداد پلاک موتورسیکلت و کنار هم قرار دادن عددها، موفق شدند با دستور بازپرس محسن اختیاری، متهم را شناسایی و دستگیر کنند.
کشف فیلمهای مستهجن در گوشی تلفن متهم
زمانی که مأموران وارد مخفیگاه مرد شیطانصفت شدند با پسر و دختربچهای مواجه شدند که مرد متجاوز مدتی بود آنها را در خانه نگهداری کرده و مورد آزار و اذیت قرار داده بود.
متهم که ابتدا منکر تجاوز بود در مواجهه با مدارک پلیسی به جرم خود اعتراف کرد و گفت: «سال ۹۵ به همین جرم بازداشت شدم، اما آن زمان برایم اتهام آدمربایی گرفتند و با گذشت ۵ سال از زندان آزاد شدم. بعد از مدتی دوباره تصمیم گرفتم جنایات سیاه خود را تکرار کنم، به همین دلیل با لباس پلیس یا شهرداری به سراغ بچههایی که در خیابان تنها بودند، میرفتم و به بهانههای مختلف از جمله خرید خوراکی آنها را سوار موتورسیکلتم میکردم. بعد با خوراندن کیک و آبمیوه که داخلش داروی بیهوشی بود به آنها تجاوز میکردم. من از تمام سوژههایم فیلم تهیه کرده و آنها را در گروهها و کانالهای تلگرامیخاص میفروختم. تا کنون به ۳۷ کودک تعرض کردهام.»
او در پاسخ به این سؤال که چرا کودکان را مورد تعرض قرار داده، گفت: «در کودکی توسط یکی از آشنایان مورد تعرض قرار گرفتم و همین مسأله باعث شد تصمیم بگیرم به پسربچهها تعرض کنم. من بعد از بیهوش کردن بچهها آنها را به خانهام یا کوههای اطراف میبردم و مورد تعرض قرار میدادم. بعد هم سوار موتورسیکلتم کرده و در حوالی محلی که سوارشان کرده بودم، پیاده میکردم.»
با اعتراف متهم و با تکمیل تحقیقات، بازپرس شعبه دوم دادسرای امور جنایی پایتخت طبق اظهارات متهم به ۳۷ مورد تجاوز و مدارک موجود در پرونده، کیفرخواست متهم را به اتهام افساد فیالارض صادر کرد و بزودی متهم در دادگاه عمومیو انقلاب پای میز محاکمه خواهد رفت.
منبع: روزنامه ایران