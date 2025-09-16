رئیس قوه قضاییه طی پیامی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد جمهوری اسلامی ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان در کشور کرواسی را تبریک گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی پیامی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد جمهوری اسلامی ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان در کشور کرواسی را تبریک گفت.

در این پیام رئیس قوه قضاییه آمده است: کشتی‌گیران آزادکار کشورمان در رقابت‌های قهرمانی جهان، دلاوری و رشادت کردند و پرچم ایران اسلامی را بر بلندای جهان نشاندند؛ قهرمانی آنها حقیقتاً ارزشمند بود و برای مردم ما بهجت و شادی به ارمغان آورد؛ اما فراتر از قهرمانی، روحیه پهلوانی و جلوه‌های معنوی حضور آنها در میدان جهانی، تبلور داشت؛ استعانت آنها از خدای متعال و مدد گرفتن‌های‌شان از اهل‌بیت علیهم‌السلام و احترامشان به پرچم مقدس کشورمان و تجلیل‌شان از شهدای وطن، حقیقتاً غرورآفرین بود. به همه قهرمانان کشتی کشورمان و کادر مدیریتی و فنی تیم ملی دست مریزاد می‌گوییم و فزونی توفیقات و قهرمانی‌های آنان را در عرصه ورزش و اخلاق از خداوند متعال مسئلت داریم.

